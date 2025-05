Ubisoft teaset Assassin's Creed Shadows, aankondiging op 15 mei

Ubisoft kondigt Assassin's Creed Shadows op 15 mei om 18.00 uur Nederlandse tijd aan. Het bedrijf bevestigt in de teaser dat het om de game gaat die zich in feodaal Japan afspeelt en in eerste instantie onder Codename Red bekendstond.

Hoewel de uitgever nog geen officiële releasedatum heeft gedeeld, bevatte de YouTube-video van de aankondiging volgens VGC in eerste instantie de informatie '15 november, 2024'. Ubisoft brengt de Assassin's Creed-games uit de hoofdreeks bijna altijd in oktober of november uit. Inhoudelijk is er, afgezien van de setting in feodaal Japan, nog niets bekend over de game.

Het bedrijf bevestigde het bestaan van de game in 2022 en een jaar later werd bekend dat het spel in 2024 zou uitkomen.