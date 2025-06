'TSMC vraagt 30.000 dollar per 2nm-wafer, 45.000 dollar per 1,6nm-wafer'

Bedrijven die een 2nm-wafer bij TSMC willen bestellen, zullen hiervoor ongeveer 30.000 dollar moeten neertellen. Dat schrijft de Chinese krant China Times. Een enkele 300mm-wafer, geproduceerd op het 1,6nm-procedé van TSMC, kost naar verluidt 45.000 dollar.

De China Times schrijft dat TSMC op het punt staat om chips op het 2nm-procedé te produceren. Het is hierbij niet duidelijk of het om afgewerkte chips gaat of dat er eerst nog testexemplaren worden gemaakt. Het artikel vermeldt niet hoe groot de diameters van de TSMC-wafers zijn, al is een diameter van 300mm gebruikelijk bij het Taiwanese bedrijf. Het is niet duidelijk hoeveel chips er per wafer kunnen worden geproduceerd.

Uit de berichtgeving van de krant blijkt dat Apple, MediaTek, Qualcomm en AMD tot het kransje van techbedrijven behoren dat in 2026 chips op het 2nm-procedé laat bakken. Apple zou de A20- en M6-chip op deze node willen laten bakken, terwijl MediaTek hetzelfde wil doen met de komende Dimensity 9600-processors. Qualcomm heeft een bestelling geplaatst voor de Snapdragon 8 Elite Gen3, terwijl AMD zijn nieuwe generatie EPYC-serverchips op de node zal laten bakken.

TSMC maakte in 2023 zijn plannen voor de 2nm-technologie bekend. Daarbij gaf het bedrijf ook updates over de 3nm-node en nieuwe transistorontwikkelingen voorbij de 2nm. Tweakers schreef toen een achtergrondartikel over de aankondigingen van het bedrijf. TSMC heeft de hierboven genoemde prijzen per wafer niet officieel bevestigd.