'Savvy Games Group maakt Assassin’s Creed Mirage-dlc voor Ubisoft'

Game-uitgeverij Ubisoft zou een samenwerking met Savvy Games Group zijn aangegaan. Het Saudische gamebedrijf zou op termijn dlc voor Ubisoft-games zoals Assassin’s Creed moeten ontwikkelen.

Volgens bronnen die het Franse nieuwsmedium Les Echos heeft gesproken, wordt Savvy Games Group ingeschakeld om dlc voor Assassin’s Creed Mirage te maken en dat terwijl Ubisoft aanvankelijk geen interesse zou hebben gehad om downloadable content voor dit spel te maken. Savvy Games Group is een bedrijf dat gespecialiseerd is in gaming en e-sports en is onderdeel van het Public Investment Fund, het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië.