Senior creative director van Dragon Age 4 verlaat BioWare

Matt Goldman, de senior creative director van de aankomende rpg Dragon Age 4, heeft BioWare verlaten. Dat meldt Kotaku op basis van een interne e-mail. Het is nog niet bekend wie de rol van Goldman overneemt.

BioWare-manager Gary McKay meldt in de e-mail dat Goldman en BioWare 'wederzijds zijn overeengekomen om elkaar te verlaten', schrijft schrijft Kotaku. Afgelopen dinsdag was zijn laatste dag bij de studio achter de Dragon Age- en Mass Effect-franchises. "We begrijpen dat het vertrek van Matt een impact heeft op jullie, en ook op de ontwikkeling van het spel", meldt McKay aan medewerkers van BioWare. "Wees gerust, onze toewijding aan een kwalitatief hoogwaardige Dragon Age-game is niet afgenomen en we zullen geen game uitbrengen die niet voldoet aan de standaarden van BioWare."

De ontwikkelaar heeft het vertrek inmiddels ook bevestigd tegenover The Verge. Er zijn de afgelopen tijd meer hooggeplaatste medewerkers vetrokken bij BioWare. In december 2020 verliet Dragon Age-producer Mark Darrah de studio, samen met general manager Casey Hudson. Die twee werkten beiden zo'n twintig jaar bij de Canadese studio, die onderdeel uitmaakt van EA. In maart vertrok ook Jonathan Warner, de director van Anthem. Dat gebeurde kort nadat de studio het werk aan die game stillegde.