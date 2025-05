TSMC begint eind dit jaar met bouw Europese chipfabriek

TSMC begint eind dit jaar met de bouw van zijn Europese chipfabriek. Dat bevestigt de chipmaker op woensdag tijdens een evenement in Nederland. De fabriek komt in Duitsland te staan en gaat chips produceren op procedés tot 12nm.

TSMC 'ligt op schema' om in het vierde kwartaal van 2024 te beginnen met de bouw van zijn Duitse chipfabriek. Dat vertelt Paul de Bot, het hoofd van TSMC's activiteiten in Europa, tijdens het TSMC Europe Technology Symposium 2024 op Schiphol. De chipmaker bouwt de fabriek in de Duitse stad Dresden. Volgens de huidige planning moet deze chipfabriek in 2027 beginnen met massaproductie.

De Europese chipfabriek van TSMC werd vorig jaar in augustus al aangekondigd. Het bedrijf bouwt deze fabriek samen met Bosch, Infineon en NXP. De vier bedrijven beginnen daarvoor een joint venture genaamd European Semiconductor Manufacturing Company, oftewel ESMC. De fabriek wordt straks gebruikt om planar transistors op 28 en 22nm en finfets op 16 en 12nm te produceren. Het worden vooral chips voor auto's; veel van TSMC's klanten binnen Europa richten zich vooral op de automotive-industrie.

TSMC is al langer bezig met uitbreiding buiten thuisland Taiwan. Behalve de Europese chipfabriek zet het bedrijf fabrieken neer in de Verenigde Staten, Japan en China. Die uitbreidingen zijn vooral gedreven door de behoeften van TSMC's klanten. Dat vertelt dr. Kevin Zhang, senior vice president van de Taiwanese chipmaker, tijdens een persbriefing waar Tweakers bij aanwezig was. "Diversificatie [van TSMC's productielocaties] verbetert de veerkracht tegen onvoorziene gebeurtenissen", vertelt Zhang aan journalisten.

Verschillende overheden, onder meer in de VS en de Europese Unie, willen na de chiptekorten door de coronapandemie en oplopende geopolitieke spanningen onafhankelijker worden op het gebied van chipleveranties. Ze willen daarom fabrieken op eigen grondgebied. Momenteel is chipproductie, vooral die op geavanceerde procedés, geconcentreerd in een aantal Aziatische landen. Overheden bieden veelal miljardensubsidies voor de bouw van nieuwe chipfabrieken binnen hun grensgebieden. Ook TSMC en zijn partners krijgen subsidies voor de Duitse chipfabriek. Dat gaat om vijf miljard euro, ongeveer de helft van de totale kosten van deze fabriek.