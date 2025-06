Inleiding

Er zijn niet veel smartphonemerken die zich op één bepaalde niche richten. Er komt tegenwoordig af en toe een ‘cameraphone’ voorbij met een 1”-camerasensor, maar over het algemeen zijn er maar weinig toestellen die zich duidelijk proberen te onderscheiden op één specifiek punt. Voor gamingphones geldt dit wél. Deze toestellen doen er alles aan om de hoogste prestaties uit de snelste chips van dat moment te persen, wat vaak gepaard gaat met actieve koeloplossingen, ingebouwde triggers en bijzondere, op gaming gerichte software. In deze review kijken we naar twee gamingphones die voorzien zijn van de nieuwste Snapdragon 8 Elite-chip: de ASUS ROG Phone 9 Pro Edition en de Redmagic 10 Pro. ASUS ROG Phone 9 Pro Edition (links) en Redmagic 10 Pro Toevallig zijn dit meteen de eerste twee telefoons met zo’n nieuwe Snapdragon-chip die je in de Benelux op de kop kan tikken. Dat is niet heel vreemd, want gamingphones staan erom bekend altijd the latest and greatest onder de motorkap te hebben. Dat zie je terug aan de frequentie van nieuwe releases in deze line-up: voor ASUS is het de tweede ROG-phone dit jaar en Redmagic brengt in een tijdsbestek van twaalf maanden zelfs drie gamingsmartphones uit. Terwijl je er in Nederland en België vrijwel nooit eentje in het wild tegenkomt, doen gamingphones het qua verkopen een stuk beter in Azië. Dat gebrek aan populariteit hier kan verklaard worden door twee hoofdzaken: ze zijn vaak stevig geprijsd en komen meestal minder goed uit de verf op vlakken die niet gaminggerelateerd zijn. Daarnaast kun je je natuurlijk afvragen wie er – op je twaalfjarige neefje na – graag wil rondlopen met een telefoon die op een ruimteschip lijkt. In het westen is mobiele gaming bovendien bij lange na niet zo groot als in het verre oosten, waar de grootste uitgevers van mobiele games gevestigd zijn. Veel mensen zijn daar urenlang aan het forensen en doden die tijd graag met een spelletje of twee op hun smartphone. Hoewel er ook instapmodellen met een zachter prijskaartje beschikbaar zijn, kost de ASUS ROG Phone 9 Pro Edition die we testen maar liefst 1500 euro en voor de Redmagic 10 Pro in deze configuratie mag je 800 euro neertellen. We hopen natuurlijk dat je voor zulke bedragen iets meer in huis haalt dan een toestel dat alleen goed is in het draaien van games. Of dat het geval is, zoeken we voor je uit.

Design en scherm

Van een kilometer afstand kun je al zien met wat voor toestellen je te maken hebt. Zowel de ROG Phone als de Redmagic ademen ‘gamen’. De telefoons hebben in hun uiterlijk gemeen dat ze behoorlijk uit de kluiten gewassen zijn en twee triggers op het frame hebben zitten. Deze drukgevoelige ultrasonische punten laten het je door middel van haptische feedback weten wanneer je ze activeert. Geen van beide telefoons probeert je het gevoel te geven dat je een fysieke knop indrukt, zoals bijvoorbeeld de homeknop op een iPhone SE, maar het werkt in beide gevallen prettig en accuraat. Daar houden de overeenkomsten in het ontwerp wel op. Zo valt meteen op dat de ROG Phone comfortabeler in de hand ligt dankzij subtiel aflopende randen in het aluminium frame en de glazen achterkant. Daarnaast bevat de ROG Phone een tweede USB-C-aansluiting aan de zijkant en is de oplaadpoort aan de onderkant niet gecentreerd. Aan de rechterkant vind je de power- en volumeknoppen die je kunt indrukken met een fijne klik als feedback. Verder beschikt de telefoon dit jaar wederom over AniMe Vision: 648 miniledjes die afbeeldingen en animaties op de achterkant van de telefoon kunnen weergeven. Er zijn verschillende ingebouwde animaties, maar je kunt ze ook zelf ontwerpen of importeren. Tof zijn ook de minigames die je ermee kunt spelen. Als je even een paar minuten te doden hebt maar niet aan het doomscrollen wilt slaan, lenen de AniMe Vision-minigames zich uitstekend voor een potje Speedy Runner, Snake Venture, Aero Invaders of Brick Smasher. Wel is het jammer dat de spelletjes alleen via een menu op te starten zijn in plaats van met een AirTrigger-combinatie. AniMe Vision op de ROG Phone 9 Pro Edition De Redmagic doet in eerste instantie een beetje denken aan een Nothing Phone. De transparante glazen achterkant laat verschillende paneeltjes zien en een intern ventilatortje met een rgb-lampje dat onder de camera’s gepositioneerd zit. Fijn en uniek detail: van een camera-eiland is geen sprake. Er steekt achterop niets uit, op een minuscuul ringetje om de flitser heen na. Verder is er een vierkantje aanwezig (dat op ons model ietwat scheef zat) dat een intern onderdeel moet voorstellen. Daarop zit een ‘X’ gedrukt, die met een beetje fantasie op het logo van het X-platform van Elon Musk lijkt. Aan weerskanten van het aluminium frame bevinden zich een fanin- en uitlaat en aan de rechterkant zitten de power- en volumeknoppen, die een prettige klik hebben. Daarnaast is er een rode schuifknop aanwezig. Deze staat standaard ingesteld om de GameSpace te activeren, maar je kunt hem ook gebruiken voor een paar andere functies. De combinatie van het logge formaat, relatief hoge gewicht en vlakke, hoekige ontwerp zorgt ervoor dat de Redmagic 10 Pro niet fijn in de hand ligt. Ook is de Redmagic in tegenstelling tot de ROG Phone niet water- en stofdicht, wat verklaard kan worden door de aanwezigheid van de interne fan. Telefoon ROG Phone 8 Pro ROG Phone 9 Pro Redmagic 9S Pro Redmagic 10 Pro Hoogte (mm) 163,8 163,8 164 163,4 Breedte (mm) 76,8 76,8 76,4 76,1 Dikte (mm) 8,9 8,9 8,9 8,9 Gewicht 225g 227g 229g 229g Schermdiagonaal 6,78" 6,78" 6,8" 6,85" Refreshrate 1-165Hz 1-185Hz 60-120Hz 60-144Hz Resolutie 1080x2400 1080x2400 1116x2480 1216x2688 Ppi 388 388 400 431 Materiaal Aluminium,

Gorilla Glass Victus 2 Aluminium,

Gorillas Glass Victus 2 Aluminium,

Gorilla Glass Aluminium,

Gorilla Glass IP-rating IP68 IP68 - - Scherm Op een gamingapparaat hoort natuurlijk een scherm met hoge verversingssnelheid. ASUS heeft de ROG Phone voorzien van een ltpo-scherm dat kan schakelen tussen 1 en maar liefst 185Hz. De Redmagic is niet voorzien van zo’n ltpo-paneel en moet het doen met 60Hz als laagste verversingssnelheid, maar heeft als pluspunt dat er geen uitsnede aanwezig is voor de selfiecamera: deze zit onder het scherm verstopt. Dit jaar ziet het stukje scherm dat over de camera ligt er wederom goed uit en niet gepixeleerd zoals bij de eerste implementaties van zo'n under display camera. Om te kijken of de displays ook bijzonder zijn als je niet aan het gamen bent, hebben we ze doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware. De selfiecamera van de Redmagic 10 Pro zit onder de display verstopt. Op het gebied van maximale helderheid doet de display van de ROG Phone het uitstekend. Met een piekhelderheid van 2276cd/m2 heeft hij een van de beste schermen die we tot dusver getest hebben. De Redmagic doet het wat minder goed in deze test, maar weet een helderheid van 1831cd/m2 te behalen en dat is absoluut niet slecht te noemen. Beide telefoonschermen zullen in fel zonlicht prima afleesbaar zijn. Erg toevallig: de laagste helderheid die we op beide toestellen meten is met 3,02cd/m2 gelijk, waarmee de gamingphones niet meekunnen komen met de absolute top. Ook wat betreft kleurtemperatuur behoort de ROG Phone tot de allerbeste. De Redmagic wijkt wat meer af van de ideale 6504K-waarde, maar niet zoveel dat je met het blote oog een groot verschil ziet. Datzelfde geldt voor de kleur- en grijsafwijkingen, uitgedrukt in een ΔE2000-waarde. Zolang deze niet ver boven de drie uitschieten, zul je geen noemenswaardige verschillen waarnemen. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, dus wie weet spreekt het futuristische uiterlijk van de telefoons je wel aan. De beeldschermen van beide telefoons zijn in ieder geval ruim voldoende, waarbij vooral de ROG Phone erg goed uit de tests komt.

Camerasysteem

Gamingphones hebben over het algemeen geen spetterende camerahardware aan boord. De ROG Phone en Redmagic lijken niet te breken met deze gewoonte, op één detail na: de ROG gebruikt een gimbalachtig stabilisatiesysteem op zijn hoofdcamera. Dat zou voor beter gestabiliseerde video's moeten zorgen. Beide telefoons hebben drie camerasensoren op de achterzijde, waar ASUS kiest voor een 32-megapixeltelecamera als derde sensor en de Redmagic een 2-megapixelmacrocamera bevat. De Redmagic beschikt tevens over een under-displaycamera op de voorzijde; die kunnen in de praktijk meestal niet opboksen tegen normale frontcamera's. Camerasysteem ROG Phone 9 Pro Edition (links) en Redmagic Pro 10 De telefoons gebruiken voor hun hoofdcamera – op papier – nagenoeg identieke sensors. De resolutie, sensorgrootte, brandpuntafstand en diafragma zijn immers hetzelfde. Het grote verschil is dat de ROG Phone een LYTIA 700-sensor van Sony gebruikt, waar Redmagic heeft gekozen voor een model van OmniVision. Verder beschikt de ROG Phone over een zesassig gimbalsysteem in plaats van standaard ois, wat voor extra stabilisatie zou moeten zorgen. Bij de ultrawidecamera zien we meer verschil in de camerahardware. Beide telefoons gebruiken een sensor van OmniVision met eenzelfde diafragma zonder autofocus, maar daar houden de overeenkomsten op. Zo bevat de ultragroothoekcamera van de ROG Phone minder megapixels en gebruikt hij een net iets kleinere sensor. In theorie zou de lagere resolutie voor betere foto's bij weinig licht moeten zorgen. De Redmagic 10 Pro zal met de ultrawide waarschijnlijk wat scherpere foto's vastleggen dankzij de hogere resolutie. Bovendien heeft de camera een kleinere brandpuntafstand van 14mm ten opzichte van 17mm op de ROG, waardoor je meer van de omgeving kunt vastleggen. Hoewel beide toestellen op de achterkant een derde camera bevatten, stelt die op de Redmagic maar weinig voor. Het betreft een 2-megapixelcameraatje dat door de Chinese fabrikant helemaal niet wordt genoemd in hun marketingmateriaal, waarin Redmagic slechts spreekt over een ‘dual camera system’. Voorgaande jaren werd deze camera enkel ingezet om diepte te berekenen, maar dit jaar kun je hem gebruiken als macrocamera. De ROG Phone kiest voor een andere aanpak met een 50-megapixeltelesensor als derde camera. De sensor is niet erg groot, maar beschikt wel over autofocus en ois. Met een brandpuntsafstand van 65 millimeter zorgt hij voor een 2,8x vergroting ten opzichte van de hoofdcamera. OmniVision is de door beide smartphonemakers gekozen fabrikant voor de frontcamera. De ROG Phone is voorzien van een 32-megapixelexemplaar met een erg kleine 1/4”-sensor en de Redmagic beschikt over een wat grotere 1/2,77”-sensor met 32 megapixel aan boord. Saillant detail is natuurlijk dat laatstgenoemde niet in maar onder het scherm geplaatst is. In de praktijk houdt dat meestal in dat de geproduceerde selfies niet om over naar huis te schrijven zijn. Dat zie je terug in de camerapraktijktest op de volgende pagina. Camera-interface De camera-app op beide toestellen bevat ongeveer evenveel functies, al zijn ze op andere plekken verstopt. Zo kun je de volledige 50-megapixelresolutie in het geval van de ROG Phone niet aanzetten in de app zelf, maar moet je daarvoor naar de instellingen toe. De Redmagic bevat wél zo'n toggle in de app zelf, hoewel deze makkelijk over het hoofd kan worden gezien dankzij de manier waarop Redmagic de camerafuncties presenteert. Tijdens het reviewproces vielen nog een tweetal zaken op bij de Redmagic. Ten eerste gebruikt de camera-interface een waterpas die niet in het gebied van de live preview te zien is, maar om de sluiterknop heen zit. In de praktijk werkte dat behoorlijk onhandig. Daarnaast kwam het meerdere keren voor dat de camera-app naar een full screen mode schakelde die niet uitgezet kon worden tot de app opnieuw opgestart werd. Helaas blijkt dat slechts een van de vele zwakkere punten van RedmagicOS te zijn, waarover je meer leest op de softwarepagina.

Camera: praktijktest en vergelijking

Hoewel niemand een gamingphone zal aanschaffen puur vanwege het camerasysteem, maken de meeste mensen te pas en te onpas gebruik van hun mobiele camera. Reden genoeg om ook de ROG Phone 9 Pro Edition en Redmagic 10 Pro mee op pad te nemen en een reeks foto’s te maken voor onze camerapraktijktest. Beide toestellen zijn voor het maken van de foto’s voorzien van de nieuwste software-updates. Primair Zoals je op de vorige pagina kunt lezen, lijken de hoofdcamera’s van de telefoons op papier vrijwel identiek te zijn. In de praktijk zien we dat de twee fabrikanten hun beeldverwerking behoorlijk anders ingericht hebben, voornamelijk op het gebied van kleurweergave en schaduwen. In scherpte zijn de foto’s moeilijk van elkaar te onderscheiden en doen de primaire camera’s het best keurig. Daar houden de overeenkomsten wel op. Zo produceert de Redmagic foto’s die rechtstreeks uit de camera nogal 'Instagrammable' zijn: de helderheid en kleurverzadiging zijn aan de hoge kant. Veel mensen zullen zulke foto’s mooi vinden, maar het strookt niet helemaal met de werkelijkheid. Daarnaast weet de Redmagic soms details vast te leggen waarmee de ROG Phone moeite heeft, zoals bijvoorbeeld de geïllustreerde takken op de foto met de waaiers. Wel zijn de kleuren van de Redmagic-camera soms wat te warm. De ROG Phone schiet daarentegen plaatjes die in vergelijking misschien wat saaier ogen, maar wel accurater zijn. Daarnaast bevatten de foto’s wat meer contrast en diepere schaduwen. Overdag levert dat betere foto’s op, maar bij weinig licht gaan er sneller details verloren in donkere gebieden. Ultrawide Wanneer je meer van de omgeving wilt vastleggen, is een goede ultragroothoekcamera geen overbodige luxe. De ROG Phone 9 Pro doet het een stuk beter dan de Redmagic 10 Pro, wat natuurlijk niet gek is gezien het forse prijsverschil tussen de twee toestellen. Zo bevatten de foto’s die door de duurdere telefoon zijn gemaakt meer details, bijvoorbeeld in de achterlampen op de fietsen, een iets betere doortekening van de luchten meer scherpte, ondanks de lagere resolutie van de sensor. Bovendien zijn er geen lensflares te zien, iets waardoor de Redmagic wel geplaagd wordt. Laatstgenoemde heeft als voordeel dat de foto’s minder ruis, een grotere beeldhoek en soms meer contrast bevatten, maar daarmee houdt het op. Voor beide telefoons geldt dat er voor deze bedragen andere toestellen met betere ultrawidecamera’s te krijgen zijn. Drie keer zoom Het zal je niet verbazen, maar door het gebrek aan een telecamera hoef je van de Redmagic geen goede zoomprestaties te verwachten. Dat zien we duidelijk terug in de foto’s. Hoewel de meeste telefooncamera’s die digitaal zoomen je toch van een bruikbaar resultaat proberen te voorzien door middel van computational photography, lijkt de Redmagic daar niet aan mee te doen. De foto’s zijn te helder, wazig en missen contrast. De telecamera van de ROG Phone presteert daarentegen prima. Er worden genoeg details vastgelegd en de camera beschikt bovendien over een natuurgetrouwe kleurweergave. Wel is er redelijk wat ruis aanwezig. Portret De portretmode van de camera’s is flexibel te noemen, omdat je in beide gevallen de foto’s achteraf kunt voorzien van een andere scherptediepte en het focuspunt kunt verleggen. Spreken de resultaten hierboven je niet aan, houd dan dus in je achterhoofd dat dit slechts de standaardinstellingen zijn. In de foto’s komen enkele verschillen naar voren. Hoewel de Redmagic-telefoon wederom verzadigde kleuren laat zien, mist de ROG Phone juist een beetje pit in de kleurweergave; alles lijkt net iets grauwer te zijn. Bovendien is de foto van de Redmagic wat scherper, wat te zien is in de baardgroei van mijn waarde collega Friso. Op het gebied van contrast en bokeh, ofwel de scherptediepte, produceert de ROG Phone een aangenamer resultaat, al is dit achteraf dus aan te passen. Front Mocht je hoopvol zijn dat under-displaycamera’s inmiddels zo goed presteren dat ze kunnen opboksen tegen normale frontcamera’s, dan moet ik je teleurstellen. In de fotoreeks hierboven kun je direct zien dat de Redmagic niet geschikt is om scherpe selfies mee te maken. Bij genoeg licht zien de foto’s er uit alsof ze door een beautifyfilter zijn getrokken, terwijl die optie is uitgezet. In het donker lijkt het bijna op een door AI gegenereerde foto. De ROG Phone produceert keurige selfies. Bij daglicht bevatten ze genoeg detail en een prima kleurweergave. Daarmee kan de ROG goed meekomen met andere toestellen in het topsegment. Gaat het licht uit, zijn de resultaten nog steeds voldoende te noemen, al doen andere toestellen in deze prijsklasse het beter. Waarschijnlijk heeft ASUS nog genoeg terreinwinst te behalen op het gebied van computational photography, waarbij de kleine sensor erg gebaat is in het donker. Video Wat betreft videokwaliteit zien we ongeveer hetzelfde als bij de foto's van de primaire camera. De ROG Phone produceert video's met natuurgetrouwer ogende kleuren, meer contrast, minder ruis en een betere doortekening van de lucht, maar heeft af en toe moeite om details in de hooglichten en schaduwen overeind te houden. Het gimbalsysteem zorgt in de praktijk inderdaad voor een iets betere stabilisatie, al is het verschil minimaal. De Redmagic 10 Pro levert een video af die te verzadigde kleuren bevat en redelijk wat ruis heeft, zeker in het donker. In situaties met weinig licht wordt de scène tevens te helder gemaakt, wat ook de ruis verklaart.

Hardware

Laten we eerlijk zijn: voor velen is momenteel het interessantst aan deze telefoons dat ze voorzien zijn van Qualcomm’s nieuwe Snapdragon 8 Elite-chip. Deze nieuwe chipset, die eind oktober dit jaar is uitgebracht, is de eerste Android-cpu die door Qualcomm zelf is ontworpen en dus niet langer leunt op referentieontwerpen van Arm. De Cortex-kernen zijn ingeruild voor Oryon-exemplaren, welke zwaar gemodificeerde Arm-kernen zijn. In zekere zin kun je het vergelijken met hoe Apple hun Bionic-chips ontwerpt. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Procedé 3nm (N3E) @ TSMC Cpu 2x Qualcomm Oryon Gen 2 Prime @ 4,3GHz

6x Qualcomm Oryon Gen 2 Performance @ 3,5GHz

8MB L3 cache Gpu Adreno 830 Ram Lpddr5x Npu Hexagon Deze nieuwe chipset zou grootse veranderingen met zich moeten meebrengen ten opzichte van de vorige generatie: op belangrijke vlakken zoals cpu- en gpu-prestaties en efficiëntie claimt Qualcomm rond de 40 procent verbetering. De Amerikaanse fabrikant spreekt in het geval van de Snapdragon 8 Elite overigens over een ontwerp dat tweedegeneratie-Oryon-kernen bevat, wat wellicht verwarrend kan zijn. Met de eerste generatie wordt simpelweg de Snapdragon X-lijn bedoeld, die sinds dit jaar in verschillende laptops te vinden is. Die laptopchips hebben de markt redelijk opgeschud, dus laten we snel naar de benchmarks kijken om te zien wat we van deze nieuwe chips kunnen verwachten. Zoals je kunt zien in de 3DMark Wild Life Extreme Stress Test, hebben we beide toestellen met en zonder actieve koeling getest om het zo eerlijk mogelijk te houden. Deze synthetische stresstest laat ons zien hoe krachtig de beste gpu-prestaties van de telefoon zijn en hoeveel er van deze prestaties overblijft als er thermal throttling plaatsvindt. Wellicht wat teleurstellend, maar de gpu van de Snapdragon 8 Elite presteert in deze benchmark gemiddeld genomen slechts 15 procent beter dan zijn voorganger, de 8 Gen 3. Het zijn op zichzelf mooie resultaten, maar de claims van Qualcomm lijken op dit vlak lang niet waargemaakt te worden. Daarnaast doet de gpu in de nieuwe MediaTek 9400-soc het 6,5 procent beter dan het beste Snapdragon 8 Elite-resultaat dat we behaalden tijdens deze test. Wel lijkt Qualcomm mooie stappen te hebben gemaakt op het gebied van thermal management, want de Lowest loop-scores zijn duidelijk beter dan die van de Snapdragon-chips van van vorig jaar. Redmagic 10 Pro interne fan De actieve koeling van de telefoons heeft echt meerwaarde, zoals je kunt zien. De ROG Phone en Redmagic weten respectievelijk 97,9 en 95 procent van hun gpu-prestaties vast te houden wanneer de koeling is ingeschakeld. Houd er wel rekening mee dat de koeler bij de ROG Phone een los verkrijgbare accessoire is in het geval van de ROG Phone 9 en ROG Phone 9 Pro en alleen meegeleverd wordt bij de veel duurdere Pro Edition. Zonder actieve koeling presteren de telefoons nog steeds prima. De ROG Phone doet het op dat vlak beter dan de Redmagic, hoewel laatstgenoemde de eerste telefoon is die van liquid metal is voorzien om de chip te koelen. We gebruiken Geekbench 6 als benchmark om een idee te krijgen van de cpu-prestaties. Hoewel we een beetje underwhelmed waren door de kracht van de gpu in de nieuwe Snapdragon 8 Elite, is dat allerminst het geval bij de cpu. Qualcomm heeft een cpu weten te produceren die voor het eerst in tijden op singlecorevlak nek aan nek gaat met de felbegeerde A18-chips van Apple. Op het gebied van multicoreprestaties is het nog indrukwekkender: daar presteert de nieuwe Snapdragon-cpu 20 procent beter dan de chip van Apple en kan ook de Dimensity 9400 hem niet bijbenen. Opslag en werkgeheugen De ASUS ROG Phone 9 Pro en Nubia Redmagic 10 Pro zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, die we hieronder uiteen hebben gezet. Let er hierbij op dat het bij de ROG-modellen met 12GB werkgeheugen niet om de Pro-uitvoering gaat. Uitvoering Asus ROG Phone 9 (Pro) Nubia Redmagic 10 Pro 12GB + 256GB 1099 euro 649 euro 12GB + 512GB 1149 euro - 16GB + 512GB 1299 euro 799 euro 24GB + 1TB 1499 euro 999 euro De opslagconfiguratie van de telefoons gaat waarschijnlijk tegen je verwachtingen in: de duurdere ASUS gebruikt nog altijd UFS 4.0, terwijl de goedkopere Redmagic is voorzien van sneller UFS 4.1 Pro-opslaggeheugen. In de praktijk zul je het verschil niet tot nauwelijks merken, maar in de benchmarks zie je een groot verschil. PCMark Android - Storage (2.0) Smartphone Gemiddelde score in punten (hoger is beter) Redmagic 10 Pro 187.157 Nubia Z70 Ultra 177.926 OPPO Find X8 Pro Zwart 128.702 ROG Phone 9 Pro Edition 120.426 ASUS ROG Phone 8 56.845 Redmagic 9S Pro 52.785 Samsung Galaxy S24 Ultra 28.767 Google Pixel 9 Pro XL 28.589 Connectiviteit, haptiek, geluid en verdere features Op het gebied van geluid doet de ROG Phone het uitstekend. De stereospeakers beschikken over een voor een telefoon goede weergave van het laag; hoge geluiden klinken soms op andere toestellen net wat beter. Het geluid weet indruk te maken en dat geldt dubbel wanneer je de AeroActive Cooler X aansluit. Deze heeft namelijk naast de ventilator een klein subwoofertje ingebouwd om zo nog meer bass te creëren. De Redmagic presteert niet meer dan matig. Het geluid dat uit de stereospeakers komt, klinkt in vergelijking met gelijk geprijsde toestellen wat leeg. Je kunt DTS Audio aanzetten om het geluid een beetje te verbeteren, al is het verschil niet groot. Wat betreft haptiek doen beide telefoons het prima. Beide trilmotoren zijn in staat om felle trillingen weer te geven en kunnen ook subtiele tikjes produceren. Hoewel het verschil erg klein is, vond ik de ROG Phone in de praktijk wat fijner: voornamelijk omdat de trilmotor in dat toestel vrijwel geruisloos is, terwijl de Redmagic een klein beetje geluid produceert. Asus ROG Phone 9 Pro Edition Nubia Redmagic 10 Pro Mobiel netwerk 2G, 3G, 4G, 5G 2G, 3G, 4G, 5G Wifi Wi-Fi 7 (triband) Wi-Fi 6 (triband) Bluetooth 5.4 LE, A2DP 5.4 LE, A2DP Locatie GPS, BDS, Galileo, Qzss, NavIC, Glonass GPS, Glonass, BDS, Galileo Audiocodecs SBC, AAC, LDAC,

aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless SBC, AAC, LDAC,

aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless NFC Ja Ja IR-blaster - Ja Ultrawideband - - Poorten 1x USB-C 3.2

1x USB C 3.2 met video-out

1x 3,5mm-jack 1x USB-C 3.2 Gen 2 met video-out

1x 3,5mm-jack Duurzaamheid Niet alleen in specificaties en uiterlijk zijn de telefoons uniek: de verpakkingsinhoud en materialen zijn dat ook. Zo leveren beide fabrikanten een krachtige oplader mee, iets dat tegenwoordig nog maar zelden voorkomt. Daarnaast bevatten de verpakkingen plastic, terwijl de meeste fabrikanten enkel nog papieren zakjes en telefooncovers in de doos stoppen. Bovendien zijn de verpakkingen redelijk fors, net als de telefoon zelfs. De doos van de Redmagic is wat dikker dan gemiddeld en de ROG Phone 9 Pro Edition wordt geleverd in een wel heel bijzondere doos. Het betreft een groot, vierkant model met daarin niet alleen de telefoon, oplader en bijbehorende kabel, maar ook een stoffen opbergpouch en de AeroActive Cooler X. Erg milieuvriendelijk is het niet, maar de presentatie mag er wezen.

Software

Beide telefoons draaien rechtstreeks uit de doos op Android 15. De ROG Phone bevat een vrij schone versie daarvan met minimale inhoudelijke aanpassingen aan het besturingssysteem, maar wel wat visuele veranderingen die vooral te maken hebben met hoe apps worden weergegeven. Redmagic draait daaroverheen RedMagicOS 10, maar deze schil doet meer kwaad dan goed.



Mocht je van plan zijn om lang met je telefoon vooruit te kunnen, dan heb ik slecht nieuws voor je: ASUS heeft de onbegrijpelijke keuze gemaakt om het 1500 euro kostende toestel slechts twee jaar van software-updates en vijf jaar aan securitypatches te voorzien. De bootloader is vergrendeld, waardoor je er zelf ook geen custom roms op kunt flashen om de levensduur te verlengen. Redmagic doet het in dat opzicht net zo slecht of zelfs slechter: de Redmagic 10 Pro mag rekenen op slechts één jaar aan software-updates en twee jaar securitypatches. De bootloader is technisch gezien te ontgrendelen, maar bij voorgaande Redmagic-telefoons bleek dit in de praktijk erg moeizaam te gaan. Op het moment van schrijven zijn er (nog) geen custom roms beschikbaar. ROG Phone 9 Pro (boven) en Redmagic 10 Pro Op de Android-ervaring op de ROG valt dus niet veel aan te merken, echter is het tegendeel waar bij de Redmagic-telefoon. RedMagicOS 10 voelt als een stukje earlyaccesssoftware en wellicht is dat nog te positief verwoord. De Android-schil staat vol met spel- en schoonheidsfouten, vreemde grammatica en bovendien wordt de helft van de interface in het Engels weergegeven, terwijl de andere helft dan weer in het Nederlands geschreven staat. De ROG Phone wordt hier en daar ook door taalfouten geplaagd, maar in vergelijking met de Redmagic is het nauwelijks noemenswaardig. Daarnaast is er nog Mora: de rondborstige ‘virtuele assistent’, zoals Redmagic haar noemt. Wellicht zal eerdergenoemd twaalfjarig neefje van Mora smullen, maar op ons kwam het over als een vreemde feature om in je Android-schil te verwerken. Je kunt Mora in verschillende schunnige pakjes steken, haar op verschillende plekken op haar virtuele lichaam aanraken, waarop ze vocaal reageert, als interactieve achtergrond instellen en nog veel meer. Als er half zo veel werk was gestopt in het netjes afwerken van RedMagicOS als in Mora, waren we wellicht een stuk minder kritisch geweest. Geen noodzakelijke info om te vermelden, maar wel grappig: Mora heeft een behoorlijk stevig Chinees accent. Mora, de 'virtuele assistent' in RedMagicOS De ROG Phone bevat weinig bloatware: Instagram en Facebook, tenzij je ASUS’ Armoury Crate, AniMe Play en Thema’s-app wilt meerekenen. De Thema's-app bevat overigens veel gratis thema’s, maar ook drie euro kostende varianten van ASUS zelf. Dat vonden we vrij schaamteloos. De Redmagic bevat bloatware: Booking.com, WPS Office en MoboReader. Ook hier geldt dat er verschillende Redmagic-standaardapps zijn geïnstalleerd die sommige mensen als bloatware zouden bestempelen, zoals de Cleaner-app en Privéruimte. In de appdrawer staan standaard twee icoontjes met ‘Hot Games’ en ‘Hot Apps’, wat natuurlijk reclame is. Deze kun je eenvoudig uitschakelen. Op het gebied van AI maken beide telefoons gebruik van Google Gemini, wat een goede zet lijkt te zijn. Van Gemini weten we inmiddels wat je eraan hebt en zo hoeven de fabrikanten geen energie te verspillen aan een eigen ondermaatse AI-tool, zoals bij bijvoorbeeld de Oppo Find X8 Pro het geval was. Verder bevatten de telefoons momenteel in beperkte mate AI met betrekking tot games, waarover je op de volgende pagina meer leest.

Gaming

Naast de krachtige Snapdragon 8 Elite is er natuurlijk nog een grote onderscheidende factor waar je niet omheen kan: de telefoons zijn gemaakt om te gamen. Daarom gaan we dieper in op de op gaming gerichte hard- en software. We bekijken wat ASUS en Redmagic uit de kast hebben getrokken om van de telefoons de ultieme mobiele gamingmachines te maken. Hardware Beide telefoons bevatten sonische drukgevoelige punten op het frame. In het geval van de ROG Phone zijn dit AirTriggers en Redmagic heeft ze niet van een naam voorzien, maar is wel open over de pollingrate van de triggers: die is 520Hz. In mobiele games waar snelheid belangrijk is, zoals Call of Duty en PUBG, vond ik de triggers van de Redmagic net wat fijner om te gebruiken dan die van de ROG Phone. Het is een subtiel verschil, maar de triggers van eerstgenoemde lijken iets snappier te reageren op je aanrakingen, waar de triggers van de ROG Phone wat zwaarder lijken te zijn. Dit is voor een groot deel persoonlijke voorkeur en je kunt de instellingen van de triggers bovendien nog een beetje finetunen in de software. De ROG Phone heeft dan weer het voordeel dat je twee extra triggers kunt toevoegen dankzij de AeroActive Cooler X, die ook voorzien is van een subwoofertje en een fan. Helaas werkt dat in de praktijk erg onhandig: de schouderknoppen van de koeler zijn niet fijn in te drukken terwijl je de telefoon vasthoudt en met je duimen het scherm bedient. Daarnaast zorgt de fan ervoor dat de telefoon bijna geen last heeft van thermal throttling, al produceert die best een lawaai op hogere standen. De koeler beschikt ook over een 3,5mm-jack, USB-C-poort zonder video-out en uitklapbaar voetje, zodat je je telefoon horizontaal kunt neerzetten. De Redmagic 10 Pro doet het anders: de Chinese fabrikant heeft gekozen voor een interne fan. Dit heeft het voordeel dat je hem altijd bij je hebt en je bovendien geen losse accessoire hoeft aan te schaffen. Het betreft natuurlijk wel een piepklein ventilatortje, dat met rond de 23.000rpm moet draaien om effect te hebben. De fan produceert desondanks minder herrie dan de AeroActive Cooler X van ASUS en gaat thermal throttling ook goed tegen, zij het net wat minder. ASUS ROG Phone 9 Pro met AeroActive Cooler X Over hitte gesproken: beide toestellen doen er alles aan – buiten de actieve koeling om – om de Snapdragon 8 Elite-chip zo koel mogelijk te houden. ASUS noemt hun passieve koeloplossing 'GameCool 9'; deze bestaat uit een combinatie van twee grafietbladen, een vaporchamber en boornitride. De grafietbladen zijn dit jaar 57 procent groter, wat zou moeten zorgen voor 12 procent betere koelprestaties. Daarnaast wordt er een tweecellige accu gebruikt, zodat daar minder hitte gegenereerd wordt. De Redmagic gaat nog een stapje verder. Zo bestaat de koeloplossing van de 10 Pro ook uit grafietbladen, boornitride en een vaporchamber, maar heeft Nubia bovendien liquid metal aan de mix toegevoegd. Dit is een relatief duur goedje dat bijvoorbeeld ook wordt gebruikt om de cpu in te PlayStation 5 koel te houden. Hoewel de Redmagic 10 Pro op papier dus van een beter passief koelsysteem voorzien lijkt, wordt het toestel ontzettend warm tijdens langdurige gamesessies, waarbij ik me kan voorstellen dat sommige mensen de behuizing niet langer fijn vinden om vast te houden. Het gebruiken van de interne fan voorkomt dit. Op papier biedt de ROG Phone een hardwarematig extra voordeel ten opzichte van de Redmagic: het scherm heeft immers een hogere maximale verversingssnelheid van 185Hz. In de praktijk levert dat momenteel vrij weinig op. We konden op Dead Cells na geen mobiele games vinden waarbij een extreem hoge refreshrate ons nuttig lijkt. De meeste competitieve games ondersteunen een maximale refreshrate van 120 of 144Hz. Daarnaast ververst het scherm als je niet aan het gamen bent met 'slechts' 120Hz. Tot slot bieden beide toestellen de mogelijkheid voor een accubypass om te zorgen dat de accu van de telefoon niet overmatig snel slijt tijdens een intens potje gamen. Daarover lees je meer op de volgende pagina. Software Beide fabrikanten kiezen voor een vergelijkbare aanpak bij de software die jouw game-ervaring moet optimaliseren. Het begint bij het opstarten van een game. Je kunt dat natuurlijk doen vanaf je homescreen of appdrawer, maar beide telefoons bieden daarvoor ook een eigen omgeving aan. Dat is Armoury Crate bij de ROG en GameSpace bij de Redmagic. Je vindt er een overzicht van je games, kunt de prestaties van de telefoon opschroeven en daarnaast verschillende instellingen en hulpmiddelen naar hartenlust tweaken. De interface van ROG’s Armoury Crate ziet er een stuk gelikter uit, maar Redmagics GameSpace biedt meer finetunemogelijkheden, vaak wel met warrige benamingen. Bij sommige van die mogelijkheden mag je je afvragen in hoeverre het tegen valsspelen aanhikt. Zo kun je bijvoorbeeld een muis en toetsenbord aansluiten op de Redmagic en kun je verschillende macro’s instellen die gebruikersinput nabootsen, waardoor je bepaalde acties eerder uitvoert dan je tegenstanders. ROG's Armoury Crate (links) en Redmagics GameSpace Als je een game opstart, zet de ROG Phone zijn Game Engine aan en in het geval van de Redmagic is dat Energy Cube. Beide hulpmiddelen doen in principe hetzelfde: achtergrondprocessen worden in resources beperkt, de refreshrate wordt opgeschroefd en je krijgt tijdens het spelen geen meldingen of oproepen op je scherm te zien. Daarna komt de wellicht belangrijkste laag van het softwarepakket: de ROG Game Genie- of de Redmagic GameSpace-overlay. Deze overlays zitten bomvol nuttige functies die jou een handje moeten helpen tijdens het spelen van games. Hier geldt weer hetzelfde als in de gamebibliotheek: de ROG-versie oogt mooier, terwijl de Redmagic-variant meer functionaliteit biedt. Toch is een van de tofste nieuwe functies afkomstig van de ROG Phone: AI Grabber. Hiermee kun je stukjes tekst (bijvoorbeeld namen van quests) automatisch voor je laten opzoeken of vertalen, waarna er een klein venstertje binnen je spel verschijnt. Zo kon ik in Genshin Impact een missie voltooien terwijl ik de stappen uit een YouTube-filmpje volgde. Natuurlijk zou je dit zelf ook met een paar handelingen kunnen doen, echter geeft het een meer immersive gevoel als je daarvoor je spel niet hoeft te verlaten. Het verschilt per spel hoe goed de automatische herkenning van de AI Grabber werkt, al kun je ervan uitgaan dat dit in de toekomst alleen maar uitgebreider wordt. ROG's Game Genie (links) en Redmagics GameSpace Overlay

Accuduur en opladen

Beide gamingphones hebben forse accu's aan boord: 5800mAh bij de ROG Phone en in het geval van de Redmagic 10 Pro is dit zelfs 7050mAh, waardoor de accucapaciteit vergelijkbaar is met die van sommige tablets. Beide fabrikanten claimen dat de accu's nieuwe accutechnologie bevatten, maar geven niet aan welke. Gezien de hoge energiedichtheid vermoeden we dat het gaat om een silicium-koolstofaccu in plaats van een momenteel gangbaardere lithiumionaccu. Beide toestellen scoren op accuduur ruim voldoende, maar de Redmagic 10 Pro steelt de show met zijn ontzettend lange adem. In onze accutests zet hij een van de beste accuprestaties neer die we tot dusver hebben gezien. Gezien de gigantische capaciteit van de accu kun je echter stellen dat de telefoon niet bepaald efficiënt met stroom omgaat, wat ook geldt voor de ASUS ROG Phone. Opladen De ROG Phone 9 Pro kan bedraad met maximaal 65W opgeladen worden, waar de Redmagic 10 Pro de 100W kan aantikken. In beide gevallen wordt er een krachtige oplader in de doos meegeleverd, waarmee de meeste telefoonfabrikanten al jaren gestopt zijn. Mocht je om wat voor reden dan ook liever een andere oplader gebruiken: beide telefoons ondersteunen gangbare oplaadprotocollen zoals Qualcomm Quick Charge 5. Voor beide toestellen geldt dat ze binnen een uur vol te laden zijn, wat gelet op de accucapaciteit erg snel is. De ROG Phone kan ook draadloos worden opgeladen volgens de Qi-standaard met een maximum van 15W. Ook biedt het toestel reverse wireless charging aan, waarmee het andere gadgets draadloos van 10W aan vermogen kan voorzien. Beide toestellen ondersteunen charge separation, wat neerkomt op een accubypass. Zo kun je de interne hardware direct van stroom voorzien middels de oplader en wordt de accu dus overgeslagen. Daarmee voorkom je dat deze tegelijk wordt opgeladen en leeggetrokken terwijl je games speelt en kun je de accugezondheid een beetje bewaken. Dit voorkomt bovendien dat er overmatige hitte wordt gegenereerd bij de accu.

Conclusie