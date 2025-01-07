Inleiding

Design en scherm

Het uiterlijk van de OnePlus 13 doet een beetje denken aan een kruising tussen de OnePlus 12 van vorig jaar en de Oppo Find X8 Pro. Het ltpo-amoledscherm bestaat uit een groot 6,8"-stuk 'Ceramic Guard'-glas dat subtiel rond afloopt aan elke kant, waardoor de symmetrische bezels extra dun lijken. Dit speciale glas zou 20 procent beter bestand tegen krassen en stoten moeten zijn dan Gorilla Glass Victus. In combinatie met de glazen achterkant die eveneens rond afloopt, zorgt dat ervoor dat het toestel fijn in de hand ligt, al is de achterkant wel behoorlijk glad. Het frame bevat de welbekende OnePlus-alertslider en een power- en volumeknop. Helaas zitten deze knoppen net als bij de OnePlus 12 en Find X8 Pro net te hoog, wat de ergonomie niet ten goede komt. Hoewel het camera-eiland op de achterkant niet gecentreerd is, wiebelt het toestel niet veel als het op tafel ligt, omdat het eiland relatief dun is. Nieuw ten opzichte van vorig jaar is de waterdichtheid. Met een IP-rating van 68/69 is het toestel niet alleen volledig stof- en waterdicht, maar heeft het ook extra tests met hogedrukspuiten ondergaan. Telefoon OnePlus 12 OnePlus 13 Hoogte (mm) 164,3 162,9 Breedte (mm) 75,8 76,5 Dikte (mm) 9,2 8,5 Gewicht 220g 213g Schermdiagonaal 6,8" 6,8" Refreshrate 1-120Hz 1-120Hz Resolutie 1440x3168 1440x3168 Ppi 510 510 Materiaal Aluminium, Gorilla Glass Victus 2 (front)

Gorilla Glass (back) Aluminium, Ceramic Guard (front)

Gorillas Glass (back) IP-rating IP65 IP68/69 Scherm OnePlus deed tijdens het event net als vorig jaar behoorlijk wat grootse claims over het beeldscherm, waarvan er opvallend veel overeenkomen met de uitspraken die Oppo over zijn Find X8 Pro deed: een piekhelderheid van 4500 cd/m², meerdere records die verbroken zouden zijn, verschillende certificaties van TÜV Rheinland en ga zo maar door. Daardoor zou je bijna denken dat het gaat om exact hetzelfde paneel als bij de Oppo, al lijkt dat na het zien van de testdata niet waarschijnlijk. Om tot deze conclusie te komen hebben we het beeldscherm zoals altijd doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware. Helaas lijkt OnePlus ook dit jaar weer grotere claims te hebben gedaan dan het toestel kan waarmaken. Een piekhelderheid van 2095 cd/m² is op zichzelf een uitstekende score, maar wanneer je dit in perspectief plaatst tot de andere topmodellen, valt het ietwat tegen. De kleurafstelling is dan wel weer bijzonder goed: de kleurtemperatuur van het beeldscherm is de beste die we ooit gemeten hebben, de kleurafwijking is het laagst van alle huidige topmodellen en de grijsafwijking is eveneens bijzonder laag. Combineer dit met de goed afgestelde pwm-frequentie van 2160Hz, waardoor je geen hoofdpijn krijgt of vermoeid wordt van het kijken naar het beeldscherm, en je hebt een display waar we zeer weinig op kunnen aanmerken. We hopen alleen dat de helderheidsclaims volgend jaar wel worden waargemaakt, want drie keer is natuurlijk scheepsrecht. Naast de pwm-dimming zijn er andere bijzonderheden aan het beeldscherm. Zo vertelde OnePlus dat de vingerafdrukscanner nog steeds gebruikt kan worden wanneer het scherm en/of je vingers nat zijn. Dit hebben we uiteraard getest en bleek inderdaad goed te werken, net als bij verschillende andere toestellen van fabrikanten die niet claimen hiervoor speciale technieken te gebruiken. Oftewel: leuk dat het werkt, maar bijzonder is het niet. Daarnaast heeft het scherm een speciale 'handschoenmodus' waardoor je de display ook met handschoenen aan prima zou moeten kunnen bedienen. In de praktijk viel dit tegen, net als bij de Find X8 Pro. Tot slot nog een wel heel bijzondere eigenschap: Aqua Touch 2.0, waardoor je het scherm zonder problemen kunt gebruiken wanneer het scherm nat is, de telefoon onderwater in een waterbestendig hoesje zit of als je natte vingers hebt. Dit werkt inderdaad verrassend goed en het scherm heeft geen last van ghost touch in zulke situaties.

Camerasysteem

Het camerasysteem van de OnePlus 13 gebruikt voor de primaire camera en de frontcamera exact dezelfde hardware als de OnePlus 12 deed. De ultragroothoekcamera en telecamera zijn daarentegen wél gewijzigd: de Sony IMX581 is ingeruild voor een Samsung Isocell JN5 en de OmniVision OV64B is ingeruild voor een LYT600-sensor van Sony. De keuze voor de Isocell is opmerkelijk, omdat het een noemenswaardig kleinere sensor betreft dan de IMX581 die in de OnePlus 12 te vinden was en deze bovendien geen autofocus aan boord heeft, zoals de ultragroothoekcamera van vorig jaar wel had. OnePlus 13 camera-eiland Camerasysteem Primair Ultragroothoek Tele Front Sensor LYT808 Isocell JN5 LYT600 IMX615 Resolutie 53 megapixel 50 megapixel 50 megapixel 32 megapixel Sensorgrootte 1/1,4" 1/2,75" 1/1,95" 1/2,74" Pixelgrootte 1,12μm 0,64μm 0,8μm 0,8μm Brandpunt in 35mm-eq. 22mm 15mm 73mm 21mm Diafragma F/1.6 F/2.0 F/2.6 F/2.45 Ois Ja - Ja - Autofocus Omnidirection

Pdaf - Pdaf - Videoresolutie 8k/30fps

4k/60fps 4k/60fps 4k/60fps 4k/60fps Op het gebied van camerahardware weten we dus wat we ongeveer kunnen verwachten, al leunt de camera dit jaar net als bij de Find X8 Pro meer op computational photography dan ooit. OnePlus heeft verscheidene veranderingen doorgevoerd, die vooral gericht zijn op het goed kunnen vastleggen van bewegende beelden. Zo spreekt de Chinese fabrikant over een nieuw dualexposurealgoritme, waarbij er een korte én lange opname worden gemaakt. De lange heeft als doel om zoveel mogelijk licht en detail vast te leggen, terwijl de kortere de taak heeft om het onderwerp scherp goed in focus te houden en eventuele bewegingsonscherpte tegen te gaan. Het resultaat zou een camerasysteem moeten zijn dat kortere sluitertijden kan benutten. Daarnaast is er Clear Burst. Deze nieuwe techniek van burstfotografie, waarmee je bewegende onderwerpen zo goed als stil zou moeten kunnen leggen in burstfoto’s, leunt zwaar op het zojuist besproken algoritme. Uiteraard speelt er nog een belangrijke factor mee: het feit dat de isp van de Snapdragon 8 Elite 33 procent sneller moet zijn dan zijn voorganger. Wanneer je de sluiterknop ingedrukt houdt, schiet de telefoon razendsnel een reeks foto’s die – in tegenstelling tot veel andere burstmodi – wél alle processingsstappen doorlopen. Dat zou de kwaliteit behoorlijk ten goede moeten komen. Hoewel het natuurlijk lastig hard te maken is, vermoeden we dat Clear Burst op de OnePlus 13 en Lightning Snap van de Find X8 Pro exact hetzelfde werken, maar dan onder een andere naam. Net als bij het toestel van Oppo zit de buffer van de OnePlus vol na het schieten van 50 burstfoto’s. Dat zijn niet de enige overeenkomsten die de vlaggenschepen van OnePlus en Oppo hebben, want zoals gezegd zet OnePlus net als de Find X8 Pro behoorlijk in op computational photography. Wanneer je tien keer of meer inzoomt, schakelt de camera over naar AI Telescope Zoom. De naam zegt het al: de telefoon zet AI in om ver ingezoomde foto’s, die net als bij andere telefoons vaak niet al te scherp zijn, beter voor de dag te laten komen. Bij het persevent van de 13-serie benadrukte de presentator dat de meeste techpublicaties cynisch zijn over dit soort functies, maar dat het écht ontzettend goed werkt. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we zijn nog steeds behoorlijk cynisch. Op de volgende pagina zie je bij de camerapraktijktest waarom dat zo is. Wil je AI Telescope Zoom uitschakelen, dan kan dat gelukkig ook. Het zal je inmiddels niks meer verbazen, maar ook het nabewerken van de foto’s heeft de OnePlus 13 gemeen met de Oppo Find X8 Pro. Naast de standaard bewerkingstools die je tot je beschikking hebt in de fotoapp, kun je met de AI Editor je foto’s op vier verschillende manieren bewerken: de resolutie opschroeven, bewegingsonscherpte verminderen, reflecties verwijderen en objecten of personen verwijderen. Je hebt een internetverbinding nodig om hier gebruik van te maken. Net als bij de AI Editor van de Find X8 Pro vinden we de uitwerking in de praktijk nogal matig. Ook zijn er een drietal 'slimme scènes' die de camera-app biedt. Zo kun je kiezen tussen podium, silhouet en vuurwerk. De vuurwerkoptie hebben we getest met oud en nieuw, maar deze werkte in de praktijk minder goed dan verwacht. Zo wordt de nachtmodus niet automatisch uitgeschakeld wanneer je de vuurwerkscène inschakelt. Je kunt je voorstellen dat vuurwerk proberen vast te leggen met een lange sluitertijd simpelweg niet gaat. Verder worden de kleuren behoorlijk opgeschroefd en donkere kleuren flink donkerder gemaakt.

Camera: praktijktest en vergelijking

Ook deze keer zijn we op pad geweest met onze reviewunit om het cameraysteem op de proef te stellen. In onze vergelijking neemt de OnePlus 13 het op tegen de Google Pixel 9 Pro, een toestel dat in dezelfde geheugenconfiguratie ongeveer evenveel kost en een uitstekend cameraysteem aan boord heeft. Beide toestellen zijn van de laatste software-updates voorzien voordat de foto’s zijn gemaakt. Links zie je de foto's van de OnePlus 13; rechts staan de foto's die door de Pixel 9 Pro zijn gemaakt. Primair Waarschijnlijk valt je meteen op dat de foto’s die de OnePlus schiet, helderder en verzadigder zijn. Hoewel dat waarschijnlijk veel mensen aanspreekt, legt de Pixel foto’s vast die natuurgetrouwer zijn. De overmatige helderheid zorgt ervoor dat details in donkere gebieden uitstekend zichtbaar zijn, al kan dat ten koste gaan van contrast, waardoor foto’s er soms juist wat minder interessant uitzien. Zie bijvoorbeeld de foto van het paadje waarbij de zon door de bomen schijnt. Op het gebied van scherpte doen beide camera’s het goed, al is de OnePlus 13 net een haar scherper, behalve in de hoeken. Dat terwijl de bokeh minder aanwezig is dan bij de Pixel, waardoor de scherptediepte groter lijkt te zijn en het onderwerp wat minder het punt van aandacht is. Hetzelfde is van toepassing bij nachtfotografie: OnePlus maakt de scène te helder en schroeft de kleuren te ver op. Ook is de beeldverwerking van de OnePlus wat te agressief, zoals te zien is bij de muren van het appartementencomplex, waarbij de verticale lijnen wegsmelten. Bij fel tegenlicht heeft de lens last van lensflares, zoals de meeste andere toestellen dat ook hebben. Twee keer zoom Geen van de beide telefoons beschikt over een lens om twee keer in te zoomen, dus wordt er digitaal ingezoomd met de primaire camera om tot een factor twee vergroting te komen. Beide telefoons doen dit behoorlijk goed, al doet de Pixel het op elk vlak net wat beter. De foto’s zijn iets scherper, hebben een betere kleurweergave en gaan beter om met highlights, zoals je kunt zien op de foto van de kerk, waar de OnePlus de hooglichten van het kruis opblaast. Bovendien weet de Pixel op de foto met het glazen dak en de muur van kunstplanten zelfs iets meer detail overeind te laten in de reflectie van de planten. Drie keer zoom De OnePlus 13 beschikt over een telecamera met drie keer zoom, de Pixel niet. Laatstgenoemde gebruikt dus wederom de primaire camera. Dat verschil zie je duidelijk terug in de gemaakte foto’s. De OnePlus 13-telecamera levert resultaten op die veel scherper zijn en meer detail bevatten. Zo zijn alle woorden op de foto met het blauwe bord leesbaar, terwijl dat niet het geval is bij de foto die door de Pixel is gemaakt. Bij de nachtfoto komt de foto van de Pixel verrassend genoeg nog redelijk mee wat betreft scherpte, maar doet de OnePlus 13 het verder op elk gebied beter. Dit zie je vooral aan de kleurweergave, die bij de Pixel te groen uitvalt, en de chromatische aberratie , die de OnePlus veel beter onder controle heeft bij de wiek van de molen en de planten bij de voet daarvan. Ultrawide Bij de ultrawidefoto’s zien we op meerdere vlakken verschillen tussen de twee camera’s. De OnePlus maakt foto’s die overdag duidelijk beter zijn dan de shots van de Pixel. De foto's zijn scherper en zien er door de verzadigde, heldere kleuren vrij indrukwekkend uit. Bovendien bevatten de foto’s bij daglicht net iets minder ruis. In het donker is de Pixel juist scherper, wat verklaard kan worden door de kortere sluitertijd. Dit heeft de Pixel te danken aan de iets grotere sensor met een groter diafragma. Wel gaat de ultragroothoekcamera van de OnePlus 13 beter met hooglichten om en worden deze niet opgeblazen, zoals de Pixel 9 Pro soms wel doet. Tegenlichten in het donker leveren starbursts op, een effect dat sommige fotografen gaaf vinden, terwijl anderen ze liever vermijden. Vooral bij genoeg licht presteert de ultrawidecamera van de OnePlus 13 behoorlijk goed. Macro Voor macrofotografie heb je aan de OnePlus 13 een goede. Het toestel gebruikt de primaire camera in plaats van de ultragroothoekcamera zoals veel andere telefoons doen, waardoor de beeldkwaliteit beter is. Dit zie je terug in de gemaakte foto: de foto van de OnePlus is scherper en het gebied dat buiten de focuszone valt, is minder onscherp dan bij de macrofoto van de Pixel. Wel is de foto iets minder helder. Actiefoto's en AI Telescope zoom Hoewel we normaal gesproken geen bewegende onderwerpen vastleggen of extreem ver inzoomen, maken we deze keer een uitzondering omdat de meeste vernieuwingen van de camera hiermee te maken hebben. Het verschil is direct duidelijk: de OnePlus produceert significant scherpere foto's. Niet alleen de bewegende objecten zijn scherper, maar de compositie in zijn geheel bevat meer detail en is helderder. Clear Burst lijkt dus meer dan alleen een marketingterm te zijn. Er is hier één grote 'maar': om dit te bewerkstelligen leunt de camera te zwaar op AI. In de foto met de trein valt het relatief mee, maar als je inzoomt op de mond van mijn collega Yannick, zie je dat er daar van alles fout gaat. Ook bij de extreem AI Telescope Zoom-foto wordt er een klein extra tandje bij Yannick in de mond getoverd. Houd er bij het bekijken van deze foto's rekening mee dat er geen superzoomfoto van de Pixel is. Links zie je de ingezoomde foto voordat het algoritme van OnePlus ermee aan de slag is geweest en rechts het uiteindelijke resultaat. Front De frontcamera op de OnePlus 13 produceert prima selfies, maar die van de Pixel doet het beter. Zo ontbreekt er wat contrast bij de foto die overdag is gemaakt en stroken de kleuren niet helemaal met de werkelijkheid: ze zijn iets te groen. Ook is de foto minder scherp dan het voorbeeld van de Pixel, al lijkt laatstgenoemde de scène juist wat te veel te verscherpen. In het donker doet de Pixel het wederom beter, al blijft de OnePlus niet ver achter. Dit zie je vooral op het gebied van scherpte en kleurweergave.

Hardware: Snapdragon 8 Elite

De OnePlus 13 gebruikt als soc de Snapdragon 8 Elite. Deze high-end chip van Qualcomm is eind vorig jaar uitgebracht en is de eerste chip van de Amerikaanse fabrikant die gebruikmaakt van hun eigen ontwerp dat gebaseerd is op Oryon-cores, in plaats van een referentieontwerp van Arm. We hebben de chip hier in de Benelux slechts in drie eerdere toestellen gezien, zoals de ROG Phone 9 Pro en Redmagic 10 Pro. Qualcomm Snapdragon 8 Elite We beginnen de Snapdragon 8 Elite in de OnePlus 13 zoals gewoonlijk aan de tand te voelen met een 3DMark Wild Life Extreme Stress Test. Deze test vertelt ons in hoeverre de chip last heeft van thermal throttling. Dat geeft de test aan door middel van een best loop score, de absolute beste prestaties van de gpu, en een lowest loop score, oftewel de prestaties die overblijven nadat de chip moet terugschakelen om niet oververhit te raken. De Snapdragon verliest ongeveer 35 procent van zijn prestaties wanneer hij langdurig hard aan het werk wordt gezet. In vergelijking met andere toestellen die voorzien zijn van dezelfde chip throttlet de OnePlus daarmee relatief veel. Opvallend is de erg hoge bestloopscore die de OnePlus-telefoon neer weet te zetten, die 14 procent hoger uitvalt dan de andere telefoons met deze chip aan boord. Ondanks de procentueel gezien hoge thermal throttling is de lowestloopscore nog best prima: je kunt met een gerust hart zware games spelen op deze telefoon. Vervolgens laten we een cpu-benchmark los op de chipset in de vorm van Geekbench 6. Hoewel de gpu van de Snapdragon opvallend goed presteerde ten opzichte van Snapdragon Elite-chips in andere toestellen, doet de cpu het minder goed: vooral op het gebied van multicoreprestaties blijft de OnePlus wat achter, waarmee hij in het ergste geval meer dan 9 procent slechter presteert. Ga je dat merken in de praktijk? Nee, maar het is wel noemenswaardig. Geheugen, connectiviteit, haptiek en geluid De configuratie van de OnePlus 13 die wij testen beschikt over 512GB UFS 4.0-opslag en 16GB Lppdrx5-werkgeheugen, dat met 12GB uit te breiden is door een stukje opslag in te leveren. Het instapmodel van de OnePlus 13 beschikt echter over 256GB opslag en 12GB werkgeheugen. De opslag kan niet worden uitgebreid met een SD-kaartje. Duurzaamheid en verpakking Waar de OnePlus 12 nog van een stekker in de doos werd voorzien, moet je het bij de dertiende uitvoering zonder een oplader doen. De verpakking heeft een gemiddelde grootte en bevat geen plastic. Achterop de verpakking staat vermeld dat er plantaardige sojaolie is gebruikt. OnePlus vermeldt niets over de hoeveelheid gerecyclede materialen en het laatste sustainabilityreport dateert uit 2020. De stereospeakers van het toestel klinken erg goed. Het geluid is mooi vol, met een voor een telefoon goede weergave van het laag, midden en hoog. Daar staat tegenover dat het volume niet zo hard kan als bij andere toestellen in deze prijsklasse. Het is een vrij klein detail, maar de OnePlus 13 beschikt over de beste trilmotor tot dusver in een Android-toestel, waarmee hij de Pixel 9-serie van de troon stoot op dat vlak. Niet alleen is het motortje geruisloos, ook kan het ontzettend subtiele tikjes weergeven en daarnaast ook flink hard trillen zodat je geen meldingen of oproepen mist. We zijn verder blij om te melden dat de vingerafdrukscanner een sonisch exemplaar is, terwijl steeds meer fabrikanten – ook in het hoge segment – ervoor kiezen om hun toestellen te voorzien van een goedkopere, langzamere optische scanner. Het resultaat is een vingerafdrukscanner die erg accuraat en bovendien razendsnel is. De scanner zit op een prima hoogte geplaatst, waardoor je deze kunt gebruiken zonder je grip aan te passen. Netwerk 2G: 850/900/1800/1900MHz

3G: 1/2/4/5/6/8/19

4G FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66/71

4G TDD: 38/39/40/41/48

5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/

n48/n66/n71/n75/n77/n78 Simkaart-

ondersteuning Dualsim (2x fysiek of 1x fysiek en 1x e-sim) Wifi WiFi 7, dualband Bluetooth 5.4, A2DP, LE Audiocodecs SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0 Satelliet GPS (L1+L5), Glonass (G1), BDS (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a),

QZSS (L1+L5) NFC Ja USB USB-C 3.2 Gen 1 Overig IR-blaster

Software: OxygenOS of ColorOS?

Wanneer je de OnePlus 13 voor het eerst aanzet, beschikt hij over Android 15. Daaroverheen draait OxygenOS 15. Het zal menig tweaker pijn doen, maar inmiddels durven we wel te stellen dat OnePlus’ OxygenOS en Oppo’s ColorOS alleen nog in naam van elkaar verschillen, op enkele kleine visuele details in het thema na. OnePlus voorziet het toestel vier jaar lang van Android-updates en zes jaar van securitypatches, wat korter is dan bij andere vlaggenschepen van grote smartphonefabrikanten. Je kunt dus tot en met januari 2029 of Android 19 rekenen op nieuwe Android-releases. OxygenOS 15 OxygenOS 15 werkt vlotter en vloeiender dan ooit. Dat komt door wat OnePlus ‘Parallel Processing’ noemt. Deze softwarematige optimalisatie stelt het toestel in staat om meerdere animaties tegelijk af te spelen. Mocht je de Oppo Find X8 Pro review hebben gelezen, waar we hetzelfde fenomeen omschrijven en nu last van déjà vu hebben, geen zorgen: het is inderdaad precies hetzelfde als wat Oppo in ColorOS 15 doet, maar dan onder een andere naam. Het resultaat is net als bij de Find X8 Pro erg fijn. OxygenOS 15 voelt merkbaar sneller en vooral vloeiender dan de voorgaande versie en daarmee ook fijner dan andere Android-telefoons. De Android-schil is vrij van bloatware, op de Netflix-app na. Voor AI-functies gebruikt het toestel hoofdzakelijk Google Gemini, aangevuld met het eigen OnePlus AI. Dat laatste bevat verschillende functies om foto's op te poetsen, slim te zoeken in de gehele telefoon en teksten of notities te verbeteren, opnieuw te structureren of samen te vatten. Alleen de fotobewerkingstools zijn momenteel beschikbaar in het Nederlands. OxygenOS lijkt sterk geïnspireerd op Apples iOS. Dat is niet per se negatief: de software is vloeiend en ziet er gelikt uit. Een paar punten waarop OxygenOS 15 verschilt van zijn voorloper zijn de notificatie- en quicktoggleschermen, die nu standaard gescheiden zijn. Je kan ook kiezen voor een 'klassieke' weergave zoals in voorgaande versies van OxygenOS. Ook zijn er verschillende Dynamic Island-achtige animaties en live activiteiten die pilvormig om de frontcamera verschijnen en bevat OxygenOS bovendien een 'deel met iPhone'-functie, om bestanden sneller uit te kunnen wisselen tussen Android- en iPhone-telefoons. Dat laatste werkt in de praktijk nogal omslachtig en weet bovendien vaak geen verbinding tot stand te brengen.

Accuduur en opladen

De accu in de OnePlus 13 is volgens de Chinese fabrikant een next-gen model. Het betreft geen lithiumionaccu, zoals gebruikelijk is bij smartphones, maar een accu bestaande uit twee silicium-koolstofcellen. OnePlus noemt dit zelf Silicon Nanostack. Naast de grotere energiedichtheid, waardoor de accu een hogere capaciteit kan huisvesten in hetzelfde formaat, wordt ons op het event verteld dat de batterij bovendien minder snel zou moeten slijten. Zo zou de accu na vier jaar nog minstens 80 procent van de originele capaciteit aan boord moeten hebben. Het resultaat is een accu die 10 procent meer capaciteit heeft dan het model van vorig jaar, dus laten we kijken of dit ook leidt tot een batterijduur die tien procent hoger uitvalt. Zoals je kunt zien in de grafiek, presteert de OnePlus 13 op accugebied minder goed dan zijn voorganger, hoewel hij een grotere accu heeft om mee te werken. Het lijkt er dus op dat de Snapdragon 8 Elite-chip in het toestel niet zo efficiënt met stroom omgaat. Hoewel we dit niet hadden verwacht en het dus wat teleurstellend is, betekent dat niet dat de accuduur slecht te noemen is. Het toestel houdt het bovengemiddeld lang vol en we noteren daarmee een accuduur die ruim voldoende is. Het toestel is razendsnel weer vol te laden, zeker gelet op de grootte van de accu. Let wel dat je om de maximale bedrade laadsnelheid van 100W te bereiken een OnePlus- of Oppo-lader met propriëtair SuperVOOC-protocol nodig hebt, die niet langer in de doos wordt meegeleverd. Wanneer je het toestel oplaadt met andere stekkers, merk je dat hij vrij kieskeurig is. Je kunt dan rekenen op een laadvermogen van 10, 18 of 25W. Draadloos opladen kan ook: tot maximaal 50W met een draadloze SuperVOOC-lader. Daarnaast biedt de OnePlus 13 de mogelijkheid voor omgekeerd draadloos opladen. Zo kun je andere telefoons of gadgets via de OnePlus 13 van een beetje extra stroom voorzien.

Conclusie