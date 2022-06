Earthworm Jim krijgt een nieuwe televisieserie

De worm die in de jaren negentig in menig platformspel te zien was keert binnenkort terug in een nieuwe televisieserie. Earthworm Jim zit in zijn tweede geanimeerde tv-show vast in de ruimte, en moet met een scala aan andere antropomorfe dieren de aarde zien te bereiken.

De serie, getiteld Beyond the Groovy, is de eerste productie van de pas opgerichte televisie- en filmafdeling van gamestudio Interplay, die de rechten van de franchise heeft overgenomen. Op de site van de serie staat een teasertrailer waarin Earthworm Jim geïnterviewd wordt. Hierin vertelt de worm dat hij in de tv-serie op zoek is naar de beste aarde van alle sterrenstelsels. En als blijkt dat de lekkerste aarde te vinden is op de Aarde, wil hij die planeet bereiken. Wanneer de serie beschikbaar komt, en via welk netwerk of welke streamingdienst, is nog niet bekend.

De creative director van de serie is de nog vrij onbekende K-Michel Parandi. Hij werkt samen met filmproductiehuis Passion Pictures, dat onder meer de Zima Blue- en ICE-afleveringen van de Netflix-serie Love, Death & Robots heeft gemaakt. Tegen Polygon zegt Interplay dat de oorspronkelijke bedenker van het personage, Doug TenNapel, niks te maken heeft met de nieuwe tv-serie. Een paar jaar geleden kwam hij onder vuur te liggen vanwege vermeende 'transfobe opmerkingen'.

Dit is niet de eerste tv-serie omtrent Earthworm Jim. In de jaren negentig werd er al een animatieserie gemaakt over de worm. In Nederland werd de serie toentertijd onder de naam Superworm Jim op Kindernet uitgezonden en deze duurde twee seizoenen.

Eerder is er ook een nieuwe game met Earthworm Jim in de hoofdrol aangekondigd, genaamd Earthworm Jim 4. Deze handgetekende platformgame moet exclusief voor de Intellivision Amico verschijnen wanneer die console uitkomt.