OnePlus stopt met de alertslider en vervangt deze door een aanpasbare knop

OnePlus stopt met de alertslider aan de zijkant van zijn telefoons. In plaats daarvan komt er een aanpasbare knop. Hiermee zal de gebruiker nog steeds de geluidsprofielen kunnen aanpassen, maar zullen ook andere functies mogelijk zijn.

De huidige alertslider neemt te veel ruimte in beslag in de telefoon en is niet aanpasbaar. Daarom wil OnePlus de alertslider vervangen door iets anders, 'hoe iconisch de slider ook is', zegt OnePlus-ceo Pete Lau. Daarom komt er een knop aan de zijkant van de telefoon die 'slim' is en zich aanpast aan de gebruiker. OnePlus geeft verder niet veel details over de knop. Lau vraagt gebruikers wel om feedback, bijvoorbeeld over wat ze zouden willen dat de knop kan doen.

Lau zegt wel dat de gebruiker nog steeds geluidsprofielen aan kan passen, ook als het scherm nog is uitgeschakeld. Het is niet duidelijk of dit via de knop zal kunnen of op een andere manier. De knop laat OnePlus 'de beschikbare ruimte op een telefoon beter benutten, nieuwe lay-outs onderzoeken en telefoons structureel verbeteren', zegt Lau, die belooft later meer bekend te maken over de knop.

Vrijwel alle OnePlus-toestellen hadden de alertslider, al had de 10T uit 2022 deze vanwege ruimtegebrek niet. Telefoons na de 10T kregen de alertslider weer wel. OnePlus kon toen rekenen op kritiek van fans, zegt Lau maandag; toch denkt hij dat het vervangen door een knop de juiste keuze is. Met de alertslider kunnen gebruikers wisselen tussen stil, de trilstand of ingeschakelde geluidsmeldingen.