Ubisoft stelt Assassin's Creed Shadows opnieuw uit, nu naar 20 maart 2025

Ubisoft stelt de release van Assassin's Creed Shadows uit, dit keer met ruim een maand. De aankomende Assassin's Creed-game komt op 20 maart 2025 uit voor de pc, PlayStation 5, macOS en de Xbox Series X en S.

In een statement laat de uitgever en ontwikkelaar weten dat de makers nog enkele weken extra nodig hebben om feedback van de community te verwerken en een betere 'day-one'-ervaring te kunnen bieden. Het is de tweede keer dat de aankomende game uitgesteld is. In eerste instantie moest de game in november van 2024 uitkomen. Dat werd enkele maanden voor de release uitgesteld naar 15 februari van 2025.

Assassin's Creed Shadows speelt zich af in feodaal Japan eind zestiende eeuw en gaat zoals alle games uit de franchise om de strijd tussen de Assassin Brotherhood en de Templar Order. Gamers kunnen in het aankomende deel spelen met de personages Naoe en Yasuke, respectievelijk een vrouwelijke ninja en een mannelijke van oorsprong Afrikaanse samoerai.