BioWare geeft eerste blik op Dragon Age 4

BioWare geeft in een video een eerste blik op Dragon Age 4. De rpg zal volgens de makers sterk leunen op de mensen die spelers in het spel ontmoeten en de relaties die de speler daarmee opbouwt. De ontwikkeling is nog in een vroege fase.

In een video komen diverse ontwikkelaars van de studio aan het woord en Bioware toont ook beelden uit de game. Die zijn 'representatief voor de ontwikkeling', aldus het bijschrift. Ook bevat het filmpje concept art.

De ontwikkelaars vertellen dat Dragon Age 4 veel nieuwe gebieden en personages zal bevatten. Het verhaalt gaat over 'wat er gebeurt als je geen krachten hebt'. Volgens de ontwikkelaars heeft de game een sterke focus op de mensen om de speler heen, zoals vrienden en familie. BioWare wil dat spelers een sterke band opbouwen met personages.

Verder benadrukt BioWare dat de studio geavanceerde motioncapture-technieken gebruikt om personages overtuigend weer te geven. Ook zouden keuzes van spelers veel invloed hebben op het verloop van de game. Dragon Age 4 is nog in een vroege fase van de ontwikkeling. Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt.