Gerucht: TSMC wil meer chipfabrieken in Europa bouwen

TSMC wil naar verluidt meer chipfabrieken in Europa bouwen, zo stelt een Taiwanese minister tegenover Bloomberg. De chipfabrikant zelf bevestigt deze plannen vooralsnog niet. Het bedrijf begon eerder dit jaar met de bouw van een fabriek in het Duitse Dresden.

De bron van Bloomberg is Wu Cheng-wen, minister van de Nationale Raad van Wetenschap en Technologie van Taiwan. Volgens hem 'kijkt TSMC naar de Europese markt voor plannen voor de volgende fabrieken', maar hij laat in het midden of het gaat om een uitbreiding van de aankomende locatie in Dresden of een volledig nieuwe fabriek. De chipfabrikant zegt vooralsnog dat hij 'gefocust blijft op wereldwijde uitbreiding en vooralsnog geen nieuwe investeringsplannen heeft'.

Wu redeneert dat TSMC zich ergens in Tsjechië zou willen vestigen, in de buurt van Dresden. Volgens hem wil de Taiwanese overheid namelijk een nieuwe vestiging ergens aan de grens met Duitsland steunen. Ook zou die overheid gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Taiwanese en Tsjechische onderzoekers willen faciliteren.