Ubisoft stelt Assassin's Creed Shadows opnieuw uit, nu naar 20 maart 2025

Ubisoft stelt de release van Assassin's Creed Shadows uit, dit keer met ruim een maand. De aankomende Assassin's Creed-game komt op 20 maart 2025 uit voor de pc, PlayStation 5, macOS en de Xbox Series X en S.

In een statement laat de uitgever en ontwikkelaar weten dat de makers nog enkele weken extra nodig hebben om feedback van de community te verwerken en een betere 'day-one'-ervaring te kunnen bieden. Het is de tweede keer dat de aankomende game uitgesteld is. In eerste instantie moest de game in november van 2024 uitkomen. Dat werd enkele maanden voor de release uitgesteld naar 15 februari van 2025.

Assassin's Creed Shadows speelt zich af in feodaal Japan eind zestiende eeuw en gaat zoals alle games uit de franchise om de strijd tussen de Assassin Brotherhood en de Templar Order. Gamers kunnen in het aankomende deel spelen met de personages Naoe en Yasuke, respectievelijk een vrouwelijke ninja en een mannelijke van oorsprong Afrikaanse samoerai.

Assassin's Creed Shadows vertraging

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 09-01-2025 19:22
174 • submitter: Raem

09-01-2025 • 19:22

174

Submitter: Raem

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Reacties (174)

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Dutchzilla 9 januari 2025 19:55
Het is maar goed ook dat de nieuwe Assassin’s Creed is uitgesteld, want de trailer en vroege informatie over de game hadden behoorlijk wat problemen die de fans niet ontgaan zijn.

Gewoon een kleine opsomming van dingen die niet lekker gingen.

Problemen in de trailer:

1. Slechte animaties:
De bewegingen van de personages leken onrealistisch en houterig, vooral tijdens gevechtsscènes en parkour-momenten.

2. Verouderde graphics:
Hoewel de game op next-gen consoles komt, zagen de textures en omgevingen er gedateerd uit. Het had niet de visuele kwaliteit die verwacht wordt van een moderne Assassin’s Creed-game.

3. Onrealistische physics:
Wapens en kleding reageerden onnatuurlijk.

4. Onlogische setting-details:
Historische inconsistenties in architectuur, kleding, en wapens werden door fans snel opgemerkt, wat afbreuk deed aan de geloofwaardigheid van de wereld.

5. Generieke gameplay:
De trailer toonde weinig innovatie; het leek meer van hetzelfde te zijn, zonder nieuwe mechanics of frisse ideeën.

Problemen met de game zelf (volgens testers, insiders en leaks):

1. Buggy ervaring:
Testers hebben gemeld dat de game vol zat met technische problemen, zoals glitches tijdens missies en crashes.

2. Saaie AI:
Vijanden reageren slecht en voorspelbaar, wat de uitdaging in stealth-missies wegneemt.

3. Te veel microtransacties:
Er wordt gevreesd dat de game vol zit met betaalde extra’s, zoals cosmetica en zelfs gameplay-elementen, wat frustraties oproepte bij de testers.

4. Eentonige missieontwerpen:
Missies voelden repetitief aan, met weinig variatie of interessante twists.

5. Lage FPS op consoles:
Prestatieproblemen zoals frame drops op consoles hebben geleid tot kritiek van testers en spelers die toegang hadden tot pre-release versies.

6. Moeizame controls:
Parkour en combat-controls voelen minder responsief aan dan in eerdere titels, wat voor een frustrerende gameplay-ervaring zorgt.

De extra tijd kan hopelijk gebruikt worden om deze problemen te fixen. Deze game is waarschijnlijk de erop of eronder van Ubisoft zoals we het nu kennen.
berchtold @Dutchzilla10 januari 2025 00:28
De hoofdpersoon zelf is ook zeer onrealistisch en controversieel. Vergeet dat ook niet
Michaelr1 @berchtold10 januari 2025 07:56
Gebaseerd op een echt persoon dus hoezo niet realistisch?
Bulls @Michaelr110 januari 2025 09:01
Het karakter is gebaseerd op een personage die wellicht heeft bestaan. Het verhaal er omheen is bedacht door een schrijver, die verwijst naar de feiten op Wikipedia die hijzelf onder een pseudoniem heeft geschreven. Oftewel zichzelf als bron gebruiken. Geschiedenis vervalsing heet dat.
jaapzb @Bulls10 januari 2025 11:26
Een fictief spel over een fictieve geheime organisatie gebruikt een fictief verhaal voor een fictieve personage die gebaseerd is op iemand die ooit waarschijnlijk bestaan heeft? Schokkend.

Alle stories van alle assassins creed games zijn fictie lichtelijk gebaseerd op personen die mogelijk bestaan hebben en geschiedenis dat misschien gebeurt is... Maar nu het opeens over een zwart persoon gaat valt iedereen hier over.

Sinds wanneer zijn assassins creed games bedoeld als accurate weergave van de geschiedenis?

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 10 januari 2025 11:26]

CornholioX @Bulls10 januari 2025 13:48
Bestaan of niet, wat maakt het uit? Het is een spel en elk AC game zijn ook fictief dus alles klopt ook niet. De fun moet er zijn. Als alles zo correct moet zijn met geschiedenis, dan zijn alle assassins op slag dood met hun dodensprong, allemaal naast een berg hooi of bladeren gevallen.
Timmiejj @CornholioX10 januari 2025 17:02
Wat het uit maakt is dat Ubisoft beloof heeft een historisch realistische game te maken, vervolgens hebben ze een misschien wel, misschien niet bestaand Afrikaans karakter gekozen uit een paar eeuwen Japanse feudale geschiedenis?? 8)7

Japanners voelen zich een beetje in de zeik genomen daardoor, komt er eindelijk een AC game over hun superrijke geschiedenis en dan is de hoofdpersoon geeneens een Jappanner.

Het riekt ook een beetje naar virtue signalling, 'Oh kijk ons eens inclusief zijn, we hebben een zwart karakter in feudaal japan'.
24hourpartypal @Timmiejj11 januari 2025 07:04
Oja want in Assassin's Creed wordt er altijd hard gewerkt aan realistische historie, zoals Leonardo da Vinci die stiekem vliegmachines leverde aan een geheime cult van assasins, of de appel van Eden die de kracht heeft om mensen compleet te onderwerpen die komt van geheimzinnige ruimte reizigers die zelf hun eigen complot hebben. Assassin's Creed was altijd al historische fictie, wel heel raar dat die ene keer dat er wel commentaar is, er een centraal Afrikaans uitziend hoofdpersonage is. Duidelijk niks met elkaar te maken.

Het enige wat jij doet is onbegrip en haat de wereld in helpen. Ik hoop dat je trots bent. Wel heel makkelijk om alles virtue signaling te noemen als je zelf een racist bent. Hoef je nooit je eigen morele falen onder ogen te komen.

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 11 januari 2025 07:08]

mercapto @CornholioX11 januari 2025 01:37
Ubisoft kan natuurlijk net als META er nu voor kiezen om wat wordt gezien als DEI op een lager pitje te zetten, uit angst voor Musk en Trump. (niet dat het META leiderschap ooit in DEI heeft geloofd, alles voor de winst)
MOlivier1987 @Michaelr110 januari 2025 08:37
''feodaal Japan'' + ''van oorsprong Afrikaanse samurai''... woke gehalte 100.
Geen gamer zit te wachten op dit soort agressief opgelegde politieke ''correctheid''.
vinsterdamus @MOlivier198710 januari 2025 08:53
Ik zit wel te wachten op deze game. Wat mij betreft is de ophef erg overtrokken. Ik heb in het verleden zo veel games gespeeld waar je op of aanmerkingen over zou kunnen hebben op basis van realisme omtrent herkomst van personages. Hier is nooit een issue mee geweest tot de personages afwijkende huidskleuren en genders toe gewezen kregen van de "norm".

Waar het voor mij om gaat is dat het een goed verhaal is en dat de gameplay goed is. Doe er nog wat leuke nieuwe gameplay elementen bij en ik ben van de partij.

Het gaat soms wel heel ver met het commentaar wat niet echt lijkt te gaan over de daadwerkelijke content maar meer over afgeven op dit soort zaken. Zo zie je soort gelijke "meningen" over een game als south of midnight, volledig origineel en past helemaal in de setting, maar mensen zitten om gelijke redenen alsnog zo'n game vooraf al af te branden om dat de hoofdrol personage ze niet aan staat..

Laten we eerst eens kijken naar wat voor game ze neerzetten voor dat we helemaal over elkaar heen vallen over dit soort dingen
SouLLeSSportal @vinsterdamus10 januari 2025 09:36
De ophef is meer dan terecht, omdat het netjes in de rode lijn zit van ontzettend veel geschiedenisvervalsing die de laatste jaren steeds prevalenter is. Het feit dat jij daar niet zoveel om geeft is des te erger. Er is geen probleem met mensen van verschillende afkomsten en huidskleur. Waar WEL een probleem is is dat deze Yasuke gewoon een slaaf was, een van de weinige met donkere huidskleur in japan. Thats it. Nu is die opeens een prominente samurai in een historisch gebaseerde game? En dat op basis van wiki pagina geschreven door dezelfde schrijver (onder een pseudoniem) die dit verhaal heeft neergepend onder het mom van gebaseerd op echte bronnen. :/
Dat is gewoon blackwashing van historie.
Het is ook zo zielig, want er zijn meer dan genoeg mooie verhalen over gekleurde mensen die JUIST het recht hebben te worden verteld en bekend te blijven. Maar dat doen ze dan weer niet.
Mensen zijn hier wel een beetje meer dan klaar mee, zelfde geldt voor die opdringende manier waarop elke mogelijke inclusiviteit in games je keel wordt doorgedrukt en niet op een goede manier natuurlijk verwerkt in het verhaal, als je die game wil spelen. Het gaat om 1 of 2 % van de mensen waar 99% van de rest van de wereld constant mee moet worden geconfronteerd. Dat staat niet meer in verhouding.
RoamingZombie @SouLLeSSportal10 januari 2025 11:54
Geschiedvervalsing? Dat geld dan voor de hele serie vanaf deel 1. Dat is echt zo'n non-argument voor een fantasy/science fiction serie.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 10 januari 2025 13:33]

SouLLeSSportal @RoamingZombie10 januari 2025 12:48
lees nou eens iets verder, het gaat om het feit dat het onder valse voorwendselen is opgezet met zelfs een wiki pagina zelf opzetten om het verhaal naar hun narrative te zetten. Niet omdat het zozeer een zwarte character is, maar wel gewoon bewust wijzigingen achter de schermen voor doorvoeren in plaats van een werkelijk historisch bekende samurai te gebruiken. Bekijk het eens vanuit Japans oogpunt: een hele geschiedenis over hun land en de main character is opeens een of andere buitenstaander die nooit een samurai is geweest.
Ik vind dat echt beschamende manier van werken, daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om wel daadwerkelijk historische zwarte personages in een game te verwerken die het vertellen waard zijn. Maar dat doen ze niet, dan is mijn vraag waarom niet?
Daarnaast, dit is niet een incident zoals aangegeven, kijk eens wat voor geschiedenis verdraaiingen er in series en games worden doorgevoerd onder het mom van inclusiviteit ipv correct volgen van de geschiedenis. Ik vind dat een hele slechte zaak voor beide kanten, omdat daardoor het beeld wordt verdraaid en de werkelijke verhalen weg komen te vallen, zo ook van de kant van de minderheden, waarom komen die verhalen niet aan bod?

[Reactie gewijzigd door SouLLeSSportal op 10 januari 2025 12:51]

RoamingZombie @SouLLeSSportal10 januari 2025 13:12
Wat een drukte om een spelletje. Als je geschiedenis wil leren ga je naar school of een museum. Ik vind dit gigantische aanstellerij om niets en kenmerkend voor de huidge klaag tendens in de maatschappij.
SouLLeSSportal @RoamingZombie10 januari 2025 13:26
Dat is je goed recht, feit blijft dat het incorrect is daarnaast is het niet 'drukte' het is ons goed recht om de andere kant te bespreken of mag dat opeens ook al niet meer? Het is een gevaarlijke glijdende schaal waarmee zaken onterecht worden weergegeven, los van wat er in dit geval bij AC is, trek ik het even breder, kijk naar series waar een engelse koningin opeens van kleur is, historische namen in een viking serie opeens een vrouw en gekleurd is, de situatie omtrent de cleopatra serie om een maar paar voorbeeltjes te geven. De meeste mensen gaan namelijk niet naar musea maar krijgen steeds meer mee via media.

Iedereen heeft recht op een vertolking van de geschiedenis maar laten we niet omwille van inclusiviteit die zomaar overboord gooien en het maar lukraak aanpassen.

[Reactie gewijzigd door SouLLeSSportal op 10 januari 2025 13:28]

RoamingZombie @SouLLeSSportal10 januari 2025 13:35
Er is geen andere kant want dit is zoals AC is sinds het begin maar in eens is het een probleem.

Cleopatra is nu net een uitzondering omdat die als documentaire werd neer gezet.
useruser @SouLLeSSportal10 januari 2025 10:47
Precies, waarom is er geen vette actie game over de Zulu cultuur oid? Zo veel mogelijkheden maar nee
Xander.M @SouLLeSSportal10 januari 2025 11:27
Is het punt van Assasins creed niet de "de Templars" de winnaars zijn in de geschiedenis en dat de game "history is written by the victors" gebruikt als main plot punt?
De geschiedenis lessen die wij krijgen zijn niet de echte verhalen want de Templars hielpen mee met de vervalsing van deze verhalen.
Dat is een beetje het hele punt van de game serie.

Dus dat de MC niet echt een samurai is in onze geschiedenis maar wel in de fictieve werkelijkheid van assasins creed, past bij de serie.

Luister, het punt is voornamelijk dit: Elke Assasins creed zit vol met onwerkelijkheden, vol met fictie over boven natuurlijke wezens en cults die de wereld in hun macht hebben, Davinci die de appel uit de tuin van Ede had etc etc en toen hoorde je niemand, werkelijk niemand klagen er over "Geschiedenis vervalsing".
Zelfs de "canon" MC van Valhalla was een vrouwelijke viking, je weet wel, die mensen die geen viking mochten zijn .
Maar maak de MC een zwarte man in japan en dan gaan we een brug te ver.

Dit is gewoon de anti woke groep die wil schoppen tegen iets en in mijn opinie is de anti woke van nu geen grammetje beter dan de extreme wokes van 5 jaar terug. Waar hun vroeger overal racisme en sexisme in zagen heb je nu een groep die overal woke in ziet.

[Reactie gewijzigd door Xander.M op 10 januari 2025 11:29]

Massive Mark @Xander.M10 januari 2025 14:41
Aller eerst heb je in AC in de maingames niet als historisch persoon gespeeld, dit is de eerste keer dus jouw voorbeelden slaan kant nog wal. Verder adviseer ik je om je te verdiepen in het Yasuke verhaal. Er zijn amper teksten beschikbaar, en wat er beschikbaar was zei dat hij eigenlijk een vereedelde slaaf/bediende was die later terug gegeven werd aan de portugezen. Een woke journalist heeft hier een heel verhaal omheen verzonnen vol aannames (wat hij zelf aangaf in het stuk) en de westerse journalisten gebruiken zijn verdraaide verzonnen verhaal nu alsof het Yasuke zijn verhaal is. Een gevalletje blackwashing van de japanse geschiedenis.
Michaelr1 @SouLLeSSportal10 januari 2025 13:12
"mensen zijn hier wel een beetje klaar mee"

99% van alle a
AC spelers heeft hier geen weet van en boeit het ook weinig.

Goede game is een goede game. Slechte is een slechte. De rest boeit haast niemand.
henkmanz @MOlivier198710 januari 2025 12:32
Spreek anders even voor jezelf, ik zit zeker te wachten op deze game. Het interesseert me geen moer of het hoofdpersonage man, vrouw, non binair, alien, zeekoe, kabouter of wat dan ook is, en of ie wit, zwart, paars, geel, groen of rood is. Dat gezeur en het gebruik van de term woke... Mensen moeten echt minder tijd doorbrengen op internet.

Wat her ook door een ander gezegd wordt: Assassins Creed is een fictieve game, met wat vrije inspiratie uit het verleden. Het is fictie. Alles kan en mag.
Zoals Ubisoft het zelf brengt: "Inspried by historical events and characters, this work of fiction was designed, developed and produced by a multicultural team of various beliefs, sexual orientations and gender identities". Deze disclaimer, soms in wat andere bewoording, heeft altijd voor AC games gezeten. De game was altijd fictie, en altijd "woke".

Als jij hier een probleem mee hebt, klik het dan weg, of speel het niet. Ga niet voor een ander lopen invullen dat niemand dit wil.
-Colossalman- @henkmanz10 januari 2025 17:23
ik ben het met je eens als, ik heb geen idee eigenlijk, ze dit niet als waarheidsgetrouw neerzetten.
Als dit niet zo is dan is het toch gewoon een game die je speelt met de setting die de developer bedacht heeft. Of dit WOKE is of niet maakt mij niet zoveel uit zolang het mijn spelplezier maar niet bederft.
DoomSayerSantos @Michaelr110 januari 2025 08:32
Dat is wel zeer kort door de bocht.
Hij was daar mss aanwezig.
Maar dat blijkt dan ook alles te zijn.
Massive Mark @berchtold10 januari 2025 09:22
Ik zal je oprecht adviseren om je er in te verdiepen. Van Yasuke is maar heel weinig beschreven en het was duidelijk dat hij geen samurai was en toen ze hem zat waren hij terug gegeven was aan de Portugezen. Waar alle journalisten zich op baseren is een verhaal van een westerse journalist vol aannames (die hij zelf toegeeft). Het is een pure blackwashing.
Cranslove @berchtold10 januari 2025 14:37
Precies! Ik mis het stukje geforceerde DEI en het vervalsen van geschiedenis hierin.
De blackwashing is namelijk het grootste probleem voor de playerbase als je die online mag geloven.
Men heeft de perfecte cocktail gemaakt gemaakt om binnenkort voor een mooi bedrag verkocht te geraken aan een Chinese partij!
Wolfos
@berchtold11 januari 2025 15:34
De hoofdpersoon van Assassin's Creed Odyssey is de dochter van de onsterfelijke Pythagoras, heerser van Atlantis en de kleindochter van koning Leonidas van Sparta.

Assassin's Creed is gewoonweg gigantische onzin. Het is vreemd om daar nu ineens een probleem van te maken, na 16 games. Dit is het zoveelste voorbeeld van een game die bij voorbaat al gehaat word. Je kunt ook té kritisch zijn.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 11 januari 2025 15:35]

Naud1234 @Dutchzilla9 januari 2025 20:45
Verouderde graphics, maar toch heb je waarschijnlijk een 5 keer zo snelle GPU nodig als een ouder spel met dezelfde graphics.
Beakzz @Naud123410 januari 2025 01:42
Ja in die tijd leven we nu. Dat krijg je met engines die niet meer zuinig zijn met performance en technieken gebruiken die makkelijk zijn om toe te passen ipv technieken die zuinig zijn.

En dan kan je als gamer dure GPU's kopen met een upgrade die deels softwarematig is om games te spelen die er al jaren hetzelfde uit zien.

Hoe dan ook, het valt mij nog mee dat er niet meer games gevlucht zijn uit februari. Misschien hebben ze nu pas naar de releaselijst gekeken :+
Splitinfinitive @Beakzz10 januari 2025 10:40
waarom optimaliseren als nvidia en amd dat voor je doen door "AI" toe te passen in de vorm van DLSS en FSR

:+
Zoop @Splitinfinitive10 januari 2025 10:59
Yup, het grootste nadeel van die technieken. Hartstikke mooi natuurlijk dat het gebruikt kan worden om meer performance uit iets te persen of op oudere hardware, maar het wordt al snel een vereiste om het uberhaupt draaiende te krijgen omdat het toch wel een makkelijk excuus is om niet te hoeven optimaliseren.

Heb je die technieken per se nodig om het het op de dikste hardware en het op de hoogste kwaliteit te kunnen spelen, is al wat vreemd (maargoed, dat waren games zoals crysis enzo vroeger ook, maar dat was een uitzondering, niet de norm). Maar als het dan echt iets gruwlijks uitkomt, ok, resultaat mag er zijn. Maar vaak is dat niet eens zo spannend.
eggsforpedro @Beakzz10 januari 2025 08:30
Edit: verkeerd gelezen. Deze reactie kan verwijderd worden.

[Reactie gewijzigd door eggsforpedro op 10 januari 2025 08:32]

whersmy @Dutchzilla9 januari 2025 20:09
Dank voor de opsomming!
keranoz @Dutchzilla9 januari 2025 20:30
Als ik dit zo lees hebben ze wel meer nodig dan een paar weekjes uitstel.
pakkiwakki @Dutchzilla9 januari 2025 21:02
Dit is het recept van elke ubisoft game.
jellybrah @Dutchzilla9 januari 2025 22:24
Maar met Ubisoft weet je dat dit er allemaal nog precies in zit bij release. Iedereen die deze game koopt, ik snap er de ballen niet meer van. En dat nog eens los van de woke verhalen. Tijd om failliet te gaan.
rickboy333
@Dutchzilla10 januari 2025 05:20
4. Onlogische setting-details:
Historische inconsistenties in architectuur, kleding, en wapens werden door fans snel opgemerkt, wat afbreuk deed aan de geloofwaardigheid van de wereld.
Hoewel dit wel waar is moet ik er wel context bijzetten. Veel weebs denken dat ze iets weten van Japan omdat ze anime kijken.

Er was b.v een uproartje op xitter een tijdje terug dat de ninja character een "katana op haar rug droeg" en dat was niet historish accuraat volgens de Xitter brigade. Ten eerste was het geen katana maar een ninjato ten tweede droegen ninja's vaak wapens op hun rug om te voorkomen dat ze klem kwamen te zitten tijdens het kruipen (echter hadden de meeste ninja's helemaal geen zwaard bij).

[Reactie gewijzigd door rickboy333 op 11 januari 2025 09:51]

Zoop @rickboy33310 januari 2025 11:03
Voor die context moet je dan wel de daadwerkelijk context lezen. Dat er van die keyboard warriors zijn die over alles vallen, is zeker zo, maar hier is het gewoon terecht.
Ze pakken een historisch amper bekend figuur (een donkere slaaf in japan) en hebben er een heel samurai verhaallijn bij verzonnen welke de schrijver zelf op Wikipedia heeft gezet zodat het "gebaseerd op ware historie" is, wat dus regelrechte oplichting is. En dat was waar men geheel terecht over valt, wat is dit voor een rare onzin? Om de boel zo proberen te bedonderen? Maak het dan gewoon fictie of pak een van de talloze echte bronnen die meer als interessant genoeg zijn om te gebruiken.

Dit is gewoon net alsof doen dat iedereen dom is en het toch niet door zal hebben (news flash: de fans hadden het vrijwel direct door).
tw_gotcha @Dutchzilla10 januari 2025 06:19
dit wordt echt niet opgelost omdat het meeste een kwestie van smaak is, of heresay, of niet kunnen voorstellen dat de serie niet slechter wordt, en een de helft van de fans gaat gillen over woke, en gezeik met consoles versus PC. Ik ga het lekker allemaal negeren en koop hem over een jaar voor een zacht prijsje
dr86 @Dutchzilla10 januari 2025 08:12
Ik heb de serie tot AC Origins allemaal gespeeld en het blijft allemaal veel van het zelfde qua gameplay

Black flag was een leuk uitstapje, maar ook daar had ik het na een paar uur wel weer gezien.

Na Origins (nooit uitgespeeld) was ik er wel klaar mee, vraag mij af of de laatste games nou echt zoveel anders zijn.
koboy @dr8610 januari 2025 09:41
Na een poos weinig tijd te hebben (gemaakt) voor gamen ben ik nu weer verder aan het gaan met Odyssey. Fijn punt is dat ik redelijk vlot weer in het verhaal zat, en voor zover ik mij Origins herinner was dat wel een ontzettende "uitputtingsslag" om uitgespeeld te krijgen.
Als ik mijn herinnering aan Origins ophaal was die in vergelijking met Odyssey veel herhalender in de side quests. Leuk is ook dat het zeeslagen stuk uit Black Flag weet terug komt, en echt een onderdeel uitmaakt van 1 van de quest lines. Ook mooi is dat er weer aandacht wordt besteed aan een stuk Isu lore, wat langere tijd een ondergeschoven kindje is geweest. Personages als Socrates zijn ook beter uitgewerkt, een punt waar Origins echt kansen heeft laten liggen.

Context: ik speel de AC games vooral ook voor het overkoepelende verhaal (de strijd tussen vrijheid en dictatuur die zowel in de Isu lore zit als in de moderne en Histor verhaallijnen). Ik koop ze na een dik jaar uit de budget bak, en de enige echte kosten die ik er in stop is de Seasons Pass zodat ik alle DLC in 1x heb.
Moet wel zeggen dat de DLC voor Origins bestaat uit aan de ene kant een serie kortere quest lijnen die een verrijking van de wereld geven, als ook een extra grote quest lines. Allemaal prima parallel te spelen. Als ik in een nieuwe regio kom ga ik die eerst verkennen met de side quests zodat ik daarna met alle fast travel punten beschikbaar "soepel" de main quest lines(s) door kan.
fib3rlight 9 januari 2025 20:13
is dit gewoon weer een kopie van valhalla, en oddesey?
Donstil
@fib3rlight9 januari 2025 23:41
is dit gewoon weer een kopie van valhalla, en oddesey?
Oei ik hoop met je mee, Odyssey vond ik geweldig!
HADES2001 @fib3rlight10 januari 2025 08:47
Ja, net als far cry 3-6, watch dogs, ghost recon
Open wereld, 500 kistjes en 100 dezelfde side quests. Heb je er 1 gespeeld dan heb je ze allemaal gespeeld
SouLLeSSportal @HADES200110 januari 2025 16:08
tja ben ik met je eens, questwise is het los van main en hoofd side quest de boel vrij simpel volgens hun (inmiddels wel beetje achterhaalde) wijze opgezet wat voor een groot aantal gamers toch voldoende plezier oplevert (ga ik even vanuit) soms hoef je niet compleet nieuwe wielen uit te vinden maar gewoon een mooie en betere carosserie en motor erin zetten.

Ik vind zelf ook persoonlijk dat in die quests etc echt wel wat meer originaliteit in mag komen, maar ik heb de laatste paar AC games daarom ook niet meer gespeeld, valhalla nog even overwogen maar toch maar niet gedaan ivm tijdgebrek.
tw_gotcha @fib3rlight10 januari 2025 09:45
Ik denk het wel. Origins, Odessey en Valhalla hebben dezelfde stijl maar zijn toch ook weer anders. Hoe lang zo'n spelwereld je kan boeien en of je de story-arc iets vindt verschilt per speler. Free-roaming op een grote kaart met hoofdlijnen en veel kleine missies. Ik kwam de eerste keer helemaal niet door origins heen, maar na Odessey en Valhalla ben ik hem opnieuw aan het spelen en ik vind het een prima spel. Voor dat geld kan ik een keer naar de bioscoop of 30+ uren spelen
Ik wacht even af en kijk naar de gameplay beelden en zo en koop hem wel over een jaar of zo.
nms2003 9 januari 2025 20:41
Zijn er nog mensen die niet hélémaal zat zijn van deze franchise? Telkens hetzelfde trucje met een ander sausje erover…
Donstil
@nms20039 januari 2025 23:42
Zijn er nog mensen die niet hélémaal zat zijn van deze franchise?
Yes, aangenaam!
Ik ben het juist weer interessant gaan vinden met Origins, dus AC Japan kijk ik zeker naar uit!
controvi @Donstil10 januari 2025 07:54
grappig hoe verschillend perspectieven kunnen zijn.

Ik heb juist faarwel gezegd tegen de serie door Origens.
De enige AC die ik nog echt tof vond was Syndicate.
Daarna heb ik nog wel mirage gespeeld, en die voelde wel flink als een AC 1,2,3 style game.
Maar ik heb het daarna niet meer aangeraakt.
En nu ze AC Shadows kwa setting details, en vooral de mc dude, voor mij verkloot hebben ga ik deze ook niet aanraken.

ps. don't get me wrong, ik vind het niet erg als de mc een black dude is, maar ik kan het niet hebben dat ze plots een echt bestaand iemand als MC gebruiken. Dat past gewoon niet in de AC universe. 0%
Donstil
@controvi10 januari 2025 08:44
Ja om die reden Mirage snel weg gelegd. Het “oude” AC heb ik echt te veel gespeeld en is voor mij persoonlijk wel helemaal klaar.

De AC delen met een grote open wereld spreken mij om die reden veel meer aan, en dat daar wat RPG Lite bijgekomen is vind ik ook wel erg fijn.
controvi @Donstil10 januari 2025 09:12
Voor mij was juist de oude stijl, perfect.
De hele openwereld zoals origins an odyssey waren voor mij een komplete afknapper.
Dat was de hele reden dat ik die games nooit gespeeld heb.

Maar goed, Vond sowieso dat AC verhaal technisch vaak tekort schiet door het droppen van het hele desmond verhaal.
Dat was voor mij 1 van de toffe dingen die een doel gaf waarom je alles aan het doen was.

Hoe de familie lijnen van Altair en de kenway familie uit eindelijk bij Desmond uitkwamen.
Hoe Ezio daar ook tussen zit en hoe de Haythem family lijn half templar was en half assasin.
Toen desmond weg viel en er niets op door ging.... het was de charme kwijt.

Alleen Syndicate was zeer goed uitgewerkt en voelde als een echte AC, zelfs al was het abstergo deel in onze tijd wat flauw, het verhaal in engeland was goed. ook de dlc was sterk
markee @Donstil10 januari 2025 09:37
Voor mij hetzelfde! De originele AC delen hebben mij fan gemaakt van de franchise, maar na Black Flag was dat trucje wel klaar. Eens in de zoveel jaar speel ik AC 2 of AC 3 weer, maar van Unity en Syndidate kan ik minder genieten.

Origins heb ik helaas nooit volledig gespeeld, maar wil deze nog wel een kans geven. Dit komt vooral door Odyssey, want die game is in mijn ogen echt geweldig (Chaire Misthios). Helaas heeft Valhalla het daarna weer voor mij verpest.

Ik snap het sentiment bij veel OG fans wel, maar Mirage heeft voor mij bevestigd dat de RPG avonturen van de Layla-lijn - behalve Valhalla - gewoon prima games zijn!

En ik meen me te herinneren dat Shadows door dezelfde studio gemaakt wordt als Odyssey? Ik kan niet wachten!
DLSS @nms20039 januari 2025 21:21
Ik ben de franchise niet écht zat, omdat ik verschillende delen oversla. Nadat ik ze een paar jaar heb overgeslagen, voelt de tijd wel weer rijp om er eentje te spelen, haha.

Nou moet ik wel zeggen dat het überhaupt niet de beste games aller tijden zijn. Ik verwacht een mooie 8 uit 10 gemiddeld op Metacritic – iets dat het spelen waard is ‘when the mood strikes’. Meer niet.
RobbyDoozy @DLSS10 januari 2025 14:18
Maar als je ze toch al soms overslaat dan kun je toch net zo goed een eerdere game spelen voor nu €15 die voor jou net zo nieuw is als deze nieuwe release van straks €70?
DLSS @RobbyDoozy10 januari 2025 15:40
Doe ik ook wel. Mijn laatste was origins, weet niet meer voor hoeveel, maar heb m vrij voordelig via een Steam sale gekocht.

Als deze nieuw een 9/10 op metacritic haalt overweeg ik ‘m misschien wat eerder te kopen, anders wellicht gewoon een steam sale. (En als ie slecht blijkt helemaal niet)
Wolfos
@DLSS11 januari 2025 10:24
Yep, het zijn nooit hoogvliegers en om daar nou €80 voor te betalen in een jaar waarin zoveel games uitkomen die die potentie wél hebben...
Linksquest Moderator Spielerij
9 januari 2025 19:46
Ik lees verschillende reacties over deze uitstel, zowel hier als elders. Het gaat hier om een maand en als dat ervoor zorgt dat de game een vloeiendere release heeft dan als hij nu zou uitkomen, dan ben ik gewoon voor.

Ja Ubisoft staat erom bekend dat ze vaak games te snel uitbrengen en dat ze keuzes hebben gemaakt wat zeker niet altijd goed te praten is. Maar als ik naar de statement kijk, dan heb ik wel het idee dat ze nu echt proberen te verbeteren. Of dat op langer termijn zo is moeten we afwachten, maar ik heb zeker vertrouwen in Assassin's Creed Shadows.
Ricmaniac
@Linksquest9 januari 2025 20:13
Heel eerlijk denk ik dat ze oprecht een uitstel doen puur om de release date aanzich. Er is teveel concurentie op dat moment wat ze gewoon erg zal schade als ze een slechte launch hebben door alle kritiek die er sowieso al leeft.

Meerdere games waar hoge anticipatie op is in februari.
Linksquest Moderator Spielerij
@Ricmaniac9 januari 2025 20:22
Dat zou natuurlijk ook een reden kunnen zijn, maar desondanks kunnen ze deze tijd wel gebruiken om de game nog verder te polijsten waar nodig is.
-Colossalman- @Ricmaniac10 januari 2025 17:31
welke games staan er op het programma als ik vragen mag(ik game niet heel veel) ben oprecht benieuwd.
Ricmaniac
@-Colossalman-10 januari 2025 19:17
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- Avowed (hoewel ik denk dat die shit wordt :P, is er wel veel anticipatie voor)
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (niet zo'n hele grote release maar in de game community wel op de radar zeg maar)

Deze komen allemaal in februari uit waar voor de meeste titels redelijk wat van verwacht wordt. en als je dan je game waar veel kritiek op is released tussen die games waar juist weinig kritiek nog op is. tja geen hele moeilijke keuze denk ik. Ubisoft kan een nieuwe flop release ook gewoon niet meer gebruiken voor een game waar ze zo veel invested in hebben.

Maargoed dit is allemaal speculatie natuurlijk :P kan ook zomaar zijn dat er wel gesproken wordt over een overname van de studio en ze daarom wachten haha
Rarz @Linksquest9 januari 2025 21:15
Dat verwacht ik ook, maar met als kanttekening dat ze wel moeten. Want blijkbaar was de kwaliteit to slecht dat het nodig was. Dit is geen klein project - het een 'paar maanden' langer in ontwikkeling houden kan er voor zorgen dat het nooit meer winstgevend gaat worden.
FreezeXJ @Rarz9 januari 2025 23:22
Hoezo niet? Die paar maanden zorgen niet voor absurd veel meer kosten (na 4 jaar ontwikkelen), en je kunt maar 1x launchen. Heb je een bagger-launch dan haken veel mensen niet eens aan. Marketing zorgt voor de hype, en er zijn genoeg pre-orderaars en insta-buyers, maar die heb je toch wel. De grote blob duikt er ergens in de eerste 2 weken op, als de reviews er zijn.
controvi @FreezeXJ10 januari 2025 08:07
Denk dat No Man Sky ook een voorbeeld is van hoe een game kan floppen maar toch nog populair kan worden.
Die game schreef ik compleet af bij launch, maar door de toewijding van de devs, is het nu toch wel een hele sterke game geworden.
Wolfos
@Linksquest11 januari 2025 14:45
Het uitstel is omdat ze op zoek zijn naar een koper, terwijl de verkoopcijfers van deze game de aandelenprijs sterk kunnen beïnvloeden.
MissMe NL 9 januari 2025 19:25
Echt balen. Was toch best hyped geraakt. Ondanks de kritieken.
slamhk @MissMe NL9 januari 2025 19:45
Same ik keek er wel naar uit, maar gelukkig is het maar 1 maand wachten.
Ik hoop dat het goed uit de verf gaat komen.

Ubisoft heeft een stuk aantal blogs gemaakt voor verschillende aspecten van AC: Shadows.

https://www.ubisoft.com/en-gb/game/assassins-creed/news

Meest recente artikel ging over Parkour en dat zag er echt goed uit.

https://www.ubisoft.com/e...s-parkour-system-overview
MazeWing 9 januari 2025 19:33
Hopelijk gaan we het terugzien in de kwaliteit op dag 1 en niet dat het nog steeds een drama is. Recente spellen die, na (lange) uitstel, alsnog zijn uitgekomen, zoals S.T.A.L.K.E.R. 2, zetten je toch te denken hoe men het in hemelsnaam voor ogen had gezien dat spel zijn eerdere release date had gehaald.
WhiteSnake76 @MazeWing9 januari 2025 19:40
Heb alle AC games, maar over deze heb ik de meeste twijfels tot nog toe.
Dekar @WhiteSnake769 januari 2025 22:29
Vind jij dan ook dat de AC serie steeds slechter en saaier aan het worden is? En meer bugs. En bullshit dat je 90 euro moet betalen om alles te kunnen spelen?
WhiteSnake76 @Dekar9 januari 2025 23:52
Ik heb me met Valhalla nog wel vermaakt, maar Mirage vond ik een stuk minder.

Ik vind wat ik van Shadows heb gezien nergens op slaan, er is nog nooit een Assassijn in Japan geweest, net zo min dat daar Tempeliers zijn geweest, en zeer zeker geen Afrikaanse Samurai.

De hele reeks gaat eigenlijk over de strijd tussen de Assassijnen en Tempeliers (Illuminati) maar bij AC Odyssey hoorde wat dat betreft er ook niet echt bij, maar de game zelf vond ik wel goed.

Bij Valhalla klopte het weer wel omdat Basim een Assassijn was, en de Tempeliers/Illuminati de Christelijke vijanden waren.

Nu krijgen we Japanse Assassijnen...wat helemaal nergens op slaat, en bovendien een Afrikaanse Samurai.

Ik vind dat ze beter terug kunnen gaan naar waar de oorlogen tussen Assassijnen en Tempeliers zich echt afspeelde, dus in Syrië, Jordanië, Palestina en Israël.
Misschien Constantinopel/Istanboel, dat lijkt me ook leuk.
Of eentje in een beetje moderne setting van de vorige eeuw, WW1 of WW2 met een leuke verhaal lijn er bij dat de Tempeliers bvb WW1 hebben gepland, en dan misschien het vervolg er op dat ze ook WW2 in gang hebben gezet (aangezien de Nazi's toch gek waren op het Occulte)
tw_gotcha @WhiteSnake7610 januari 2025 06:15
de templars zijn een vorm van "de orde" een groep die Isu artifacten wil gebruiken om de macht te grijpen, afhangend van het tijdperk. Die artefakten worden al sinds Egypte gevonden. Een aantal ac games hebben niks met tempeliers te maken maar kloppen wel.
controvi @WhiteSnake7610 januari 2025 08:14
Ik snap wel wat je bedoeld maar ik ben het er niet helemaal mee eens.
Zoals @tw_gotcha al zei, de templars zijn een orde die de artifacts zoeken. Dat is niet zozeer tijdsafhankelijk. Ze hebben het alleen als mooie clash kunnen gebruiken met AC1 en de dark crusades.

Maar templars zouden overal kunnen zitten, net zoals dat in china, india en rusland het geval was.

Ik vind het huidige concept van Shadows wel bagger hoor. Begrijp me niet verkeerd.
Het zal wellicht al bekend zijn, maar de eerste story die de game zou hebben klonk my veel VEEEEL beter als wat we nu krijgen. Dat voeld compleet als de eerste AC games. Ik zou helemaal voor zijn geweest

https://x.com/InfinitaleComic/status/1790613158622597382
Martinspire
@MazeWing9 januari 2025 22:21
Ik hoop dat ze inderdaad in zijn gaan zien dat een goede day-one betere reviews oplevert en dat levert gewoon veel meer verkoop op. Wellicht dat je de reviews ook eerder voor release kunt starten zodat er meer outlets de lancering halen. Enige nadeel is dat er wellicht wat meer kan lekken voordat de game uit is, maar dat is altijd wel een risico.

Dat stalker niet stabiel was, had met andere zaken te maken (en wellicht ook simpelweg onkunde van de ontwikkelaar die wat veel hooi op de vork heeft genomen), maar dat excuus kan Ubisoft eigenlijk niet maken. Al moet ik zeggen dat hun laatste game mij bij launch ook niet teleurstelde. Sure het is wel beter geworden met patches, maar zelf heb ik geen noemenswaardige bugs ervaren. Online ging men er echter vol op, al vraag ik mij nog steeds af hoeveel mensen werkelijk zelf bugs hebben ervaren en het niet simpelweg nagepraat hebben van anderen omdat ze het gewoon leuk vinden om spellen af te zeiken bij launch (vanwege de aandacht)
Ge0force 9 januari 2025 19:44
Volgens Jason Schreier wordt de game uitgesteld vanwege een mogelijke overname van Ubisoft:

https://bsky.app/profile/...social/post/3lfd5gjb7mk2x
Martinspire
@Ge0force9 januari 2025 22:23
Waarom zou uitstel daarbij helpen? Is het juist niet handiger om wel games te verkopen, of is dat juist omdat ze hier verwachten dat het minder verkoopt en dus beter past bij latere launch?

Ik zou het verder jammer vinden als Ubisoft verkocht wordt. Er zijn al zoveel kleinere publishers verloren gegaan de laatste jaren, de concurrentie wordt steeds kleiner. Ze hebben wat lastige jaren gehad, maar ik had het idee dat het juist weer de goede kant op ging, na wat risicovolle projecten die niet goed uitpakten. Ik heb ook niet alles gespeeld, maar ze waren in ieder geval nog een beetje op zoek naar wat origineels. Veel publishers blijven maar nieuwe delen van bestaande franchises uitbrengen, Ubisoft had in ieder geval nog wat nieuwe pogingen.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 9 januari 2025 22:24]

dutchgio @Martinspire10 januari 2025 08:48
Ubisoft is alleen niet echt een kleine publisher? Een behoorlijk grote naam. Een frisse wind zou misschien wel helpen, want het copy-paste thema van ze ben je op een gegeven moment wel klaar mee.
AC, Watch Dogs, Far Cry etc. zijn allemaal games waarin je vrijwel hetzelfde doet in een ander jasje.
Grote werelden met opvulcontent. Bij de vorige AC zijn ze daar wel iets van afgestapt maar was het eigenlijk gewoon een kleinere en kortere game maar verder meer van hetzelfde.
Martinspire
@dutchgio10 januari 2025 09:30
AC, Watch Dogs, Far Cry etc. zijn allemaal games waarin je vrijwel hetzelfde doet in een ander jasje.
Grote werelden met opvulcontent.
Daar ben ik het niet mee eens. Er zat voldoende verschil tussen, maar gamers zaten vooral zaken af te zeiken die helemaal niet zo ongebruikelijk zijn voor open wereld games. Ja je hebt icoontjes in de map, ja je hebt overal random encounters, ja je hebt een element om de map te verkennen en wat nog meer, maar dat heeft RDR2 of GTA ook en dan is het ineens niet meer een probleem.
87Dave @Martinspire10 januari 2025 10:26
Waarom zou uitstel daarbij helpen? Is het juist niet handiger om wel games te verkopen, of is dat juist omdat ze hier verwachten dat het minder verkoopt en dus beter past bij latere launch?
Er kan informatieassymetrie of verschillende inschatting zijn. Hier dat inside Ubisoft management weet dat het een flop wordt, maar de potentiële investeerder er wel een groot succes in ziet. De negatieve event van de flop zich niet laten manifesteren, geeft dan een hogere overnameprijs.

Kan ook zijn dat overnemer wil dat ze niet releasen zodat die het gedane werk kan nemen en aanpassen naar eigen wensen voor te releasen. Eenmaal de release er is, is de game een succes of verbrand. Het is maar zelden (No Man's Sky) dat men van een verbrande game een comeback kan maken.
James Pond @Martinspire10 januari 2025 10:43
Ze hebben wat lastige jaren gehad, maar ik had het idee dat het juist weer de goede kant op ging
Hoezo? Prince of Persia remake uitgesteld, Splinter Cell Remake hoor je niets van, Ghost Recon is al jaren niks over vernomen, Rainbow Six is alleen die live game, Assassins Creed uitstel na uitstel, Starwars was een enorme flop, Avatar was een flop, Skull & Bones was een flop.

Welke goede kant gingen ze dan op?
Wolfos
@Martinspire11 januari 2025 14:49
Waarom zou uitstel daarbij helpen? Is het juist niet handiger om wel games te verkopen, of is dat juist omdat ze hier verwachten dat het minder verkoopt en dus beter past bij latere launch?
Omdat de verkoopcijfers van AC: Shadows een flinke invloed gaan hebben op de aandelenprijs. Ze hebben heel veel tegenvallers gehad in het afgelopen jaar. Maar, zeggen ze, onze franchises zoals Far Cry en Assassin's Creed hebben nog veel waarde.

Als straks blijkt dat ze ook die franchises de grond in gewerkt hebben is Ubisoft feitelijk niks meer waard.
pkx93 9 januari 2025 19:44
Ik vind het wel een goede zaak, gewoon de tijd nemen om te zorgen dat de kwaliteit op 1 komt te staan. Er te veel voorbeelden waarbij de game is uitgekomen die eigenlijk nog niet af waren.

Hopelijk wordt dit beloond, ik ga het volgen.
tw_gotcha @pkx9310 januari 2025 09:47
als ik cycnisch zou zijn zou ik denken dat dit de tijd was die ze sowieso nodig hebben maar onder druk van investerders is er een veel te krappe tijdlijn neergezet... ik zou niet in die industrie willen werken in ieder geval.
Richyyyyy 9 januari 2025 19:44
Mwoah, ben benieuwd of het er dan ook echt beter uit gaat zien. Zowel AC-games als Far Cry zijn de laatste paar delen niets anders geweest dan simpele reskins met een ander tintje. Vroeger zou je dat DLC hebben genoemd.

Inhoudelijk is er ook niet echt vooruitgang te bekennen: grote map gevuld met 99% filler en qua verhaal wordt het dunner en dunner.
Steven030 9 januari 2025 19:52
Ik weet dat veel gamers AC al lang en breed zat zijn, maar ik niet. Deze specifieke AC kan me echter gestolen worden. De Japanse setting is een beetje veel uitgekomen lately, en het gaat qua sfeer toch GoT niet overtreffen. Op naar de volgende
Dekar @Steven0309 januari 2025 22:33
GoT was ook een geweldige game. Graphics TOP en draait soepel op oude hardware. Laadtijden extreem kort. Verhaal en combat leuk en uitdagend. Meerdere speelstijlen. Heerlijk mee vermaakt. Die DLC boss was ook een goeie uitdaging.

Daar kan Ubisoft niet aan tippen met een management dat alles boven alles games met hoog tempo uit hun devs persen, vol met compromissen.
Donstil
@Dekar9 januari 2025 23:39
GoT was ook een geweldige game. Graphics TOP en draait soepel op oude hardware. Laadtijden extreem kort. Verhaal en combat leuk en uitdagend. Meerdere speelstijlen. Heerlijk mee vermaakt. Die DLC boss was ook een goeie uitdaging.

Daar kan Ubisoft niet aan tippen met een management dat alles boven alles games met hoog tempo uit hun devs persen, vol met compromissen.
Nah ik heb GoT gespeeld op release en mij prima vermaakt maar er was ook wel genoeg op aan te merken, de wereld was bijvoorbeeld erg leeg en er was naast het verhaal eigenlijk niet echt iets te doen.

“Draait soepel op oude hardware” heb ik ook niet ervaren, ik speelde op een Playstation 4 Pro en die had er regelmatig behoorlijk moeite mee.

De combinatie AC en Japan spreekt mij aan de hand van de trailers in ieder geval erg aan, dus laat maar komen!
controvi @Donstil10 januari 2025 08:19
Vond juist dat GoT precies genoeg had om veel sidequests te kunnen doen die ook daadwerkelijk met de setting te maken hadden. i.p.v. "ga naar x, haal een potje op en kom terug".
Er waren zelfs sidequests die ik niet vond onderdoen van de main quest.

De wereld gaf genoeg ruimte om andere dingen te doen naar mijn mening.
Maar to each their own natuurlijk.

Wat denk ik moeilijk te ontkennen is, is dat GoT eingelijk de japanse AC was die iedereen wilde.
Je kan spelen als stealth, je kan als samurai spelen, of iets er tussenin.
En hoe de keuze beinvloed ook echt hoe je speeld. Wat ik in AC nog maar moet zien.

Het lukte erg goed met Syndicate maar voor Shadows heb ik mijn twijfels als ik het zo zie.
Dat voelt meer als gewoon hack & slash met Yasuke.
Donstil
@controvi10 januari 2025 08:42
Ik vond GoT geen Japanse AC, daarvoor waren de minpunten die ik eerder aanhaalde (lege wereld en weinig te doen) te groot.

Vond het wel een goed spel verder maar AC werelden zijn wel veel voller, ook uitgestrekter maar ook voller van detail, dungeons, bijzonderheden op een verlaten uithoek, enz.
controvi @Donstil10 januari 2025 09:17
Hoe heb jij GoT gespeeld dan?
Daar kon je een sidequest en bijzondere locatie vinden in vele utihoeken.
Mensen in dorpen die problemen hadden die veroorzaakt waren door de Mongols.

Ik zag de verhalen van Origin en Odyssey, en juist die games zaten vol met eigenlijk niks.
Vooral Origins hoor ik een veel genoemde klacht dat de wereld juist zo leeg is.

Was vanaf Origins ook niet de gear en wapens een ding? dat je nummertjes had over wat sterker was en meer armor had?
Voor mij was dat ook echt een minpunt.

Nou ben ik altijd erg gesteld op linear storylines. Last of Us is een goed voorbeeld.
AC 2, Brotherhood en Revelations zijn nog altijd mijn favoriete AC games en alleen Syndicate komt in de buurt.

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