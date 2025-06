Ubisoft komt met VR-versie van Just Dance voor Meta Quest-headsets

Ubisoft brengt een VR-versie van Just Dance uit voor Meta Quest-headsets. De game verscheen tot nu toe alleen voor reguliere consoles.

De game kan draaien op de Quest 2, Quest Pro en Quest 3, blijkt op de productpagina. De game bevat omgevingen om in te dansen en nummers als Don't Stop Me Now van Queen en Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Er is ook een online multiplayeroptie. De game, genaamd Just Dance VR: Welcome to Dancity, komt op 15 oktober uit. Just Dance is een serie dansgames van Ubisoft die in 2009 begon. Jaarlijks verschijnen er nieuwe versies.