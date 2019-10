EA brengt nieuwe Battlefield-game niet in 2020 uit en zet in op live services

EA meldt dat de volgende Battlefield-game niet volgend jaar uitkomt. Een nieuwe Battlefield-titel volgt in het fiscale jaar van 2022, wat van april 2021 tot maart 2022 loopt. Het bedrijf brengt minder nieuwe games uit en gaat zich nog sterker richten op live services.

Dit betekent dat eerdere geruchten over de komst van Bad Company 3 als mogelijke titel die bij de release van de nieuwe Xbox en de PlayStation 5 uitkomt, niet juist zijn gebleken. EA-ceo Andrew Wilson zei tijdens de mondelinge toelichting dat de volgende Battlefield-titel sterk zal drijven op live services en een aantal nieuwe dingen op het vlak van multiplayer en competitie zal introduceren die nieuw zijn voor de Battlefield-franchise, schrijft Polygon. Nadere details over de volgende Battlefield-game gaf hij niet. Door de komst van een nieuwe Battlefield-titel op te schuiven, breekt EA met de jarenlang volgehouden cyclus waarin nieuwe Battlefield-titels elkaar na anderhalf tot twee jaar opvolgen.

Verder is gecommuniceerd dat een nieuwe Star Wars-game, de eerstvolgende die na de aanstaande release van Star Wars Jedi: Fallen Order volgt, voor april 2022 moet uitkomen, meldt onder andere analist Daniel Ahmad op basis van uitlatingen van EA. Volgens hem is dat overigens nog geenszins een zekerheid. Ook gaf EA aan dat een nieuwe Dragon Age-titel van BioWare in ontwikkeling is en waarschijnlijk na het fiscale jaar van 2022 uitkomt, wat betekent na april 2022.

EA maakte ook bekend dat NBA Live 20 is geannuleerd. Drie maanden geleden maakte het bedrijf al bekend dat dit basketbalspel zou worden uitgesteld tot het laatste kwartaal van dit jaar, maar nu wordt het in zijn geheel geschrapt. Andrew Wilson zei dat er wordt gewerkt aan een tijdelijke game-ervaring rondom het All-Star-weekend van de Amerikaanse NBA-basketbalcompetitie.

Een aantal van deze keuzes, zoals het schrappen van NBA Live 20 en het opschuiven van een nieuwe Battlefield-game hangen waarschijnlijk samen met een vernieuwde strategie van EA, waarmee het bedrijf vol gaat inzetten op live services. CFO Blake Jorgensen gaf aan dat er flink geïnvesteerd gaat worden in live services en de kernfranchises, waarbij er vooral geld wordt gestoken in games die spelers langer spelen. Het gaat dan vooral om games waarin spelers blijvend geld kunnen uitgeven, waarbij vooral gedacht moet worden aan Apex Legends, The Sims 4 en met name de Ultimate Team-modi van FIFA en Madden. Het vol inzetten op live services en dus de ondersteuning van bestaande games en franchises betekent onder meer dat er in het volgende kwartaal geen enkele game van EA uitkomt.

EA denkt dat met deze strategie meer geld is te verdienen, wat in ieder geval ondersteunt lijkt te worden door bijvoorbeeld de spelersaantallen bij de verschillende Ultimate Team-modi. FIFA's Ultimate Team-modus had in het afgelopen kwartaal 22 procent meer unieke spelers dan in dezelfde periode een jaar eerder en voor Madden gaat het om een stijging van 19 procent. Bij deze modi gaat het onder meer om de aanschaf van kaartjes om spelers te bemachtigen.

Overigens meldde de uitgever ook dat Apex Legends tot nu toe 70 miljoen spelers heeft gehad, al is onduidelijk hoeveel daarvan ook daadwerkelijk actieve gebruikers zijn. EA omschrijft dit spel als 'de shooter voor het volgende jaar', wat een indicatie is dat het bedrijf flink gaat investeren in het spel en volgend jaar geen andere shooter uitbrengt, zoals de volgende Battlefield-game. Overigens laat EA weten dat het Titanfall 'niet is vergeten', maar nadere details over bijvoorbeeld Titanfall 3 werden niet gegeven.

Het afgelopen kwartaal was gunstig voor EA, gelet op de omzet die van 1,29 miljard dollar naar 1,35 miljard dollar steeg. De winst viel fors hoger uit in vergelijking met een jaar geleden, maar dat was voornamelijk te danken aan eenmalige belastingmeevallers. Uit de cijfers blijkt ook duidelijk dat live services een aanzienlijke groeimotor vormen, waarbij het onder meer gaat season passes, losse dlc en de opbrengsten uit de Ultimate Team-modi. De digitale net bookings, een term die staat voor het nettoaantal producten en diensten die tijdens een periode digitaal zijn verkocht, waren goed voor 790 miljoen dollar, terwijl dat in hetzelfde kwartaal een jaar eerder nog op 637 miljoen bleef steken. Van dit cijfer van 790 miljoen dollar was 493 miljoen en dus 50 procent toe te schrijven aan live services; een jaar eerder waren de live services nog goed voor 328 miljoen dollar en hadden ze een beduidend minder groot aandeel.