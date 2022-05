Tsjechische Piratenpartij is eerste wereldwijd die in landelijke regering komt

In Nederland mocht de Piratenpartij ook met de afgelopen verkiezingen geen winst halen, maar in sommige Europese landen krijgen de piraten wel een voet aan de wal. In Tsjechië wordt de Piratenpartij deel van de regeringscoalitie. Dat is een unicum voor de internetgeoriënteerde partij.

De Česká pirátská strana, zoals de lokale afdeling van de beweging in Tsjechië heet, wordt als een van de vijf partijen onderdeel van de coalitie. De formatie begon na de verkiezing in oktober en is inmiddels rond. De Piraten worden deel van de regering, al heeft de partij die niet helemaal op eigen houtje voor elkaar gekregen. De partij stond namelijk samen met de liberale partij Starostové a nezávislí of STAN op het stembiljet. Die combinatie trok in totaal 15,6 procent van de stemmen, ofwel 37 van de 200 zetels in het parlement.

Tegelijkertijd noemt de internationale tak van de partij de overwinning 'bitterzoet'. De meeste stemmen kwamen namelijk voor rekening van de STAN-partij. Van de 37 zetels krijgen zij er 33, en de Piratenpartij 4. Dat is een flink verlies. De Tsjechische Piratenpartij had namelijk al 22 zetels, al was het daarmee geen onderdeel van de regering.

De STAN-Piratenpartij-samenwerking heeft samen met drie andere partijen een coalitieovereenkomst gesloten. De president van het land heeft de grootste partij van die coalitie, Spolu, gevraagd een regering te vormen. De Tsjechische leden van de Piratenpartij stemden vóór het coalitieakkoord.

De Piratenpartij gaat meeregeren op het gebied van regionale ontwikkeling. In die sector wil de partij onder andere de nationale administratie digitaliseren. Ook krijgt de Piratenpartij een rol in het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar het is nog niet duidelijk of het daar gaat om een ministerspost of een andere vorm van samenwerking.

Het is de eerste keer dat een Piratenpartij in een regering terecht komt. De internationale beweging ontstond in Zweden, maar heeft inmiddels afdelingen in de meeste Europese landen, en in sommige landen daarbuiten. Ook in Nederland is de partij actief, maar niet erg succesvol; bij eerdere verkiezingen wist de partij nooit genoeg stemmen te halen voor een zetel in de landelijke politiek. In andere landen en in het Europees Parlement is de partij wel actiever in het parlement, maar altijd als oppositiepartij.