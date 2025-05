TSMC wil later dit jaar chipontwerpstudio openen in München

De Taiwanese chipfabrikant TSMC wil dit jaar een chipontwerpstudio openen in München. Die moet Europese klanten ondersteunen bij het ontwerpen van chips. De studio is de tweede grote recente uitbreiding van TSMC in Duitsland, naast een nieuwe chipfabriek in Dresden.

De studio moet Europese klanten helpen bij het ontwerpen van snelle chips met een hoge dichtheid, schrijft onder meer Reuters. Deze energie-efficiënte chips zouden vooral gebruikt moeten worden voor automotive-, AI-, iot- en industriële toepassingen. De studio moet in het derde kwartaal van dit jaar openen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er moeten werken.

Het is de tweede recente, grote investering van TSMC in Duitsland. Het bedrijf bouwt nu namelijk ook zijn eerste Europese chipfabriek. Deze komt in Dresden en moet eind 2027 volledig operationeel zijn. TSMC bouwt de fabriek niet zelf; Bosch, Infineon en NXP steunen het project en hebben elk tien procent van de aandelen van de fabriek. Het Taiwanese bedrijf bezit de overige 70 procent.