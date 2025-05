OnePlus brengt OnePlus AI in drie fasen uit

OnePlus wil OnePlus AI in drie fasen uitbrengen. De kunstmatige intelligentie van de Chinese fabrikant komt in eerste instantie voor de OnePlus 13 en nieuwe 13s uit. De laatstgenoemde smartphone komt niet in Europa uit.

OnePlus wil naar eigen zeggen een AI-tool maken die multimodaal en gepersonaliseerd is, en die agents ondersteunt. Volgens de Chinese fabrikant wordt er nu aan het tweede principe gewerkt, dat Creating Personalised AI Solutions genoemd wordt. In deze fase moet de AI de gebruiker zo goed mogelijk leren kennen en zijn behoeftes altijd accuraat kunnen inschatten.

Daarin staat het principe Plus Mind volgens OnePlus voorop. De eerste fase van dit principe draait om het registreren van alle content die op het scherm te zien is. Dat gebeurt in verschillende vormen, waaronder screenshots, video's en aantekeningen. Het bedrijf gebruikt naar eigen zeggen een eigen zoekfunctie om content in op te kunnen zoeken, ook voor de gebruiker. Daarna wil OnePlus een 'persona' op basis van het gedrag van de gebruiker maken. In deze fase zegt het bedrijf de functie ook in grote taalmodellen te willen integreren.

De laatste fase van het principe draait volgens de fabrikant om het aanbieden van een persoonlijke AI-assistent op basis van de vermelde persona en de opgeslagen informatie. OnePlus AI moet als agent daarbij handelingen in bepaalde apps autonoom kunnen uitvoeren.

De uitrol van OnePlus AI begint 'zeer binnenkort', al deelt de fabrikant geen exacte datums. Ook over de release van verschillende functies en fases doet OnePlus geen mededelingen. De OnePlus 13 en 13T, of 13s zoals de smartphone in bepaalde regio's heet, zijn de eerste toestellen die gebruik kunnen maken van de nieuwe AI-functies. Het laatstgenoemde toestel kan de opgeslagen content via de knop die de Alert Slider vervangt oproepen. De OnePlus 13 kan dit door met drie vingers omhoog te swipen. De OnePlus 13R wordt vooralsnog overgeslagen.

Privacy

OnePlus benadrukt dat beveiliging en privacy hierbij erg belangrijk zijn. De fabrikant deelt de verschillende aspecten van zijn AI op in drie verschillende categorieën: On Device, Private Computing Cloud en Cloud Processing.

Gevoelige gegevens worden in eerste instantie lokaal verwerkt. Voor het tweede gedeelte van de gegevensverwerking, waarbij volgens OnePlus ook gevoelige data verwerkt wordt, wordt de Private Computing Cloud gebruikt. Deze is voorzien van encryptie en moet volgens OnePlus voorkomen dat deze gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. 'Gemiddeld gevoelige gegevens' worden in de reguliere cloud verwerkt.

De fabrikant laat aan Tweakers weten dat de gebruikte hardware niet krachtig genoeg is om volledig lokaal alle gegevens te verwerken. Daarom zou OnePlus voor een systeem hebben gekozen dat grotendeels op basis van een cloudverbinding werkt.

Enkele voorbeelden van OnePlus AI