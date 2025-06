Belgische digitale identiteitskaart komt 'in de loop van 2026'

Belgen kunnen zich vanaf volgend jaar online en fysiek identificeren met een virtuele identiteitskaart. Dat zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. De virtuele ID-kaart is onderdeel van Europese wetgeving.

Quintin meldt tegenover HLN geen specifieke periode, alleen dat de virtuele identiteitskaart 'in de loop van' 2026 komt. Dit zou uiterlijk november moeten zijn: die deadline heeft de Europese Commissie opgelegd aan lidstaten. De Belgische overheid gaat die deadline halen, zegt Quintin. De virtuele identiteitskaart is onderdeel van de herziene eIDAS-verordening, kort voor Electronic Identification, Authentication and Trust Services.

Het doel is dat Europeanen zich online en fysiek kunnen legitimeren met een app, die in de gehele Schengenzone geldig is als identiteitsdocument. De identiteitskaart wordt onderdeel van de MyGov-app die vorig jaar is gelanceerd en wordt niet verplicht. De fysieke identiteitskaart blijft dus bestaan. Ook hoeven Belgen niet te betalen voor de digitale identiteitskaart.

Ook in Nederland wordt er gewerkt aan de virtuele identiteitskaart, die in de ID-wallet beschikbaar moet komen. Deze wallet moet eind 2026 klaar zijn, schreef de Digitale Overheid in april vorig jaar. Tweakers schreef eind 2022 een achtergrondartikel over de eIDAS-verordening.