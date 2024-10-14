Gerucht: TSMC wil meer chipfabrieken in Europa bouwen

TSMC wil naar verluidt meer chipfabrieken in Europa bouwen, zo stelt een Taiwanese minister tegenover Bloomberg. De chipfabrikant zelf bevestigt deze plannen vooralsnog niet. Het bedrijf begon eerder dit jaar met de bouw van een fabriek in het Duitse Dresden.

De bron van Bloomberg is Wu Cheng-wen, minister van de Nationale Raad van Wetenschap en Technologie van Taiwan. Volgens hem 'kijkt TSMC naar de Europese markt voor plannen voor de volgende fabrieken', maar hij laat in het midden of het gaat om een uitbreiding van de aankomende locatie in Dresden of een volledig nieuwe fabriek. De chipfabrikant zegt vooralsnog dat hij 'gefocust blijft op wereldwijde uitbreiding en vooralsnog geen nieuwe investeringsplannen heeft'.

Wu redeneert dat TSMC zich ergens in Tsjechië zou willen vestigen, in de buurt van Dresden. Volgens hem wil de Taiwanese overheid namelijk een nieuwe vestiging ergens aan de grens met Duitsland steunen. Ook zou die overheid gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Taiwanese en Tsjechische onderzoekers willen faciliteren.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-10-2024 16:17
40 • submitter: wildhagen

14-10-2024 • 16:17

40

Submitter: wildhagen

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Reacties (40)

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wildhagen
14 oktober 2024 16:22
Lijkt me een begrijpelijke wens.

Ten eerste om de risico's te spreiden ivm de geopolitieke situatie rondom China en Taiwan.

En ten tweede om puur logistieke redenen. Chipproduktie gebruikt enorm veel (drink)water, en dat heeft in Taiwan al voor sereuze problemen gezorgd waardoor chipproduktie tijdelijk verminderd is geweest, zie bijvoorbeeld No Water No Microchips: What Is Happening In Taiwan?.
Chip manufacturing is an incredibly water-intensive process. Just consider Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), the world's largest contract chipmaker, whose Southern Taiwan Science Park facilities alone consume up to 99,000 tonnes of water daily.
Zie How Water Scarcity Threatens Taiwan’s Semiconductor Industry

Nadeel is dan uiteraard wel dat dat drinkwater-probleem zich ook hier in Europa (mogelijk) zal gaan voordoen, terwijl dit toch al onder druk staat vanwege de steeds sneller verlopende klimaatverandering...
spoonman @Cheefgreenleaf15 oktober 2024 07:15
Misschien hebben de “greenleafs” daar ook iets mee te maken? :+
AMD and INTEL 14 oktober 2024 16:25
Goed nieuws, kan het direct naast ASML, scheelt weer in transportkosten!
bilgy_no1 @AMD and INTEL14 oktober 2024 16:41
Dat doen ze in feite ook. ASML heeft Carl Zeiss overgenomen en die hebben een vestigingen in Jena. Vlakbij Dresden...

Maar gekheid op een stokje... Zou inderdaad mooi zijn als dat soort investeringen ook weer hier kunnen landen. Helaas hebben we een probleem met te weinig grond die ook bebouwd mag worden. En wat er wel snel gebouwd mag worden zijn logistieke blokkendozen en datacenters... België of Noord-Frankrijk hebben echter genoeg ruimte.

[Reactie gewijzigd door bilgy_no1 op 14 oktober 2024 16:44]

wildhagen
@bilgy_no114 oktober 2024 16:46
Dat doen ze in feite ook. ASML heeft Carl Zeiss overgenomen en die hebben een vestigingen in Jena. Vlakbij Dresden...
Carl Zeiss is toch niet volledig overgenomen door ASML? Ze hebben in 2016 weliswaar een minderheidsbelang genomen van 25 procent, en dat ging niet eens om het hele Carl Zeiss concern, maar om één bedrijfsonderdeel, Carl Zeiss SMT, die naast Jena ook vestigingen in Aken, Wetzlar, Rossdorff en Oberkochten (waar het HQ zit) hebben.

Over Carl Zeiss SMT:
The company is majority owned by Carl Zeiss AG, with a 24.9% minority stake by ASML Holding
Zie ook https://www.ed.nl/asml/ze...82-a7914bcc6428&auth_rd=1

Dat is dus een partnership die ASML en Carl Zeiss hebben, maar daarvoor hoef je niet per se dicht naast elkaar te zitten. Dat is nu immers ook al niet het geval.

En zoals je zelf al zegt is het helemaal niet aantrekkelijk om in Nederland zo'n fab te bouwen: schaarste aan grond, hoge grondprijzen, hoge electriciteitskosten, capaciteitsgebrek op het electriciteitsnetwerk, hoge personeelskosten, krappe woningmarkt, stikstof-problematiek, drinkwater-problematiek, én personeelsschaarste.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 14 oktober 2024 17:13]

bilgy_no1 @wildhagen14 oktober 2024 17:06
Je hebt gelijk. Het was natuurlijk ook als een grapje bedoeld... Het ging me erom dat NL voor dit soort investeringen niet snel bovenaan de lijstjes staat. Ergens wel jammer, want zo'n fab is toch een langdurige investering en dat heeft heel veel secundaire effecten.

Maar we moeten ook Europees denken. En als er hier meer chipfabrieken komen kunnen we wellicht ook weer wat meer maakindustrie krijgen.
GameNympho @bilgy_no115 oktober 2024 00:39
Je vergeet wel 1 groot ding, wat @wildhagen al aangeeft, de waterschaarste, vergis je daar niet in.
https://www.nationalgeogr...a43376996/world-water-map
https://www.nrc.nl/nieuws...ar-het-door-komt-a4172626
https://www.unicef.nl/nie...an-extreme-waterschaarste
https://www.wwf.nl/wat-we...ort-waterschaarste-Europa
Ik ben eerlijk van mening, geen probleem dat je water nodig hebt, maar normale prijzen en dan maar vervuilen, dan zelf oplossen en betalen, we willen drinkwater terug.
Grond om te bouwen is er genoeg in de EU, maar zoals we allen al merken en lezen, men wil wel de voordeeltjes, maar niet de nadeeltjes ;) en daar schoort het hier in de EU en NL aan.
Wij als belastingbetaler en als gezin/alleenstaande betalen hier belasting voor, voor het riool, voor het reinigen en voor het als drinkwater door de kraan te krijgen. Gelijke monniken, gelijke kappen toch?
bilgy_no1 @GameNympho15 oktober 2024 09:14
Als je al die artikelen leest is het niet zozeer een absolute schaarste aan water, maar een probleem om het overal op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid en de juiste kwaliteit ter beschikking te hebben. Niet om de ernst van de problematiek daarmee te bagatelliseren, maar er zijn enorme regionale verschillen.

In Nederland (en andere landen/streken aan de kust) zou er vanuit technisch oogpunt niet snel een absoluut tekort moeten zijn voor industriewater. We kunnen immers zeewater ontzilten ipv water uit de natuurlijke bronnen (rivieren, grondwater) te halen. Dat levert wel extra kosten op (energie) en vereist goede zuivering voor het lozen na gebruik. Een bijzonder probleem is de zoute brijn die overblijft na RO-filtratie. Maar dit alles is oplosbaar zonder de watervoorziening van agricultuur te beïnvloeden.

In Tsjechië en de omgeving van Dresden hebben ze die optie niet tenzij daar nog extra transport (grote pijpleidingen) aan te pas komen.
Aldy @bilgy_no115 oktober 2024 16:45
Het ging me erom dat NL voor dit soort investeringen niet snel bovenaan de lijstjes staat.
Maar we moeten ook Europees denken.
Mijn eerste reactie is ook vaak zo en mijn tweede reactie komt helemaal overeen met je tweede regel in het citaat. Het is leuk om zoiets binnen je landsgrenzen te hebben, maar het is hier al zo vol. Alle andere EU-landen zijn een goed alternatief.
En wat TSMC betreft, denk ik dat het hier veiliger is dan in Taiwan, want ook de boycot van China maakt Taiwan nog meer een door China gewild eiland.
Manderlay1 @bilgy_no114 oktober 2024 17:44
In België en Noord Frankrijk houden we vast aan ons landelijk karakter, geen industrie langs hier
bilgy_no1 @Manderlay114 oktober 2024 19:08
Dat is niet wat ik zie... Vele gemeentes ontwikkelen maar wat graag om additionele inkomsten en werkgelegenheid te krijgen.
Manderlay1 @bilgy_no114 oktober 2024 22:13
Wel de streek waar ik woon. Stellen bedrijven investeren in de regio uit en gaan ze naar Noord Frankrijk om daar nieuwe fabrieken op te starten. Enige reden is er is geen personeel te vinden. Vacatures blijven op alle niveau's open staan. Ik werk ook in multinational en er komt gewoon geen reactie op de vacatures.

Dus is nutteloos om bedrijven of kmo units te laten bouwen er wordt toch geen personeel gevonden.
Aldy @Manderlay115 oktober 2024 16:49
Geen personeel kunnen krijgen heeft niets te maken met een landelijk karakter.
BlaDeKke @Manderlay115 oktober 2024 15:09
Je hebt een typfout gemaakt. Lintbebouwing schrijft men zo "Lintbebouwing" en niet als "landelijk karakter".
Manderlay1 @BlaDeKke15 oktober 2024 18:01
Hier valt de lintbebouwing mee en hebben mooie vergezichten. Liever dit dan een woonwijk op elkaars lip.
BlaDeKke @Manderlay115 oktober 2024 18:43
Hier ten noorden van Antwerpen is de lintbebouwing schandalig en blijft men de linten uitbreiden. Schone vergezichten verstopt achter een rij van gevels.
Manderlay1 @BlaDeKke15 oktober 2024 18:53
Toch aangenaam voor de mensen die er wonen. Geen probleem mee.
Cheefgreenleaf @bilgy_no115 oktober 2024 02:56
Lijkt me nu dat ASML netjes belasting betaald, en daar inspraak voor terug krijgt, dat het wel goed komt met het bouwen.

ASML is zo goed als de baas van Eindhoven en omstreken.
Pe Nis @bilgy_no115 oktober 2024 07:38
Zeiss SMT is een stichting, niet over te nemen. ASML doet wel aan kapitaalinjecties.
Aldy @Pe Nis15 oktober 2024 16:58
Graag bron, want ik kan niets vinden dat Zeiss SMT een stichting is.
HJVDD @bilgy_no115 oktober 2024 11:44
Persoonlijk snap ik niet waar voor het nodig is om zo groot oppervlakte in gebruikt te nemen ipv verticaal te gaan. Je moet alleen een manier vinden om de productie lijn ook verticaal te krijgen. Lijkt me niet heel moeilijk maar goed.
izamani @HJVDD15 oktober 2024 15:43
Probeer maar eens machines te bouwen (die per stuk x-ton kilo's wegen).
En dat dan naar boven brengen. Doe maar op de 3e verdieping.
Hebben we eindelijk een machine op de 3e verdieping, moeten we het materiaal / aanvoer voor de machines daar ook zien te krijgen.
wildhagen
@AMD and INTEL14 oktober 2024 16:32
ASML levert alleen de machines, als die er op een gegeven moment staan heeft dat geen gigantisch voordeel meer.

Daarnaast is grond in Nederland aanzienlijk duurder dan in Duitsland, en zeker in Oost-Duitsland bij Dresden. Om het over schaarste aan grond nog maar niet te hebben, zie maar eens zo'n grote lap ergens te vinden rondom een grote stad als Eindhoven/Veldhoven. En de druk die al die werknemers/expats op de toch al gespannen huizenmarkt zetten zal ook niet echt meehelpen.

Ook de energieprijzen liggen hier aanzienlijk hoger, en we hebben grote personeelstekorten, wat in Duitsland (bij Dresden) een stuk minder is.

Daarnaast zit in en rond Dresden al veel soortgelijke technologie, het gebied wordt niet voor niets Silicon Saxony genoemd, er zitten daar bijna 600 bedrijven in die sector geclusterd. Inclusief veel toeleveranciers van dit soort fabs, wat de logistieke lijntjes (en dus kosten) aanzienlijk verkort.

Denk dat het daarom voor TSMC (of andere chipproducenten) niet zo gek aantrekkelijk is om zich in Nederland te vestigen, door die combinatie van factoren.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 14 oktober 2024 16:34]

amigob2 @wildhagen14 oktober 2024 19:23
grond zijn de kosten niet voor het bouwen van een fab.
Energie prijs wel, maar energie levering nog veel meer.
naaitsab 14 oktober 2024 16:26
Afhankelijk hoe de grondstoffen toelevering eruit komt te zien zou meer chip productie in Europa zeker voordelen bieden. De afhankelijkheid van Chinese productie werd bij de Covid uitbraak 'pijnlijk' duidelijk in o.a. de auto industrie. Ook heb ik het vermoeden dat TSMC niet zo heel veel heil ziet in de zelfstandigheid van Taiwan ten opzichte van China. Zeker met de toenemende provocaties. Alles naar Europa en de VS verhuizen is niet niks maar wel iets om te verwachten denk ik.
bbc @naaitsab14 oktober 2024 16:38
De afhankelijkheid van Chinese productie werd bij de Covid uitbraak 'pijnlijk' duidelijk in o.a. de auto industrie.
Was het niet eerder dat de bestellingen tijdens Covid on hold werden gezet, wegens geen bestellingen en dat die productiecapaciteit dan omgezet werd voor andere doeleinden, met als gevolg dat er na Covid geen capaciteit meer was?
naaitsab @bbc14 oktober 2024 16:51
Zo ver ik weet was dat een noodgreep omdat de productie an sich ingestort was. De fabs die overbleven dingen selectief draaien. Waarschijnlijk voor de hoogste bieder (aanname). Maar ik kan het mis hebben, is alweer even geleden.

Hoe dan ook vind ik de Chinese afhankelijkheid niet prettig. Hoe meer we zelf in Europa kunnen produceren, of in ieder geval een degelijk westers alternatief hoe beter mijn inziens.
rjmno1 @naaitsab15 oktober 2024 15:49
Het congliaat staat toch op een of ander belasting paradijs en zodoende kunnen ze goedekoper producere.
En dus goedekoper producten maken.tsmc is gewoonweg de grootste producent van onder andere moederborden voor de auto industrie en misschien wel van pc moederborden en toebehoren.

zij draaien wel als asus het bijvoorbeeld niet zelf kan doen dan doen zij het wel tegen een prijs endaar draait het allemaal om om de verhuur van de machines wat dit ingewikkelt proces moet mogenlijk maakt.
MPIU8686 14 oktober 2024 17:59
De kost van werkuren maakt dan opeens niet meer uit, maar het water dat nodig is voor de chipfabricatie maakt voor ons wel uit in de EU.

Water is goud .. _/-\o_
Hayamimi @MPIU868614 oktober 2024 18:24
En dat is nou precies waar de Semiconductor Industry op inzet: water recycling rate & recovery. Zie hier voor een overzicht uit 2023:
https://www.sciencedirect...cle/pii/S2666445322000277
of over TSMC:
https://circular-taiwan.org/en/case/tsmc/

Process water uit een fab moet hoe dan ook van verontreinigingen (metalen, inorganische elementen, organische stoffen, nano-deeltjes, etc.) ontdaan worden voordat het afvalwater aan de omgeving terug gaat, of direct of indirect via een zuiveringsinstallatie.

Schoon water is het nieuwe goud.
GameNympho @Hayamimi15 oktober 2024 00:57
In 2006 hadden we James Bond Casino Royale, verhaal liep verder in Quantum of Solace (2008) en daar bleek het ind het nieuwe goud te zijn en dat zie je nu in rl ook, wie kopen de waterbedrijven nu op?
De waterschaarste is een feit aan het worden, sommige delen van de wereld hebben al schaarste en moeten beperkt en zuinig met het water omgaan, zelfs controle door de instanties op straat
YouTube: NBC2 follows code enforcement officer amid water shortage
rjmno1 @MPIU868615 oktober 2024 15:50
alleen al omdat wij het nodig hebben.
hooibergje 14 oktober 2024 16:24
Dan wordt dan meer zonnepanelen neerplempen om meer waterzuivering te poweren.
Als de zon schijnt heel veel water reinigen, en daar dan de hele nacht op doorbakken.

Gaat in de winter wel een uitdaging worden.
MachIII 14 oktober 2024 18:44
TSMC, Taiwanees bedrijf.
Straks gaat China volop tekeer om Taiwan in te lijven, worden de Europese TSMC-bedrijven ineens Chinees.
En China moeten we toch eigenlijk buiten Europa houden, die hebben hier al teveel invloed.
Pasteis
@MachIII15 oktober 2024 08:10
TSMC, Taiwanees bedrijf.
Straks gaat China volop tekeer om Taiwan in te lijven, worden de Europese TSMC-bedrijven ineens Chinees.
En China moeten we toch eigenlijk buiten Europa houden, die hebben hier al teveel invloed.
Gaat niet gebeuren. Taiwan wordt nog eerder opgeblazen dan dat het in handen komt van China.

Ik meen ook ooit gelezen te hebben dat ze de gehele fabriek van TSMC kunnen dismantelen bij een inval om te voorkomen dat de kennis in handen komt van de Chinezen.
watercoolertje @MachIII15 oktober 2024 10:58
worden de Europese TSMC-bedrijven ineens Chinees.
Als China Taiwan zou veroveren krijgen ze echt niet alles wat in het buitenland staat er gratis bij hoor :+

Werkelijk niemand in de EU of US gaat dat accepteren, de sancties tegen China zullen ook niet mis zijn, waarschijnlijk mogen we daar en hun niet hier meer handelen. Zeker niet met high end hardware...

Die fabriek wordt dan gewoon genationaliseerd en mogelijk verkocht aan de hoogste (niet Chineze) bieder.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 oktober 2024 11:00]


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