EA toont teaser van next-gengames waaronder vermoedelijk Dragon Age 4

EA heeft een aantal korte teasers getoond van games waaraan gewerkt wordt voor de next-genconsoles. Daaronder zijn beelden van een fantasygame van BioWare, vermoedelijk gaat het om Dragon Age 4.

Uitgever EA toonde een minuut aan beeldmateriaal tijdens zijn EA Play-evenement. Daarin komt werk van verschillende studio's langs, zonder dat genoemd wordt om welke games het gaat. Afgaande op de beelden die van BioWare getoond werden, is het aannemelijk dat het om de nieuwe Dragon Age-game gaat, waarvan de studio in 2018 het bestaan bevestigde. Details over de game zijn er nog niet.

Verder laat EA beelden zien van DICE, Criterion en Motive. De eerste twee zijn de studio's achter de Battlefield- en Need For Speed-games. Aan de beelden is ook te zien dat die studio's bezig zijn met next-genversies van spellen in die series. Van Motive laat EA zeer vroege beelden zien van een volledig nieuwe game.

Het gebrek aan inhoudelijke informatie doet vermoeden dat de nieuwe games voorlopig nog niet uitkomen. In de aankondiging zegt EA ook 'niet te willen wachten tot juni volgend jaar' met de eerste details. Dat lijkt erop te wijzen dat de desbetreffende next-gengames pas volgend jaar bij de E3 aangekondigd worden en ergens daarna verschijnen.

Het betreffende fragment begint rond 44:39. De video start daar automatisch.