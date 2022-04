Het is een lang gekoesterde droom voor veel techliefhebbers: je kunnen identificeren met je smartphone. Maar dan wel op een veilige en privacyvriendelijke manier. Een visiebrief van voormalig staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken brengt die toekomst een stapje dichterbij voor Nederland. Het is aan het komende kabinet om die visie werkelijkheid te maken. De vraag blijft: wanneer krijgen we een digitaal paspoort? Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. Toch is Nederland verder in de realisatie dan de meesten zullen denken.

Wat doet een identiteitsbewijs?

Allereerst is het goed om te snappen wat de functie van een identiteitsbewijs is, want die is drieledig. Dat betekent dat het niet zo makkelijk is om één app ontwikkelen als digitale tegenhanger van een ID-kaart of paspoort. Vanzelfsprekend is er de functie van identificatie, dus het vaststellen van iemands identiteit. De overheid geeft hiervoor een identiteitsbewijs en een burgerservicenummer uit. Die twee zijn gekoppeld aan gegevens in de basisregistratie persoonsgegevens, of BRP.