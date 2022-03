Nu we over een paar weken weer het kieshokje in mogen, is er één vraag die in 2021 nóg relevanter is dan normaal: waarom stemmen we niet digitaal? Door de coronacrisis moeten er immers extra maatregelen worden genomen en doen we de belangrijkste zaken online. Dat stemmen nog ouderwets aanvoelt, komt doordat je daarvoor twee dingen nodig hebt die haaks op elkaar staan. Bovendien gebruiken we in Nederland wel degelijk software in het verkiezingsproces, maar daar merk je als kiezer niets van.

In Nederland gaan er bij vlagen stemmen op om elektronisch stemmen in te voeren. Heel serieus zijn die doorgaans niet en evenmin klinken ze overtuigend. In Nederland pleit dit jaar de PvdA openlijk voor digitaal stemmen, maar de partij zegt vooral 'die mogelijkheid krachtig na te willen streven'. Sommige kleine partijen, zoals de PiratenPartij en Splinter, gebruiken hun eigen systemen om interne stemmingen uit te voeren, bijvoorbeeld over standpunten van de partijen. En natuurlijk zijn er voorbeelden waarbij kleine verkiezingen werden opgezet, zoals de lijsttrekkersverkiezingen, die vervolgens helemaal verkeerd gingen.