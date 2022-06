Gerucht: Amazon Studios is dicht bij deal voor tv-serie Mass Effect

Amazon Studios zou in gesprek zijn met uitgever Electronic Arts over een tv-serie rondom Mass Effect. Volgens Deadline is een deal nabij. In het verleden is er een poging gedaan om een Mass Effect-film te maken, maar dat kwam niet van de grond.

Deadline noemt de Mass Effect-serie kort in een artikel over The Wheel of Time, de nieuwste fantasyserie van Amazon Prime. Volgens Amazon kijken er tientallen miljoenen abonnees naar die serie. De dienst noemt geen exacte aantallen, maar stelt dat de serie de verwachtingen overtreft.

Amazon zal blijven investeren 'in allerlei vormen van het fantasygenre', zegt Jennifer Salke, het hoofd van Amazon Studios tegen Deadline. Een serie over Mass Effect zou in die categorie kunnen vallen, maar de streamingdienst doet daar zelf geen uitspraken over.

In 2010 kocht de Amerikaanse filmmaatschappij Legendary Pictures de rechten om een Mass Effect-film te maken. Er was een scriptschrijver in beeld, maar de film kwam er niet. Mac Walters, bij BioWare schrijver van de Mass Effect-games en regisseur van de dit jaar uitgebrachte Legendary Edition, zei in juni in een interview met Business Insider dat het 'een gevecht tegen het verhaal' was. 'Welk verhaal gaan we vertellen in een film van 90 of 120 minuten en kunnen we dat eer aan doen', vroeg hij zich af. Volgens Walters leent de Mass Effect-franchise zich dan ook beter voor een tv-serie dan voor een film.

In het interview deed Walters ook al uitspraken over een mogelijke tv-serie. Volgens hem is het niet de vraag of die er komt, maar wanneer. 'Het is zo'n uitgebreide wereld en zoveel mensen die ik ken uit de tv- en filmindustrie hebben mij benaderd om te vragen wanneer we het gaan doen', zei hij.

De rechten van Mass Effect zijn in handen van Electronic Arts. De games uit de serie worden gemaakt door BioWare, een studio die eigendom is van EA. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe titel in de serie, maar daarover is nog vrijwel niets bekend.