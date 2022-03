Voormalige BioWare-topman werkt met eigen studio aan nieuwe sci-fi-game

De voormalige general manager van BioWare Casey Hudson heeft bekendgemaakt aan een nieuwe sci-fi-game te werken. Hudson werkte aan onder andere Mass Effect en richtte na zijn vertrek bij BioWare een eigen studio op genaamd Humanoid Studios.

Humanoid Studios maakt nog niet veel details bekend over zijn aankomende game. Op de website is alleen te lezen dat het om een 'multiplatform AAA-game' gaat, met een focus op een sterk verhaal en personages in een compleet nieuw sci-fi-universum. Hudson heeft de nodige ervaring met dit soort games, want hij was bij BioWare nauw betrokken bij de ontwikkeling van Knights of the Old Republic en de Mass Effect-trilogie.

Niet alleen Hudson is vertrokken bij Bioware. De afgelopen paar jaar zijn meerdere sleutelfiguren met veel ervaring vertrokken bij de studio. Eind vorig jaar nog maakte de creative director van Dragon Age 4, Matt Goldman, zijn vertrek bekend. Hoewel het niet ongebruikelijk is dat ontwikkelaars na verloop van tijd voor andere studio's gaan werken, is het vertrek van het aantal belangrijke medewerkers bij BioWare wel opvallend te noemen.

Volgens BioWare is Dragon Age 4 nog steeds in ontwikkeling. Er is nog geen releasedatum bekend voor de game, al gaan er geruchten dat er een release voor 2023 op de planning staat. Ook is er een nieuwe Mass Effect aangekondigd, maar ook daar ontbreekt nog elk detail over.