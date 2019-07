EA stelt basketbalgame NBA Live 20 uit tot laatste kwartaal van dit jaar

Electronic Arts heeft zijn cijfers van het afgelopen kwartaal gepresenteerd en meldt daarbij dat NBA Live 20 in oktober, november of december van dit jaar uitkomt. Dat is later dan het bedrijf eerder aangaf.

In de presentatie bij de kwartaalcijfers wordt NBA Live 20 nu genoemd voor een release in de laatste drie maanden van dit jaar, terwijl EA in mei nog een soortgelijke presentatie uitbracht waarbij de titel stond weergegeven voor een release in de periode van juli tot en met september. Dat zou een logische releaseperiode zijn geweest, aangezien de Amerikaanse NBA-basketbalcompetitie in oktober van start gaat. Een woordvoerder van de uitgever vertelt aan Polygon dat het uitstel te maken heeft met een 'andere benadering' voor NBA Live 20. Om wat voor wijzigingen het gaat, is niet bekend; de woordvoerder zegt dat er in het komende kwartaal meer details worden bekendgemaakt.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat EA uit onlineverkopen een omzet behaalde van 701 miljoen dollar. Dat is een stijging van 1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Van dit omzetcijfer is 504 miljoen dollar toe te schrijven aan live services; dit zijn bijvoorbeeld season passes, losse dlc en de opbrengsten uit Ultimate Team-modes in games als Fifa, Madden en NHL. Die 504 miljoen dollar is een stijging van 12 procent en vormt een aandeel van 72 procent op de totale omzet uit onlineverkopen.

EA behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 1,21 miljard dollar, terwijl dat een jaar geleden in dezelfde periode nog 1,14 miljard dollar was. De winst kwam uit op 1,42 miljard dollar dollar, terwijl dat een jaar eerder 293 miljoen dollar was. Deze aanzienlijke stijging hangt echter niet zozeer samen met enorm goede verkopen; EA heeft een belastingmeevaller van 1,09 miljard dollar meegerekend bij dit winstcijfer.