Halo-televisieserie krijgt zijn eerste teasertrailer

De liveaction televisieserie gebaseerd op de Halo-franchise heeft zijn eerste teasertrailer gekregen. Dat gebeurde tijdens de Xbox Anniversary Celebration-livestream van Microsoft. De serie moet volgend jaar in Amerika verschijnen op de streamingdienst Paramount+.

In de korte teaser is te zien dat Master Chief, het hoofdpersonage uit de serie, zijn kenmerkende pantser aantrekt. Vanuit de achtergrond zegt een onbekende stem 'Hello, Master Chief'. Het is niet duidelijk van wie die stem is, maar fans speculeren dat het gaat om Cortana, een kunstmatige intelligentie en partner van Master Chief.

Aan het eind van de teaser staat dat de serie volgend jaar op Paramount+ te zien is. Dat werd al eerder bekendgemaakt. Die streamingdienst is momenteel niet beschikbaar in de Benelux. Of de rechten van de Halo-serie door een andere streamingdienst worden gekocht voor landen waar Paramount+ niet beschikbaar is, is onbekend.

De Halo-serie werd in 2018 aangekondigd. Toen werd gecommuniceerd dat de serie op de Amerikaanse betaalzender Showtime te zien zal zijn en uit tien afleveringen gaat bestaan. Later werd dit gereduceerd naar negen. Master Chief wordt gespeeld door Pablo Schreiber, onder meer bekend van Orange is the New Black. Nathascha McElhone van The Truman Show portretteert adviseur Catherine Halsey, en Cortana wordt gespeeld door Jen Taylor. Zij speelt het personage ook in de games.

Dit is niet de eerste serie gebaseerd op de Halo-franchise. In 2012 verscheen er al een vijfdelige webserie ter promotie van Halo 4, genaamd Forward Unto Dawn. Die werd echter met computerbeelden gemaakt, en was dus niet liveaction. Voor Halo 5 werd er wel een liveaction miniserie gemaakt, onder de naam Nightfall, die de verhalen tussen het vierde en vijfde deel van de serie met elkaar moest verbinden.