Simyo kondigt dataplafond voor 50 eurocent aan

Simyo introduceert een dataplafond waarmee klanten automatisch van internet afgesloten worden als ze hun internetbundel hebben opgebruikt. Deze optie kost bij Simyo 50 eurocent per maand extra.

De optie moet het volgens de provider voor klanten mogelijk maken om 'zorgeloos' te internetten. Het bedrijf berekent namelijk net als andere providers extra kosten voor dataverbruik buiten een internetbundel. In het geval van Simyo kost dat 15 eurocent per MB. Na activatie is het dataplatfond vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand actief. Het dataplafond is alleen van toepassing in EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Oekraïne en andere 'zone 1'-landen, aldus Simyo. Veel providers bieden al langer een dergelijke optie aan.