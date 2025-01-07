Door Dennis de Vries

Redacteur tablets & smartphones

Feedback • 07-01-2025 17:30 92

Vlaggenschip zorgt voor déjà vu

OnePlus 13 Review

07-01-2025 • 17:30

92

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Inleiding

Samengevat

OnePlus brengt met de 13 een erg fijn vlaggenschip uit. Het toestel beschikt over een groot, bijzonder goed gekalibreerd scherm, lange accuduur, prima camerasysteem en razendsnelle Snapdragon 8 Elite-processor. Bovendien zit het met kleinere details ook wel snor: de haptische feedback is momenteel de beste van welk Android-toestel dan ook, OxygenOS 15 draait dankzij nieuwe animaties vloeiender dan ooit en het beeldscherm beschikt over een goed afgestelde pwm-frequentie. Dat betekent nog niet dat de OnePlus 13 voor iedereen een goede keuze is. OxygenOS 15 is praktisch ColorOS 15 onder een andere naam, de camera maakt te gretig gebruik van slechte AI-trucjes, de softwareondersteuning is ondergemiddeld en het belangrijkste: zijn tweelingbroer uit de stal van Oppo biedt meer waar voor je geld.

Pluspunten

Minpunten

Getest

OnePlus 13, 16GB ram, 512GB opslag Zwart

Vergelijk prijzen Vanaf € 698,99

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‘Flagshipkiller’: dat is een van de termen waarmee OnePlus zijn populariteit verkreeg in het westen. Als nieuwkomer in de Europese markt wilde de Chinese fabrikant niet concurreren in het topsegment, maar in plaats daarvan op papier vergelijkbare toestellen uitbrengen voor een fractie van de prijs: ‘flagshipkillers’ dus. Het leverde de fabrikant een trouwe fanbase op, die de afgelopen jaren lang niet altijd achter de nieuwe koers stond die OnePlus lijkt te volgen. Het nieuwste product van die nieuwe koers is dit jaar de OnePlus 13.

OnePlus 13
OnePlus 13

Met de genoemde nieuwe koers doelen we natuurlijk op het feit dat OnePlus zijn identiteit waarmee het allemaal begon een beetje verloren lijkt te zijn. De community lijkt minder belangrijk dan ooit, OxygenOS is tegenwoordig stiekem gewoon ColorOS onder een andere naam en bovendien draait de Chinese fabrikant al een paar jaar mee in het topsegment, waardoor de prijzen flink zijn gestegen. Hoewel de meeste duurdere OnePlus-telefoons niet op lovende reviews hoefden te rekenen, werd daarin verandering gebracht met het model van vorig jaar, de OnePlus 12. Dat was ook wel nodig, want OnePlus doet het in de Europese markt nog altijd niet fantastisch; een marktaandeel van meer dan twee procent vergaren lijkt erg moeizaam te gaan.

Mocht je onze review van de Oppo Find X8 Pro hebben gelezen, dan zul je ongetwijfeld veel overeenkomsten opmerken tussen dat toestel en de OnePlus 13. Dat is niet gek, want Oppo en OnePlus lijken elk jaar een stukje dichter naar elkaar toe te groeien. Ook dat is geen toeval, aangezien het moederbedrijf van Oppo en OnePlus, BBK Electronics, sinds ongeveer een jaar op papier niet meer bestaat. Daarmee is OnePlus nu officieel een dochterbedrijf van Oppo geworden en spreek je dus niet langer over twee bedrijven die zich onder dezelfde BBK-paraplu bevinden.

Ook dit jaar brengt OnePlus naast zijn vlaggenschip, de 13, een goedkopere variant uit in de vorm van de 13R, waarover we kort hierna een review publiceren. Voor nu zijn alle ogen gericht op het topmodel van OnePlus, dat ten opzichte van vorig jaar vijftig euro duurder is geworden met een adviesprijs vanaf 999 euro. Weet OnePlus net als vorig jaar indruk te maken of hebben we te maken met een Oppo-telefoon in vermomming? We zoeken het voor je uit.

Design en scherm

Het uiterlijk van de OnePlus 13 doet een beetje denken aan een kruising tussen de OnePlus 12 van vorig jaar en de Oppo Find X8 Pro. Het ltpo-amoledscherm bestaat uit een groot 6,8"-stuk 'Ceramic Guard'-glas dat subtiel rond afloopt aan elke kant, waardoor de symmetrische bezels extra dun lijken. Dit speciale glas zou 20 procent beter bestand tegen krassen en stoten moeten zijn dan Gorilla Glass Victus. In combinatie met de glazen achterkant die eveneens rond afloopt, zorgt dat ervoor dat het toestel fijn in de hand ligt, al is de achterkant wel behoorlijk glad. Het frame bevat de welbekende OnePlus-alertslider en een power- en volumeknop. Helaas zitten deze knoppen net als bij de OnePlus 12 en Find X8 Pro net te hoog, wat de ergonomie niet ten goede komt. Hoewel het camera-eiland op de achterkant niet gecentreerd is, wiebelt het toestel niet veel als het op tafel ligt, omdat het eiland relatief dun is. Nieuw ten opzichte van vorig jaar is de waterdichtheid. Met een IP-rating van 68/69 is het toestel niet alleen volledig stof- en waterdicht, maar heeft het ook extra tests met hogedrukspuiten ondergaan.

Het ontwerp van de OnePlus 13
Het ontwerp van de OnePlus 13Het ontwerp van de OnePlus 13Het ontwerp van de OnePlus 13
Telefoon OnePlus 12 OnePlus 13
Hoogte (mm) 164,3 162,9
Breedte (mm) 75,8 76,5
Dikte (mm) 9,2 8,5
Gewicht 220g 213g
Schermdiagonaal 6,8" 6,8"
Refreshrate 1-120Hz 1-120Hz
Resolutie 1440x3168 1440x3168
Ppi 510 510
Materiaal Aluminium, Gorilla Glass Victus 2 (front)
Gorilla Glass (back)		 Aluminium, Ceramic Guard (front)
Gorillas Glass (back)
IP-rating IP65 IP68/69

Scherm

OnePlus deed tijdens het event net als vorig jaar behoorlijk wat grootse claims over het beeldscherm, waarvan er opvallend veel overeenkomen met de uitspraken die Oppo over zijn Find X8 Pro deed: een piekhelderheid van 4500 cd/m², meerdere records die verbroken zouden zijn, verschillende certificaties van TÜV Rheinland en ga zo maar door. Daardoor zou je bijna denken dat het gaat om exact hetzelfde paneel als bij de Oppo, al lijkt dat na het zien van de testdata niet waarschijnlijk. Om tot deze conclusie te komen hebben we het beeldscherm zoals altijd doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware.

  • Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
  • Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
  • Piekhelderheid wit (50% schermoppervlakte)
  • Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
  • Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
  • Gemiddelde grijsafwijking
  • Gemiddelde kleurafwijking
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.979
Google Pixel 9 Pro XL
2.722
Samsung Galaxy S24+
2.501
Samsung Galaxy S24 Ultra
2.483
Apple iPhone 16 Pro
2.375
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition
2.276
Apple iPhone 16
2.269
OnePlus 13
2.095
Sony Xperia 1 VI
1.939
Nubia Z70 Ultra
1.914
Redmagic 10 Pro
1.831
OPPO Find X8 Pro Zwart
1.578
Xiaomi 14 Ultra
1.297
OnePlus 12
1.240
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.627
Google Pixel 9 Pro XL
2.470
Samsung Galaxy S24+
2.158
Samsung Galaxy S24 Ultra
2.146
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition
2.094
Apple iPhone 16 Pro
1.972
OnePlus 13
1.873
Sony Xperia 1 VI
1.809
Apple iPhone 16
1.806
Nubia Z70 Ultra
1.782
Redmagic 10 Pro
1.705
OPPO Find X8 Pro Zwart
1.492
Xiaomi 14 Ultra
1.357
OnePlus 12
1.231
Piekhelderheid wit (50% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.403
Google Pixel 9 Pro XL
2.294
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition
1.948
Samsung Galaxy S24+
1.719
Samsung Galaxy S24 Ultra
1.712
OnePlus 13
1.702
Sony Xperia 1 VI
1.701
Nubia Z70 Ultra
1.675
Redmagic 10 Pro
1.608
OPPO Find X8 Pro Zwart
1.426
Xiaomi 14 Ultra
1.364
Apple iPhone 16
1.289
Apple iPhone 16 Pro
1.253
OnePlus 12
1.175
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro
2.092
Google Pixel 9 Pro XL
2.060
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition
1.608
Sony Xperia 1 VI
1.482
Nubia Z70 Ultra
1.444
Redmagic 10 Pro
1.391
Xiaomi 14 Ultra
1.325
Samsung Galaxy S24 Ultra
1.311
Samsung Galaxy S24+
1.303
OPPO Find X8 Pro Zwart
1.223
Apple iPhone 16 Pro
1.046
Apple iPhone 16
1.026
OnePlus 13
1.018
OnePlus 12
1.009
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
Smartphone Gemiddelde temperatuur in kelvin (lager is beter)
OnePlus 13
7
Samsung Galaxy S24+
48
Google Pixel 9 Pro XL
58
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition
71
Apple iPhone 16 Pro
132
OnePlus 12
180
Google Pixel 9 Pro
190
Xiaomi 14 Ultra
212
Apple iPhone 16
220
Samsung Galaxy S24 Ultra
244
Sony Xperia 1 VI
254
Redmagic 10 Pro
271
Nubia Z70 Ultra
329
OPPO Find X8 Pro Zwart
516
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung Galaxy S24+
0,61
Samsung Galaxy S24 Ultra
1,09
OnePlus 12
1,18
OnePlus 13
1,19
Apple iPhone 16 Pro
1,57
Apple iPhone 16
1,57
Google Pixel 9 Pro XL
1,84
Sony Xperia 1 VI
2,03
Google Pixel 9 Pro
2,10
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition
3,07
Redmagic 10 Pro
3,95
OPPO Find X8 Pro Zwart
3,99
Nubia Z70 Ultra
4,14
Xiaomi 14 Ultra
4,41
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OnePlus 13
0,90
Google Pixel 9 Pro XL
0,95
OnePlus 12
1,12
Apple iPhone 16
1,22
Sony Xperia 1 VI
1,24
Samsung Galaxy S24+
1,29
Samsung Galaxy S24 Ultra
1,30
Apple iPhone 16 Pro
1,42
Google Pixel 9 Pro
1,43
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition
1,94
Redmagic 10 Pro
2,23
OPPO Find X8 Pro Zwart
2,46
Xiaomi 14 Ultra
3,00
Nubia Z70 Ultra
3,93

Helaas lijkt OnePlus ook dit jaar weer grotere claims te hebben gedaan dan het toestel kan waarmaken. Een piekhelderheid van 2095 cd/m² is op zichzelf een uitstekende score, maar wanneer je dit in perspectief plaatst tot de andere topmodellen, valt het ietwat tegen. De kleurafstelling is dan wel weer bijzonder goed: de kleurtemperatuur van het beeldscherm is de beste die we ooit gemeten hebben, de kleurafwijking is het laagst van alle huidige topmodellen en de grijsafwijking is eveneens bijzonder laag. Combineer dit met de goed afgestelde pwm-frequentie van 2160Hz, waardoor je geen hoofdpijn krijgt of vermoeid wordt van het kijken naar het beeldscherm, en je hebt een display waar we zeer weinig op kunnen aanmerken. We hopen alleen dat de helderheidsclaims volgend jaar wel worden waargemaakt, want drie keer is natuurlijk scheepsrecht.

Naast de pwm-dimming zijn er andere bijzonderheden aan het beeldscherm. Zo vertelde OnePlus dat de vingerafdrukscanner nog steeds gebruikt kan worden wanneer het scherm en/of je vingers nat zijn. Dit hebben we uiteraard getest en bleek inderdaad goed te werken, net als bij verschillende andere toestellen van fabrikanten die niet claimen hiervoor speciale technieken te gebruiken. Oftewel: leuk dat het werkt, maar bijzonder is het niet. Daarnaast heeft het scherm een speciale 'handschoenmodus' waardoor je de display ook met handschoenen aan prima zou moeten kunnen bedienen. In de praktijk viel dit tegen, net als bij de Find X8 Pro. Tot slot nog een wel heel bijzondere eigenschap: Aqua Touch 2.0, waardoor je het scherm zonder problemen kunt gebruiken wanneer het scherm nat is, de telefoon onderwater in een waterbestendig hoesje zit of als je natte vingers hebt. Dit werkt inderdaad verrassend goed en het scherm heeft geen last van ghost touch in zulke situaties.

Camerasysteem

Het camerasysteem van de OnePlus 13 gebruikt voor de primaire camera en de frontcamera exact dezelfde hardware als de OnePlus 12 deed. De ultragroothoekcamera en telecamera zijn daarentegen wél gewijzigd: de Sony IMX581 is ingeruild voor een Samsung Isocell JN5 en de OmniVision OV64B is ingeruild voor een LYT600-sensor van Sony. De keuze voor de Isocell is opmerkelijk, omdat het een noemenswaardig kleinere sensor betreft dan de IMX581 die in de OnePlus 12 te vinden was en deze bovendien geen autofocus aan boord heeft, zoals de ultragroothoekcamera van vorig jaar wel had.

OnePlus 13 camera-eiland
OnePlus 13 camera-eiland
Camerasysteem Primair Ultragroothoek Tele Front
Sensor LYT808 Isocell JN5 LYT600 IMX615
Resolutie 53 megapixel 50 megapixel 50 megapixel 32 megapixel
Sensorgrootte 1/1,4" 1/2,75" 1/1,95" 1/2,74"
Pixelgrootte 1,12μm 0,64μm 0,8μm 0,8μm
Brandpunt in 35mm-eq. 22mm 15mm 73mm 21mm
Diafragma F/1.6 F/2.0 F/2.6 F/2.45
Ois Ja - Ja -
Autofocus Omnidirection
Pdaf		 - Pdaf -
Videoresolutie 8k/30fps
4k/60fps		 4k/60fps 4k/60fps 4k/60fps

Op het gebied van camerahardware weten we dus wat we ongeveer kunnen verwachten, al leunt de camera dit jaar net als bij de Find X8 Pro meer op computational photography dan ooit. OnePlus heeft verscheidene veranderingen doorgevoerd, die vooral gericht zijn op het goed kunnen vastleggen van bewegende beelden.

Zo spreekt de Chinese fabrikant over een nieuw dualexposurealgoritme, waarbij er een korte én lange opname worden gemaakt. De lange heeft als doel om zoveel mogelijk licht en detail vast te leggen, terwijl de kortere de taak heeft om het onderwerp scherp goed in focus te houden en eventuele bewegingsonscherpte tegen te gaan. Het resultaat zou een camerasysteem moeten zijn dat kortere sluitertijden kan benutten.

Daarnaast is er Clear Burst. Deze nieuwe techniek van burstfotografie, waarmee je bewegende onderwerpen zo goed als stil zou moeten kunnen leggen in burstfoto’s, leunt zwaar op het zojuist besproken algoritme. Uiteraard speelt er nog een belangrijke factor mee: het feit dat de isp van de Snapdragon 8 Elite 33 procent sneller moet zijn dan zijn voorganger. Wanneer je de sluiterknop ingedrukt houdt, schiet de telefoon razendsnel een reeks foto’s die – in tegenstelling tot veel andere burstmodi – wél alle processingsstappen doorlopen. Dat zou de kwaliteit behoorlijk ten goede moeten komen. Hoewel het natuurlijk lastig hard te maken is, vermoeden we dat Clear Burst op de OnePlus 13 en Lightning Snap van de Find X8 Pro exact hetzelfde werken, maar dan onder een andere naam. Net als bij het toestel van Oppo zit de buffer van de OnePlus vol na het schieten van 50 burstfoto’s.

Dat zijn niet de enige overeenkomsten die de vlaggenschepen van OnePlus en Oppo hebben, want zoals gezegd zet OnePlus net als de Find X8 Pro behoorlijk in op computational photography. Wanneer je tien keer of meer inzoomt, schakelt de camera over naar AI Telescope Zoom. De naam zegt het al: de telefoon zet AI in om ver ingezoomde foto’s, die net als bij andere telefoons vaak niet al te scherp zijn, beter voor de dag te laten komen. Bij het persevent van de 13-serie benadrukte de presentator dat de meeste techpublicaties cynisch zijn over dit soort functies, maar dat het écht ontzettend goed werkt. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we zijn nog steeds behoorlijk cynisch. Op de volgende pagina zie je bij de camerapraktijktest waarom dat zo is. Wil je AI Telescope Zoom uitschakelen, dan kan dat gelukkig ook.

Camera-interface van de OnePlus 13Camera-interface van de OnePlus 13Camera-interface van de OnePlus 13OnePlus 13 camera-interface slimme scènes

Het zal je inmiddels niks meer verbazen, maar ook het nabewerken van de foto’s heeft de OnePlus 13 gemeen met de Oppo Find X8 Pro. Naast de standaard bewerkingstools die je tot je beschikking hebt in de fotoapp, kun je met de AI Editor je foto’s op vier verschillende manieren bewerken: de resolutie opschroeven, bewegingsonscherpte verminderen, reflecties verwijderen en objecten of personen verwijderen. Je hebt een internetverbinding nodig om hier gebruik van te maken. Net als bij de AI Editor van de Find X8 Pro vinden we de uitwerking in de praktijk nogal matig.

Ook zijn er een drietal 'slimme scènes' die de camera-app biedt. Zo kun je kiezen tussen podium, silhouet en vuurwerk. De vuurwerkoptie hebben we getest met oud en nieuw, maar deze werkte in de praktijk minder goed dan verwacht. Zo wordt de nachtmodus niet automatisch uitgeschakeld wanneer je de vuurwerkscène inschakelt. Je kunt je voorstellen dat vuurwerk proberen vast te leggen met een lange sluitertijd simpelweg niet gaat. Verder worden de kleuren behoorlijk opgeschroefd en donkere kleuren flink donkerder gemaakt.

Camera: praktijktest en vergelijking

Ook deze keer zijn we op pad geweest met onze reviewunit om het cameraysteem op de proef te stellen. In onze vergelijking neemt de OnePlus 13 het op tegen de Google Pixel 9 Pro, een toestel dat in dezelfde geheugenconfiguratie ongeveer evenveel kost en een uitstekend cameraysteem aan boord heeft. Beide toestellen zijn van de laatste software-updates voorzien voordat de foto’s zijn gemaakt. Links zie je de foto's van de OnePlus 13; rechts staan de foto's die door de Pixel 9 Pro zijn gemaakt.

Primair

OnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - PrimairOnePlus 13 cameravergelijking - Primair

Waarschijnlijk valt je meteen op dat de foto’s die de OnePlus schiet, helderder en verzadigder zijn. Hoewel dat waarschijnlijk veel mensen aanspreekt, legt de Pixel foto’s vast die natuurgetrouwer zijn. De overmatige helderheid zorgt ervoor dat details in donkere gebieden uitstekend zichtbaar zijn, al kan dat ten koste gaan van contrast, waardoor foto’s er soms juist wat minder interessant uitzien. Zie bijvoorbeeld de foto van het paadje waarbij de zon door de bomen schijnt. Op het gebied van scherpte doen beide camera’s het goed, al is de OnePlus 13 net een haar scherper, behalve in de hoeken. Dat terwijl de bokeh minder aanwezig is dan bij de Pixel, waardoor de scherptediepte groter lijkt te zijn en het onderwerp wat minder het punt van aandacht is. Hetzelfde is van toepassing bij nachtfotografie: OnePlus maakt de scène te helder en schroeft de kleuren te ver op. Ook is de beeldverwerking van de OnePlus wat te agressief, zoals te zien is bij de muren van het appartementencomplex, waarbij de verticale lijnen wegsmelten. Bij fel tegenlicht heeft de lens last van lensflares, zoals de meeste andere toestellen dat ook hebben.

Twee keer zoom

OnePlus 13 cameravergelijking - 2x zoomOnePlus 13 cameravergelijking - 2x zoomOnePlus 13 cameravergelijking - 2x zoomOnePlus 13 cameravergelijking - 2x zoom

Geen van de beide telefoons beschikt over een lens om twee keer in te zoomen, dus wordt er digitaal ingezoomd met de primaire camera om tot een factor twee vergroting te komen. Beide telefoons doen dit behoorlijk goed, al doet de Pixel het op elk vlak net wat beter. De foto’s zijn iets scherper, hebben een betere kleurweergave en gaan beter om met highlights, zoals je kunt zien op de foto van de kerk, waar de OnePlus de hooglichten van het kruis opblaast. Bovendien weet de Pixel op de foto met het glazen dak en de muur van kunstplanten zelfs iets meer detail overeind te laten in de reflectie van de planten.

Drie keer zoom

OnePlus 13 cameravergelijking - TelecameraOnePlus 13 cameravergelijking - TelecameraOnePlus 13 cameravergelijking - TelecameraOnePlus 13 cameravergelijking - TelecameraOnePlus 13 cameravergelijking - TelecameraOnePlus 13 cameravergelijking - TelecameraOnePlus 13 cameravergelijking - TelecameraOnePlus 13 cameravergelijking - Telecamera

De OnePlus 13 beschikt over een telecamera met drie keer zoom, de Pixel niet. Laatstgenoemde gebruikt dus wederom de primaire camera. Dat verschil zie je duidelijk terug in de gemaakte foto’s. De OnePlus 13-telecamera levert resultaten op die veel scherper zijn en meer detail bevatten. Zo zijn alle woorden op de foto met het blauwe bord leesbaar, terwijl dat niet het geval is bij de foto die door de Pixel is gemaakt. Bij de nachtfoto komt de foto van de Pixel verrassend genoeg nog redelijk mee wat betreft scherpte, maar doet de OnePlus 13 het verder op elk gebied beter. Dit zie je vooral aan de kleurweergave, die bij de Pixel te groen uitvalt, en de chromatische aberratie, die de OnePlus veel beter onder controle heeft bij de wiek van de molen en de planten bij de voet daarvan.

Ultrawide

OnePlus 13 cameravergelijking - UltrawideOnePlus 13 cameravergelijking - UltrawideOnePlus 13 cameravergelijking - UltrawideOnePlus 13 cameravergelijking - UltrawideOnePlus 13 cameravergelijking - UltrawideOnePlus 13 cameravergelijking - UltrawideOnePlus 13 cameravergelijking - UltrawideOnePlus 13 cameravergelijking - Ultrawide

Bij de ultrawidefoto’s zien we op meerdere vlakken verschillen tussen de twee camera’s. De OnePlus maakt foto’s die overdag duidelijk beter zijn dan de shots van de Pixel. De foto's zijn scherper en zien er door de verzadigde, heldere kleuren vrij indrukwekkend uit. Bovendien bevatten de foto’s bij daglicht net iets minder ruis. In het donker is de Pixel juist scherper, wat verklaard kan worden door de kortere sluitertijd. Dit heeft de Pixel te danken aan de iets grotere sensor met een groter diafragma. Wel gaat de ultragroothoekcamera van de OnePlus 13 beter met hooglichten om en worden deze niet opgeblazen, zoals de Pixel 9 Pro soms wel doet. Tegenlichten in het donker leveren starbursts op, een effect dat sommige fotografen gaaf vinden, terwijl anderen ze liever vermijden. Vooral bij genoeg licht presteert de ultrawidecamera van de OnePlus 13 behoorlijk goed.

Macro

OnePlus 13 cameravergelijking - MacroOnePlus 13 cameravergelijking - Macro

Voor macrofotografie heb je aan de OnePlus 13 een goede. Het toestel gebruikt de primaire camera in plaats van de ultragroothoekcamera zoals veel andere telefoons doen, waardoor de beeldkwaliteit beter is. Dit zie je terug in de gemaakte foto: de foto van de OnePlus is scherper en het gebied dat buiten de focuszone valt, is minder onscherp dan bij de macrofoto van de Pixel. Wel is de foto iets minder helder.

Actiefoto's en AI Telescope zoom

OnePlus 13 cameravergelijking - Clear Burst en AI Telescope ZoomOnePlus 13 cameravergelijking - Clear Burst en AI Telescope ZoomOnePlus 13 cameravergelijking - Clear Burst en AI Telescope ZoomOnePlus 13 cameravergelijking - Clear Burst en AI Telescope ZoomOnePlus 13 cameravergelijking - Clear Burst en AI Telescope ZoomOnePlus 13 cameravergelijking - Clear Burst en AI Telescope Zoom

Hoewel we normaal gesproken geen bewegende onderwerpen vastleggen of extreem ver inzoomen, maken we deze keer een uitzondering omdat de meeste vernieuwingen van de camera hiermee te maken hebben. Het verschil is direct duidelijk: de OnePlus produceert significant scherpere foto's. Niet alleen de bewegende objecten zijn scherper, maar de compositie in zijn geheel bevat meer detail en is helderder. Clear Burst lijkt dus meer dan alleen een marketingterm te zijn. Er is hier één grote 'maar': om dit te bewerkstelligen leunt de camera te zwaar op AI. In de foto met de trein valt het relatief mee, maar als je inzoomt op de mond van mijn collega Yannick, zie je dat er daar van alles fout gaat. Ook bij de extreem AI Telescope Zoom-foto wordt er een klein extra tandje bij Yannick in de mond getoverd.

Houd er bij het bekijken van deze foto's rekening mee dat er geen superzoomfoto van de Pixel is. Links zie je de ingezoomde foto voordat het algoritme van OnePlus ermee aan de slag is geweest en rechts het uiteindelijke resultaat.

Front

OnePlus 13 cameravergelijking - FrontOnePlus 13 cameravergelijking - FrontOnePlus 13 cameravergelijking - FrontOnePlus 13 cameravergelijking - Front

De frontcamera op de OnePlus 13 produceert prima selfies, maar die van de Pixel doet het beter. Zo ontbreekt er wat contrast bij de foto die overdag is gemaakt en stroken de kleuren niet helemaal met de werkelijkheid: ze zijn iets te groen. Ook is de foto minder scherp dan het voorbeeld van de Pixel, al lijkt laatstgenoemde de scène juist wat te veel te verscherpen. In het donker doet de Pixel het wederom beter, al blijft de OnePlus niet ver achter. Dit zie je vooral op het gebied van scherpte en kleurweergave.

Hardware: Snapdragon 8 Elite

De OnePlus 13 gebruikt als soc de Snapdragon 8 Elite. Deze high-end chip van Qualcomm is eind vorig jaar uitgebracht en is de eerste chip van de Amerikaanse fabrikant die gebruikmaakt van hun eigen ontwerp dat gebaseerd is op Oryon-cores, in plaats van een referentieontwerp van Arm. We hebben de chip hier in de Benelux slechts in drie eerdere toestellen gezien, zoals de ROG Phone 9 Pro en Redmagic 10 Pro.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Qualcomm Snapdragon 8 Elite

We beginnen de Snapdragon 8 Elite in de OnePlus 13 zoals gewoonlijk aan de tand te voelen met een 3DMark Wild Life Extreme Stress Test. Deze test vertelt ons in hoeverre de chip last heeft van thermal throttling. Dat geeft de test aan door middel van een best loop score, de absolute beste prestaties van de gpu, en een lowest loop score, oftewel de prestaties die overblijven nadat de chip moet terugschakelen om niet oververhit te raken.

  • 3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
  • Best loop score
  • Lowest loop score
3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
80,0
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition Snapdragon 8 Elite
79,2
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
78,9
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
75,4
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
73,8
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
72,1
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
71,3
Apple iPhone 16 A18 Bionic
71,0
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
67,4
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
65,3
OPPO Find X8 Pro Zwart Dimensity 9400
60,4
Sony Xperia 1 VI Snapdragon 8 Gen 3
60,0
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
59,6
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
56,9
Best loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
6.802
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
6.744
OPPO Find X8 Pro Zwart Dimensity 9400
6.359
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition Snapdragon 8 Elite
5.969
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
5.957
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
5.002
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
4.851
Sony Xperia 1 VI Snapdragon 8 Gen 3
4.700
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
4.503
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
4.323
Apple iPhone 16 A18 Bionic
4.018
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
3.436
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
2.696
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
2.686
Lowest loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
5.088
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition Snapdragon 8 Elite
4.724
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
4.444
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
4.295
OPPO Find X8 Pro Zwart Dimensity 9400
3.840
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
3.691
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
3.210
Apple iPhone 16 A18 Bionic
2.853
Sony Xperia 1 VI Snapdragon 8 Gen 3
2.819
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
2.759
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
2.576
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
2.315
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
2.162
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
2.120

De Snapdragon verliest ongeveer 35 procent van zijn prestaties wanneer hij langdurig hard aan het werk wordt gezet. In vergelijking met andere toestellen die voorzien zijn van dezelfde chip throttlet de OnePlus daarmee relatief veel. Opvallend is de erg hoge bestloopscore die de OnePlus-telefoon neer weet te zetten, die 14 procent hoger uitvalt dan de andere telefoons met deze chip aan boord. Ondanks de procentueel gezien hoge thermal throttling is de lowestloopscore nog best prima: je kunt met een gerust hart zware games spelen op deze telefoon.

Vervolgens laten we een cpu-benchmark los op de chipset in de vorm van Geekbench 6.

  • Geekbench 6 - Single
  • Geekbench 6 - Multi
  • Geekbench 6 - Compute OpenCL
Geekbench 6 - Single
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
3.377
Apple iPhone 16 A18 Bionic
3.291
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
3.195
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition Snapdragon 8 Elite
3.159
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
3.111
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
3.037
OPPO Find X8 Pro Zwart Dimensity 9400
2.834
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
2.312
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
2.226
Sony Xperia 1 VI Snapdragon 8 Gen 3
2.142
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
2.131
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
2.116
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
1.964
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
1.941
Geekbench 6 - Multi
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition Snapdragon 8 Elite
10.079
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
9.935
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
9.572
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
9.211
OPPO Find X8 Pro Zwart Dimensity 9400
8.691
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
8.310
Apple iPhone 16 A18 Bionic
8.001
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
7.133
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
6.809
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
6.794
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
6.700
Sony Xperia 1 VI Snapdragon 8 Gen 3
6.364
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
4.805
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
4.656
Geekbench 6 - Compute OpenCL
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
33.093
Apple iPhone 16 A18 Bionic
28.137
OPPO Find X8 Pro Zwart Dimensity 9400
20.950
Redmagic 10 Pro Snapdragon 8 Elite
19.558
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
18.615
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition Snapdragon 8 Elite
18.383
Nubia Z70 Ultra Snapdragon 8 Elite
16.390
Samsung Galaxy S24+ Exynos 2400
15.651
Sony Xperia 1 VI Snapdragon 8 Gen 3
13.823
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
13.799
OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3
13.500
Samsung Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
11.915
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
6.554
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
6.545

Hoewel de gpu van de Snapdragon opvallend goed presteerde ten opzichte van Snapdragon Elite-chips in andere toestellen, doet de cpu het minder goed: vooral op het gebied van multicoreprestaties blijft de OnePlus wat achter, waarmee hij in het ergste geval meer dan 9 procent slechter presteert. Ga je dat merken in de praktijk? Nee, maar het is wel noemenswaardig.

Geheugen, connectiviteit, haptiek en geluid

De configuratie van de OnePlus 13 die wij testen beschikt over 512GB UFS 4.0-opslag en 16GB Lppdrx5-werkgeheugen, dat met 12GB uit te breiden is door een stukje opslag in te leveren. Het instapmodel van de OnePlus 13 beschikt echter over 256GB opslag en 12GB werkgeheugen. De opslag kan niet worden uitgebreid met een SD-kaartje.

Duurzaamheid en verpakking

Waar de OnePlus 12 nog van een stekker in de doos werd voorzien, moet je het bij de dertiende uitvoering zonder een oplader doen. De verpakking heeft een gemiddelde grootte en bevat geen plastic. Achterop de verpakking staat vermeld dat er plantaardige sojaolie is gebruikt. OnePlus vermeldt niets over de hoeveelheid gerecyclede materialen en het laatste sustainabilityreport dateert uit 2020.

De stereospeakers van het toestel klinken erg goed. Het geluid is mooi vol, met een voor een telefoon goede weergave van het laag, midden en hoog. Daar staat tegenover dat het volume niet zo hard kan als bij andere toestellen in deze prijsklasse.

Het is een vrij klein detail, maar de OnePlus 13 beschikt over de beste trilmotor tot dusver in een Android-toestel, waarmee hij de Pixel 9-serie van de troon stoot op dat vlak. Niet alleen is het motortje geruisloos, ook kan het ontzettend subtiele tikjes weergeven en daarnaast ook flink hard trillen zodat je geen meldingen of oproepen mist.

We zijn verder blij om te melden dat de vingerafdrukscanner een sonisch exemplaar is, terwijl steeds meer fabrikanten – ook in het hoge segment – ervoor kiezen om hun toestellen te voorzien van een goedkopere, langzamere optische scanner. Het resultaat is een vingerafdrukscanner die erg accuraat en bovendien razendsnel is. De scanner zit op een prima hoogte geplaatst, waardoor je deze kunt gebruiken zonder je grip aan te passen.

Netwerk 2G: 850/900/1800/1900MHz
3G: 1/2/4/5/6/8/19
4G FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66/71
4G TDD: 38/39/40/41/48
5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/
n48/n66/n71/n75/n77/n78
Simkaart-
ondersteuning		 Dualsim (2x fysiek of 1x fysiek en 1x e-sim)
Wifi WiFi 7, dualband
Bluetooth 5.4, A2DP, LE
Audiocodecs SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0
Satelliet GPS (L1+L5), Glonass (G1), BDS (B1I+B1C+B2a), Galileo (E1+E5a),
QZSS (L1+L5)
NFC Ja
USB USB-C 3.2 Gen 1
Overig IR-blaster

Software: OxygenOS of ColorOS?

Wanneer je de OnePlus 13 voor het eerst aanzet, beschikt hij over Android 15. Daaroverheen draait OxygenOS 15. Het zal menig tweaker pijn doen, maar inmiddels durven we wel te stellen dat OnePlus’ OxygenOS en Oppo’s ColorOS alleen nog in naam van elkaar verschillen, op enkele kleine visuele details in het thema na. OnePlus voorziet het toestel vier jaar lang van Android-updates en zes jaar van securitypatches, wat korter is dan bij andere vlaggenschepen van grote smartphonefabrikanten. Je kunt dus tot en met januari 2029 of Android 19 rekenen op nieuwe Android-releases.

OxygenOS 15
OxygenOS 15

OxygenOS 15 werkt vlotter en vloeiender dan ooit. Dat komt door wat OnePlus ‘Parallel Processing’ noemt. Deze softwarematige optimalisatie stelt het toestel in staat om meerdere animaties tegelijk af te spelen. Mocht je de Oppo Find X8 Pro review hebben gelezen, waar we hetzelfde fenomeen omschrijven en nu last van déjà vu hebben, geen zorgen: het is inderdaad precies hetzelfde als wat Oppo in ColorOS 15 doet, maar dan onder een andere naam. Het resultaat is net als bij de Find X8 Pro erg fijn. OxygenOS 15 voelt merkbaar sneller en vooral vloeiender dan de voorgaande versie en daarmee ook fijner dan andere Android-telefoons. De Android-schil is vrij van bloatware, op de Netflix-app na.

OxygenOS 15OxygenOS 15
OxygenOS 15OxygenOS 15OxygenOS 15

Voor AI-functies gebruikt het toestel hoofdzakelijk Google Gemini, aangevuld met het eigen OnePlus AI. Dat laatste bevat verschillende functies om foto's op te poetsen, slim te zoeken in de gehele telefoon en teksten of notities te verbeteren, opnieuw te structureren of samen te vatten. Alleen de fotobewerkingstools zijn momenteel beschikbaar in het Nederlands.

OxygenOS lijkt sterk geïnspireerd op Apples iOS. Dat is niet per se negatief: de software is vloeiend en ziet er gelikt uit. Een paar punten waarop OxygenOS 15 verschilt van zijn voorloper zijn de notificatie- en quicktoggleschermen, die nu standaard gescheiden zijn. Je kan ook kiezen voor een 'klassieke' weergave zoals in voorgaande versies van OxygenOS. Ook zijn er verschillende Dynamic Island-achtige animaties en live activiteiten die pilvormig om de frontcamera verschijnen en bevat OxygenOS bovendien een 'deel met iPhone'-functie, om bestanden sneller uit te kunnen wisselen tussen Android- en iPhone-telefoons. Dat laatste werkt in de praktijk nogal omslachtig en weet bovendien vaak geen verbinding tot stand te brengen.

Accuduur en opladen

De accu in de OnePlus 13 is volgens de Chinese fabrikant een next-gen model. Het betreft geen lithiumionaccu, zoals gebruikelijk is bij smartphones, maar een accu bestaande uit twee silicium-koolstofcellen. OnePlus noemt dit zelf Silicon Nanostack. Naast de grotere energiedichtheid, waardoor de accu een hogere capaciteit kan huisvesten in hetzelfde formaat, wordt ons op het event verteld dat de batterij bovendien minder snel zou moeten slijten. Zo zou de accu na vier jaar nog minstens 80 procent van de originele capaciteit aan boord moeten hebben. Het resultaat is een accu die 10 procent meer capaciteit heeft dan het model van vorig jaar, dus laten we kijken of dit ook leidt tot een batterijduur die tien procent hoger uitvalt.

  • Wifi
  • Mobiel netwerk
  • Video
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Sony Xperia 1 VI 5.000mAh
1d6m
OnePlus 12 5.400mAh
20u14m
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
19u43m
OPPO Find X8 Pro Zwart 5.910mAh
19u27m
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
19u4m
OnePlus 13 6.000mAh
19u
Apple iPhone 16 Pro 3.582mAh
18u28m
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
17u58m
Apple iPhone 16 3.561mAh
17u28m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
17u24m
Xiaomi 14 Ultra 5.000mAh
16u4m
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition 5.800mAh
16u4m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
15u38m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
15u31m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Sony Xperia 1 VI 5.000mAh
18u22m
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
18u17m
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
18u13m
OPPO Find X8 Pro Zwart 5.910mAh
16u26m
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
16u2m
OnePlus 12 5.400mAh
15u14m
OnePlus 13 6.000mAh
14u1m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
13u57m
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition 5.800mAh
13u31m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
13u10m
Xiaomi 14 Ultra 5.000mAh
12u47m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
12u15m
Apple iPhone 16 3.561mAh
12u3m
Apple iPhone 16 Pro 3.582mAh
11u11m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
1d12u47m
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
1d11u36m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
1d8u40m
OnePlus 12 5.400mAh
1d6u41m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
1d6u20m
OPPO Find X8 Pro Zwart 5.910mAh
1d5u53m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
1d5u51m
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
1d3u30m
Apple iPhone 16 Pro 3.582mAh
1d3u2m
Apple iPhone 16 3.561mAh
1d1u36m
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition 5.800mAh
23u41m
OnePlus 13 6.000mAh
23u26m
Xiaomi 14 Ultra 5.000mAh
20u43m
Sony Xperia 1 VI 5.000mAh
19u57m

Zoals je kunt zien in de grafiek, presteert de OnePlus 13 op accugebied minder goed dan zijn voorganger, hoewel hij een grotere accu heeft om mee te werken. Het lijkt er dus op dat de Snapdragon 8 Elite-chip in het toestel niet zo efficiënt met stroom omgaat. Hoewel we dit niet hadden verwacht en het dus wat teleurstellend is, betekent dat niet dat de accuduur slecht te noemen is. Het toestel houdt het bovengemiddeld lang vol en we noteren daarmee een accuduur die ruim voldoende is.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
OnePlus 12 5.400mAh
98
OnePlus 13 6.000mAh
87
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition 5.800mAh
69
Xiaomi 14 Ultra 5.000mAh
68
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
67
OPPO Find X8 Pro Zwart 5.910mAh
65
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
59
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
56
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
55
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
53
Apple iPhone 16 Pro 3.582mAh
53
Apple iPhone 16 3.561mAh
53
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
50
Sony Xperia 1 VI 5.000mAh
47
Laadtijd
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
OnePlus 12 5.400mAh
33m
OnePlus 13 6.000mAh
44m
Redmagic 10 Pro 7.050mAh
50m
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition 5.800mAh
55m
Xiaomi 14 Ultra 5.000mAh
1u2m
OPPO Find X8 Pro Zwart 5.910mAh
1u3m
Nubia Z70 Ultra 6.150mAh
1u10m
Samsung Galaxy S24 Ultra 5.000mAh
1u18m
Samsung Galaxy S24+ 4.900mAh
1u24m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
1u35m
Sony Xperia 1 VI 5.000mAh
1u39m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
1u41m
Apple iPhone 16 Pro 3.582mAh
1u59m
Apple iPhone 16 3.561mAh
2u6m

Het toestel is razendsnel weer vol te laden, zeker gelet op de grootte van de accu. Let wel dat je om de maximale bedrade laadsnelheid van 100W te bereiken een OnePlus- of Oppo-lader met propriëtair SuperVOOC-protocol nodig hebt, die niet langer in de doos wordt meegeleverd. Wanneer je het toestel oplaadt met andere stekkers, merk je dat hij vrij kieskeurig is. Je kunt dan rekenen op een laadvermogen van 10, 18 of 25W. Draadloos opladen kan ook: tot maximaal 50W met een draadloze SuperVOOC-lader. Daarnaast biedt de OnePlus 13 de mogelijkheid voor omgekeerd draadloos opladen. Zo kun je andere telefoons of gadgets via de OnePlus 13 van een beetje extra stroom voorzien.

Conclusie

De telefoons van OnePlus en Oppo lijken elk jaar dichter naar elkaar toe te groeien en met de OnePlus 13 is het toppunt daarvan bereikt. Hoewel de OnePlus 13 op sommige vlakken verschilt van de recent uitgebracht Oppo Find X8 Pro, had ik tijdens het reviewproces vaak het gevoel dat ik met dezelfde telefoon te maken had.

Het grote 6,8”-amoledscherm van de OnePlus 13 heeft een prima helderheid, al loopt dit wat achter in vergelijking met de absolute top van dit moment. In het dagelijks gebruik zul je dit echter niet merken, waarschijnlijk zelfs niet bij fel zonlicht. Wel is het scherm bijzonder goed afgesteld: de kleurtemperatuur is de beste die we tot nu toe gemeten hebben en de kleurafwijking is bijzonder laag. De goed afgestelde pwm-frequentie van 2160Hz is erg fijn voor mensen die gevoelig zijn voor hoofdpijn en vermoeide ogen. Door de uniforme dunne bezels en subtiele kromming op zowel het scherm als de achterkant ligt het toestel prettig in de hand, al zijn de knoppen niet ergonomisch geplaatst. Het is fijn om zoals altijd bij OnePlus-toestellen een fysieke alertslider op de behuizing te hebben.

Het camerasysteem van de OnePlus 13 presteert ruim voldoende tot goed. Hoewel het toestel de neiging heeft om foto’s te produceren die wat te helder en verzadigd zijn, zullen veel mensen dat juist mooi vinden. Het is jammer dat de OnePlus 13 het moet doen met drie camera’s achterop, in plaats van vier zoals bij de Oppo Find X8 Pro het geval is.

De Snapdragon 8 Elite die de telefoon aan boord heeft is ontzettend rap, zoals je mag verwachten van de allernieuwste mobiele high-end processor. Zowel de cpu als gpu zetten erg hoge scores neer, waarbij we opmerken dat de gpu-score zelfs nog veel hoger is dan andere toestellen met dezelfde Snapdragon aan boord.

Erg efficiënt lijkt de Snapdragon-chip in de OnePlus 13 echter niet te zijn, want de accuduur van de telefoon valt lager uit dan die van de OnePlus 12, terwijl zijn voorganger het moest doen met een kleinere accu. De accuduur is zeker niet slecht, integendeel, maar achteruitgang ten opzichte van het jaar ervoor is natuurlijk wel jammer. Voor veel mensen niet belangrijk, maar wel fijn: het toestel kan razendsnel worden volgeladen als je een SuperVOOC-lader gebruikt.

Hoewel we OxygenOS 15 een van de betere Android-schillen vinden, leunt het dit jaar wel erg de kant op van iOS. Wij vinden dat er gelikt uitzien, al kunnen we ons voorstellen dat vooral de diehard OnePlus-fan van een koude kermis thuiskomt. Dankzij de nieuwe manier waarop de telefoon met animaties omgaat, voelt de interface vlotter en vloeiender dan ooit. Voor AI wordt er gebruikgemaakt van Google Gemini en een beetje OnePlus AI. Dat laatste werkt matig en is nog maar deels in het Nederlands beschikbaar. Hoewel het besturingssysteem de naam OxygenOS draagt, heb je in de praktijk eigenlijk met Oppo's ColorOS te maken, op wat minuscule details na.

Je zag deze conclusie vast van mijlenver aankomen: de OnePlus 13 lijkt extreem veel op de Oppo Find X8 Pro. Dat is een goedkoper toestel dat bovendien beschikt over een uitgebreider camerasysteem, betere accuduur, meer opslagruimte, langere softwareondersteuning en extra cameraknop. De OnePlus 13 biedt daarentegen een wat feller en ontzettend goed afgesteld beeldscherm en de beste haptiek in een Android-telefoon tot nu toe. Ook zullen veel tweakers de Snapdragon-chip in de OnePlus de voorkeur geven boven de MediaTek in de Oppo, hoewel de een niet per se voor de ander onderdoet. Begrijp me dus niet verkeerd: de OnePlus 13 is een uitstekende telefoon. Hij heeft alleen de pech dat zijn grootste concurrent, die op veel vlakken identiek of beter scoort, voor de meeste mensen een betere keuze zal zijn.

Pluspunten

Minpunten

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OnePlus 13, 16GB ram, 512GB opslag Zwart

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Smartphones OnePlus

Reacties (92)

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RepareerDroid 10 januari 2025 14:58
Toevoeging op kopje Duurzaamheid:
De OnePlus 13 scoort een enigzins redelijke 7,3/10 op de Franse Indice de réparabilité (en is volgens de eerste tests redelijk goed zelf te repareren):
https://www.oneplus.com/c...ility_grid_Smartphone.pdf

De OnePlus 13R scoort een 7,2/10:
https://www.oneplus.com/c...ility_grid_Smartphone.pdf

Ter vergelijking de meeste Samsungs en Google Pixels scoren daar minstens een 8,5.
wildhagen 7 januari 2025 17:38
OnePlus voorziet het toestel vier jaar lang van Android-updates en zes jaar van securitypatches, wat korter is dan bij andere vlaggenschepen van grote smartphonefabrikanten.
Voor een flagship vind ik dit behoorlijk teleurstellend. Vergelijk dit met bijvoorbeeld een courante Samsung (7 jaar updates), Fairphone (8 tot 10 jaar updates), Google Pixel (ook 7 jaar updates) etc, en dan steekt deze OnePlus er voor een flagship wel héél karig vanaf.

Deze termijnen zijn nog enigszins OK voor budget-toestellen en misschien zelfs voor (lower-)midrange toestellen (hoewel ik die 4 jaar dan ook al erg karig vind), maar voor een flagship mag je tegenwoordig toch echt wel een beetje langere support verwachten imho.

Anders zijn straks al die toestellen na die 4 jaar meteen e-waste, terwijl ze technisch nog best langer mee zouden kunnen. Beetje zonde van die bijna 1000 euro om het zacht uit te drukken.

Voor mij persoonlijk zou alleen dit punt al een absolute no-go en dealbreaker zijn.
asing @wildhagen7 januari 2025 18:12
Je valt over die 4 jaar. Dat geldt volgens het bericht voor de versie van Android. 15,16 17 etc. Voor security updates geldt een termijn van 6 jaar. Dat maakt het al iets minder pijnlijk.

De ervaringen van mijn OnePlus 6T is dat ze zich heel netjes aan de afspraken hielden en op het laatst nog een update uitbrachten met daarna de mededeling dat dat de laatste was. Daar komt bij dat OnePlus niet moeilijk doet over het unlocken van je toestel, iets waar andere fabrikanten soms moeilijk over doen. Of ze geven geen code vrij voor de speciale processor die erin zit.

Sinds het verlopen van de officiële software support draai ik LineageOS. Widevine L3 zit er standaard bij. Alle apps die ik nodig heb doen het ook. Het enige waar ik het van weet dat deze het niet doet is de McDonalds app. Dat kan voor sommigen een dealbreaker zijn.

Als ik dan om mij heen kijk ben ik een soort antieke opa met een 6T (december 2018). Draadloos laden? Nog niet op deze. Google Pay? Naah, niet op deze. Wifi 7? Ook niet. Zware games? Fahgetaboutit. Camera? Echt outdated. Persoonlijk denk ik dat de meeste mensen hun telefoon al ingeruild hebben voor een nieuwe ruim voordat de software support over is. Bij 2 jaar support heb je zeker een argument. Maar 6 jaar?
ZwolschBalletje @asing7 januari 2025 21:49
Je valt over die 4 jaar. Dat geldt volgens het bericht voor de versie van Android. 15,16 17 etc. Voor security updates geldt een termijn van 6 jaar. Dat maakt het al iets minder pijnlijk.

[knip] Daar komt bij dat OnePlus niet moeilijk doet over het unlocken van je toestel, iets waar andere fabrikanten soms moeilijk over doen.
Inderdaad, vier jaar updates wordt in de review als nadeel genoemd (en dat is inderdaad niet veel) maar in combinatie met de mogelijkheden voor een custom ROM is dat volgens mij evengoed een aantrekkelijke deal waar je lang mee vooruit kunt. Niet voor iedereen, maar niks mis mee voor een Tweaker.
Rhinosaur @wildhagen7 januari 2025 18:03
Het is gewoon een iets luxure chinaphone. Die staan bekend om slechte support en veel bugs in de software. Enige wat wellicht nog in het voordeel spreekt van de OnePlus ten opzichte van andere Chinese modellen is dat de bootloader te ontgrendelen is. Je zou met custom roms nieuw leven in kunnen blazen, maar dat is een non-argument voor de gemiddelde koper.
ReceiverNL @Rhinosaur7 januari 2025 20:14
Ik als Oppo gebruiker herken mij totaal niet in jouw bericht. Welke bugs? Het is geen Xiaomi. Ik heb allerlei telefoons geprobeerd en ColorOS is mij tot nu toe het beste bevallen. Mijn Find x5 krijgt overigens binnenkort Android 15.
genivos @ReceiverNL10 januari 2025 14:16
Huh? Wat is er buggy bij Xiaomi dan? Nu ben ik wel nieuwsgierig. Ik heb een 13T Pro en heb tot nu toe totaal geen enkele bug of probleem ervaren. En dat bij een gebruik van nog net geen jaar nu. Prima telefoontje voor het geld. Zit nu als volgende telefoon wel weer eens aan een Oneplus te denken. Mogelijk. Ben er nog niet over uit maar heb ook nog iets meer dan een jaar om te bedenken hoe of wat.
ReceiverNL @genivos10 januari 2025 14:35
Ik had destijds een mi 9T pro en een Mi 10. Beide random reboots bijvoorbeeld. Hopelijk allemaal goed nu met HyperOS? Ik moet wel zeggen dat ik die goede speakers en build quality mis van de Xiaomi's!
rhk22463 @Rhinosaur8 januari 2025 13:56
Bijna alles komt uit China maar je kunt niet alles over 1 kam scheren. OnePlus is absoluut niet buggy of onbetrouwbaar zoals jij suggereert. Je bent duidelijk geen OnePlus gebruiker en geen fan maar dat betekent niet dat je leugens kunt verkondigen om iets af te kraken dat je overduidelijk niet eens in handen hebt gehad.
eitje84 @Rhinosaur8 januari 2025 10:53
Ik ben bezig aan mijn tweede generatie OnePlus, net als mijn vrouw, en ik herken dit ook niet as such.
Geen problemen met software bugs oid
Piet Zaman @wildhagen7 januari 2025 17:57
Ja. De laatste zin van de conclusie "zijn tweelingbroer uit de stal van Oppo biedt meer waar voor je geld." is pijnlijk voor OnePlus. Overigens heb ik 2x de OnePlus Pad (met stylo en keyboard cover) en die zijn de premium prijs in de praktijk absoluut waard voor mij.
asing @Piet Zaman7 januari 2025 18:28
De tweelingbroer van OnePlus heeft een MediaTek processor. MediaTek staat erom bekend dat ze geen informatie delen om zo het maken van een custom ROM bijna onmogelijk te maken.

Deze OnePlus heeft een Snapdragon en zowel OnePlus als Snapdragon delen meer informatie en OP staat unlocken toe. Dat maakt het zoals @DamirB terecht opmerkt, een ideale telefoon om te modden.
DamirB @asing8 januari 2025 01:43
Sterker nog, ik ben redelijk involved met de OnePlus 12 modding scene en de 13 komt daar waarschijnlijk bij gezien de grote gelijkenis
Piet Zaman @DamirB9 januari 2025 01:14
Zo, ik besef me ineens hoe lang geleden het voor mij is dat ik een custom rom installeerde. En toch is het idee dat dat kan voor mij een meerwaarde. Hoe gek de fabrikant ook gaat doen qua updates (ongewenste features, bloatware of geen updates): je kunt altijd terugvallen op de community.
Stijnvi @wildhagen7 januari 2025 17:45
Tja, software is helaas al tijden een zwak punt van OnePlus. Op mijn 7 Pro was Widevine L1 door een update teruggezet naar L3, en omdat ik de herstellende update had gemist en deze door de volgende update werd overschreven was er geen mogelijkheid om Widevine naar L1 terug te krijgen. Nou geeft Plex daar gelukkig niks om, maar Netflix en Prime stonden zelfs geen 720p meer toe... Toch niet echt wat je wil op een flagship waar Netflix nota bene op voorgeïnstalleerd stond...
DamirB @Stijnvi7 januari 2025 18:06
En dat terwijl het misschien wel 1 van de beste telefoons in tijden is voor modding. Exceptionele custom roms en ook heel goede camera mods beschikbaar. Ik heb gewoon nog L1
t_captain @Stijnvi11 januari 2025 10:11
Dat is niet passend bij een telefoon die in dezelfde prijsklasse opereert als de iPhone.
Garret1410 @wildhagen7 januari 2025 18:04
Zoals ik het lees krijgt het toestel 6 jaar security updates dus het is geen e-waste na 4 jaar.
Annihilism @wildhagen7 januari 2025 18:14
OnePlus is allang geen flagship killer meer.

Jammer want het is nu een 13 in een dozijn chinaphone. Ik zou niet weten waarom ik een OP13 zou kopen als ik voor hetzelfde geld een Samsung kan kopen met betere updates, betere camera, betere resale value, betere software.

Als je met de grote jongens mee wilt doen moet je toch echt wel meer bieden dan dit of drastisch je prijs verlagen...
MrFax @wildhagen7 januari 2025 19:14
Ik ken vrijwel niemand die een telefoon langer dan 5 jaar heeft. Nou is het wel handig voor tweedehands verkoop, want het geeft je toch een beter gevoel als je een telefoon verkoopt die nog securitypatches krijgt, maar toch.
Sinester @wildhagen10 januari 2025 12:32
Anders zijn straks al die toestellen na die 4 jaar meteen e-waste
Mag ik 1 hele goeie reden horen waarom dit toestel anders na 4 jaar e-waste is?
Vind dat zelf namelijk behoorlijk overdreven

Na 4 jaar blijft het toestel namelijk gewoon werken, en 6 jaar aan security updates zorgt er dan ook voor dat bijvoorbeeld bank applicaties ook blijven werken

en zelf na die 6 jaar kan je de telefoon nog steeds als telefoon gebruiken, maar meestal beginnen dan de nadelen van een oude telefoon wel naar voren te komen
Jazco2nd 7 januari 2025 17:56
OxygenOS lijkt sterk geïnspireerd op Apples iOS.
Dit is helaas het geval voor praktisch alle Chinese merken, zowel van de BKK groep (Oppo, Vivo, OnePlus) als Xiaomi/Realme en zelfs Huawei/Honor.

Eigenlijk de enige serieuze fabrikant die wel voor Android kiest Samsung (en die heeft ook zn eigen dikke schil en eigenaardigheden). Want bovenstaande fabrikanten zouden liever iOS installeren op hun telefoons als dat kon.

Dan blijft eigenlijk de Pixel serie over want de overige merken zijn te klein en niet meer noemenswaardig.

Dat verklaart wel de innige samenwerking tussen Samsung en Google.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 7 januari 2025 17:58]

Rhinosaur @Jazco2nd7 januari 2025 18:05
Pixels zijn ook heel erg underpowered. Mijn droomtoestel is een Fairphone met een high end chip. Daar zou ik gerust €1500 voor leggen, omdat ik de missie steun. Maar helaas bestaat er niks in deze categorie. Dan is de S24 Ultra vrijwel de enige die voldoet aan mijn eisen.
Jazco2nd @Rhinosaur7 januari 2025 18:15
Underpowered voor wat precies?
Ik heb een Zenfone 10 met een dikke Snapdragon die prima werkt. Maar de 8a van mn vriendin voelt en werkt net zo snel.

Benchmarks zijn leuk maar in werkelijkheid zegt het niks. Pixels zijn echt meer dan ruim voldoende snel. De SoC is niet zo efficiënt maar dat forceerde Google wel hun software voor de Pixels flink te optimaliseren, wat ik 10x liever heb dan een snellere CPU/geheugen om crap software toch snel te laten draaien.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 7 januari 2025 18:15]

DamirB @Rhinosaur8 januari 2025 15:06
Wat zijn jouw wensen voor die high-end chip dan? Ik ben een aanzienlijke poweruser en behalve 1 heel specifieke use-case kom ik eigenlijk niet vermogen te kort
Stijnvi @Jazco2nd7 januari 2025 20:38
Samsung (en die heeft ook zn eigen dikke schil en eigenaardigheden
Dat is inmiddels ook al flink achterhaald. OneUI 6 is echt heerlijk om te gebruiken en vind ik persoonlijk zelfs fijner dan de versie die op Pixels draait waar je veel minder aan kan passen.
OneUI is echt het compleet tegenovergestelde van het oude TouchWiz.
Jazco2nd @Stijnvi7 januari 2025 20:47
Ik heb OneUI ook gebruikt. Werk telefoon en nee dankje. Sony vond ik het beste werken, Google nam ook veel over van Sony (en vroeger HTC). Pixel is prima. Launcher is useless maar die kan je aanpassen.

Alles maar willen aanpassen, lettertype/font kleur/icon packages geeft de massa toch niet om.
Khalid. @Jazco2nd9 januari 2025 23:22
Deze reactie laat zien dat je helemaal geen samsung werk telefoon hebt gehad..
Geen feiten niks alleen bla bla..
Typische Apple gebruiker reactie niks inhoudelijk en gelijk over naar een ander onderwerp
Jazco2nd @Khalid.10 januari 2025 09:56
8)7 Ik heb juist nog nooit Apple gehad, Samsung is mijn werktelefoon en ligt gewoon hier naast mij.
Op dit moment is mijn privetelefoon Zenfone (van 9 naar 10 gegaan) terwijl vriendin altijd op Pixel zit.
Wel gebruiken we allebei altijd Arrow/MS Launcher. Enige gratis clean launcher met vrijwel alle features van de bekende betaalde. Verder forceert het niks, geen MS of Google search of apps.

Samsung One UI ik geloof best dat het voorheen veel erger was dan nu, maar nee niet mijn ding.

Launchers van zo'n beetje alle Chinese merken (BKK dus Vivo/Oppo/1+ en Xiaomi/Realme en Huawei/Honor) proberen maximaal iOS na te apen. Dat vind ik erg jammer. De enige merken die bij Android blijven zijn eigenlijk Google zelf en Samsung. Bizar toch?
Kleinere merken zoals Sony en Asus hoef je nieteens meer mee te tellen. Asus maakt alleen nog gaming telefoons en Sony mobile stelt helaas ook niet veel meer voor.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 10 januari 2025 09:57]

Verwijderd @Stijnvi9 januari 2025 17:01
Kennis heeft de S23 Ultra en ik kan beamen dat in 2024 een Samsung phone na een tijdje nog steeds van OneUI/TouchWiz terugvalt naar LagWiz.

OnePlus doet het op software vlak een pak beter.
Khalid. @Verwijderd9 januari 2025 23:20
Ik begrijp echt niet waarom mensen blijven liegen...
Verwijderd @Khalid.12 januari 2025 23:14
Omdat het allesbehalve leugen is. Kennis ging met exact dezelfde apps van OnePlus 5 naar Pixel 4a naar Pixel 6 en zit nu op die S23 Ultra. Is de enige die na een week begon lag te vertonen, en de animaties zijn standaard al de traagste van al die toestellen.
dgtazzman81 @Jazco2nd8 januari 2025 02:15
Ik ben voorlopig terug naar Motorola. Ze hebben hun skin dan wel net een update gegeven, maar blijft dicht bij stock Android met een paar quality of life verbeteringen. Ze lijken de laatste tijd ook weer meer moeite in hun updates te steken. Nu alleen hopen dat ze het volhouden deze keer.
Arsenicem 7 januari 2025 21:10
Ik lees nergens iets over esim ondersteuning. Ook in deze review niet.

Kan de redactie bevestigen of de telefoon wel of niet esim ondersteuning heeft?
AuteurDennis de Vries Redacteur @Arsenicem7 januari 2025 21:17
Goed punt, ik zal het even toevoegen. De telefoon beschikt inderdaad over e-sim ondersteuning.
Deathchant
@Dennis de Vries8 januari 2025 09:05
gsmarena.com zegt dat de OP13 géén eSIM support heeft: https://m.gsmarena.com/oneplus_13-review-2777p6.php
AuteurDennis de Vries Redacteur @Deathchant8 januari 2025 12:28
Dat klopt niet, de OP13 ondersteunt wel degelijk e-sim. We hebben dit getest met een e-sim van KPN en dat werkte vlekkeloos.
Deathchant
@Dennis de Vries8 januari 2025 12:38
Bedankt voor de bevestiging! Wel goed om te weten dat het wel ondersteund wordt aangezien er al (en ook in de toekomst) veelvuldig gebruik van wordt gemaakt met smart devices zoals watches enzo.
Only 7 januari 2025 18:22
Dus 600MaH meer accu, en dan alsnog een slechtere accuduur dan de voorganger, daar is echt iets flink misgegaan hoor..
Jay-v @Only8 januari 2025 11:42
Helderder scherm en een veel snellere soc. Daarnaast is de accuduur nogsteeds enorm goed en laad je hem enorm snel bij.
Only @Jay-v8 januari 2025 14:39
In de accutesten staat het scherm op een helderheid en van een nieuwe soc mag je juist verwachten dat de efficiëntie hoger is..
Dus nee, niet echt indrukwekkend nog.
Snel opladen is leuk hoor, maar ik sleep niet overal een lader mee naartoe, ik heb dan liever een langere standaard batterijduur.
Ik zeg ook niet dat het een slechte accuduur in het algemeen is, maar voor een 6000Mah batterij ben ik absoluut niet onder de indruk..
koekroeck 7 januari 2025 19:25
Mkbh is nochtans lovend over de batterij en de smartphone in zijn geheel. Iets zegt mij dat er in jullie tests toch iets foutgelopen is.
dgtazzman81 @koekroeck8 januari 2025 02:06
De review van mkbh is niet bepaald wetenschappelijk onderbouwd, het is meer een 'naar mijn gevoel' stuk. Het enige quantificeerdbare wat er in voorkomt is heel kort een paar benchmarks die hij zo te zien niet zelf heeft gedraaid.

Ik kwam gisteren toevallig ook op Youtube een van die 'battery drain tests' tegen waar de OP13 was meegenomen en die kwam aardig in de buurt van de Tweakers resultaten. Iphone 16 Pro en OP13 zaten binnen enkele minuten van elkaar in die test.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 8 januari 2025 12:44]

koekroeck @dgtazzman818 januari 2025 04:17
Mkbhd heeft de gsm gebruikt voor 3 weken lang als zijn hoofd-smartphone. Hij zegt zelf dat hij nooit in de problemen kwam qua batterij, dus dat is toch het enigste dat telt? Wat ben je met die tests hier op tweakers, een smartphone moet gewoon de dag volledig doorkomen met sprekend gemak en dat is hier perfect het geval. Zelfs twee dagen zal lukken.
AuteurDennis de Vries Redacteur @koekroeck8 januari 2025 08:46
We zeggen dan ook nergens dat de batterijduur slecht is. Sterker nog, we geven aan dat het tegendeel waar is.
dgtazzman81 @koekroeck8 januari 2025 12:23
Wat Dennis dus zegt. Niemand noemt de batterij slecht, het is nog altijd een goed resultaat. Het argument was dat de resultaten van Tweakers niet kloppen, wat dus een verkeerde uitspraak is (zeer waarschijnlijk).

Feit is nu eenmaal dat de OP13 het met een grotere batterij iets minder doet dan de OP12, terwijl ze toch een aardig punt van de grotere batterij hebben gemaakt in de marketing.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 8 januari 2025 14:13]

Verwijderd @koekroeck9 januari 2025 17:04
Sinds wanneer gebruiken we geen waarneembare metingen om zoiets vast te stellen i.p.v. een influencer's gevoel?
Zer0cool12342 @koekroeck7 januari 2025 20:38
Net ook de review van Mkbh gezien, wereld van verschil met de review hier op Tweakers.
Tec7lol @koekroeck8 januari 2025 00:32
Inderdaad, zeer bizar en tegenstrijdig met andere reviews, misschien de test nogmaals uitvoeren na een volgende update?
Dom @koekroeck8 januari 2025 12:22
Wat is mkbh?
Skreem 7 januari 2025 19:12
Jammer ook dat OnePlus vanaf dit jaar er dus voor gekozen heeft om de SuperVOOC oplader er niet bij te leveren. Als je er daar niet één van hebt liggen, zal je daar dus ook extra voor moeten bijbetalen.
Probook8979 @Skreem7 januari 2025 20:13
Is het niet slecht voor de battery om de SuperVOOC te gebruiken?
Ben van plan om de lader 120W of de 80W te halen, alleen weet ik niet of dat gezond is voor de battery?
Puddi Puddin @Probook89797 januari 2025 22:54
Maakt niet heel veel uit sinds 11 is degradatie door de midden. Je moet knap je best doen om na 4 jaar onder de 80% capaciteit te komen.
Dom @Puddi Puddin8 januari 2025 12:15
Ik zit zelf nog op de 10 pro en na ruim 2,5 jaar dagelijks even snel laden houdt hij het nog steeds gewoon een volle dag uit.

Bij het ontbijt ff aan de lader en hij kan weer de hele dag mee.

De hele nacht aan een lader leggen is ook niet alles.
Puddi Puddin @Dom8 januari 2025 12:26
Ja ik heb de Oneplus 3, 6T, 8 en nu de 11 gehad. De 6T en 8 heb ik nauw gemeten en daar zat ik na 2 jaar onder op 20% degradatie. Vorig jaar heb ik een 9 pro gerefurbished voor een familielid en die zat qua degradatie al op 42% na 2.5 jaar. En nu bij de 11 heb ik slechts 9% degradatie sinds de launch.

[Reactie gewijzigd door Puddi Puddin op 8 januari 2025 12:26]

Dom @Puddi Puddin8 januari 2025 14:18
Precies. Het snelladen is dus niet gelijk het einde van de batterij.

Daarbij zou het voor mij weer een hele omschakeling zijn om weer terug te gaan naar traag ladende telefoons haha. Dat is ook de reden dat ik uiteindelijk niet naar een S24 ben gegaan toen mijn contract af liep. Ik ben stilletjes wel weer aan het kijken voor een vervanger, maar meer snelheid heb ik eigenlijk nog niet nodig en functionaliteiten mis ik ook nog niet. Toen ik er achter kwam dat de s24 met maar 25 watt op laadt voelde het al helemaal als een stap terug.

Het komende jaar maar eens kijken wat er allemaal op de markt komt.

[Reactie gewijzigd door Dom op 8 januari 2025 14:20]

Glenn C @Probook89799 januari 2025 13:00
Zou ik niet doen om de 120 Watt of de 80 Watt charger te kopen voor een OnePlus die bedoeld is voor een 100 Watt charger. Het zou eventueel schade kunnen veroorzaken aan het het toestel en de batterij. Dus ga toch voor een ORIGINELE charger.
Probook8979 @Glenn C9 januari 2025 19:55
Je hebt maar op de officieele site 120w en de 80w.
https://www.oneplus.com/nl/store/power-cables

Ik heb de officieele 120w gehaald.
Glenn C @Probook897911 januari 2025 14:52
Ok.
Glenn C @Skreem7 januari 2025 22:54
Ja, dit valt behoorlijk tegen om geen oplader mee te leveren in de doos. Wil je de orginele 100 Watt oplader kopen dan wel bij OnePlus zelf (volgens mij €69)en niet bij AliExpress vanwege wellicht een namaak.
Chris03 @Glenn C8 januari 2025 00:02
Ik gebruik een Anker Prime 67W Anker lader en die wordt door mijn OP12 herkend als SuperVooc lader (en hij laadt ook echt heel snel, al heb ik het niet gemeten). Die lader kost op Amazon.de € 40 en kan ook als laptoplader gebruikt worden, heeft 3 uitgangen en is ook nog een stuk kleiner dan de OP-lader. Dat is wat mij betreft een betere deal, ook al is het geen 100W.
Glenn C @Chris038 januari 2025 10:32
Ok maar toch zou ik zelf voor de originele lader gaan, ook al werkt de Anker van jou goed. Het is maar een kleine investering. Trouwens, onbegrijpelijk dat er in de doos van OnePlus 13 geen lader wordt bijgeleverd. In mijn OnePlus 11 zat de lader wel in de doos. Ze waren wel erg laat met Android 15; pas op 30/12/24 s'middags ontvangen. s'svonds geïnstalleerd.
Ruud1964 @Glenn C8 januari 2025 21:32
Dit hebben we aan de nieuwe Europese wetgeving te danken in de rest van de wereld zit er wel een oplader in de doos
Bedankt klojos in Brussel

[Reactie gewijzigd door Ruud1964 op 8 januari 2025 21:35]

Stijnvi 7 januari 2025 17:50
Deze telefoon lanceren met een prijs hoger dan die van een nieuwe (welliswaar vorig jaar gelanceerde) S24 Ultra vind ik toch een zeer bijzondere actie.
En de S24 Ultra krijgt ook nog eens software updates t/m 2030, terwijl de OnePlus 13 maar t/m 2028 wordt geüpdatet...
DamirB 7 januari 2025 18:11
Zeer indrukwekkende camera hardware, dit gaat leuk modden worden, jammer dat de eigen camera nog steeds beetje heftig is met de NR en daarna de sharpening on dat te verbergen. Maar dat is helaas voor bijna elke smartphone
Garret1410 7 januari 2025 18:12
Ik heb weinig ervaring met OnePlus telefoons maar ik ben het wel eens met de conclusie dat het grootste minpunt de eigen concurrentie in de vorm van de Find X8 Pro is.

Het was me in verschillende reviews al opgevallen dat alle Chinese telefoons er hetzelfde uit zien, wat wel jammer is want waarmee onderscheid je jezelf dan nog.

Wel goed om te zien dat veel Android fabrikanten ingezet hebben om een soepel OS te leveren door in te zetten op mooie animaties. Was toch vaak een ondergeschoven kindje bij Android behalve de OnePlus die wel bekend stond om een goede ervaring te bieden. Pixel ook wel enigszins maar vond dat ook nooit helemaal overtuigend.
Xfade @Garret14107 januari 2025 18:16
Bijna alle telefoons zien er van voren hetzelfde uit. Dat is niet iets Chinees unieks. Wellicht als OnePlus het camera gat links had gehouden was het wel iets unieker geweest. De achterkant en de indeling van knoppen is wel variabel.

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