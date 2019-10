T-Mobile draait routering internetverkeer via Deutsche Telekom terug

T-Mobile draait de vrijdag gemaakte aanpassing aan de routering van het internetverkeer van zijn vaste verbindingen terug. De provider zegt dinsdagavond te beginnen met het terugdraaien en wil de oude situatie voorlopig herstellen.

T-Mobile Nederland-ceo Søren Abildgaard laat via Twitter en LinkedIn weten dat de routering wordt teruggedraaid. Op het forum van de provider staat een verklaring met meer uitleg. Volgens de verklaring is de capaciteit van de verbinding met Deutsche Telekom zoals dinsdagmiddag werd beloofd wel uitgebreid, maar loste dat de problemen niet snel genoeg op. Het oplossen van de problemen zou nog 'enige tijd' in beslag nemen en de provider wil niet het risico lopen dat klanten daar nu meer hinder van ondervinden.

De routering wordt nu teruggebracht naar de originele situatie. T-Mobile zegt daar dinsdagavond al mee aan de slag te gaan en er alles aan te doen om dat zo snel mogelijk te voltooien. De provider zegt niet hoe lang de oude situatie weer in ere hersteld wordt. Uit de bewoording is op te maken dat er op een later moment weer overgestapt wordt naar de routering via Deutsche Telekom. De provider kan de problemen met latency en packet loss waar klanten de afgelopen dagen last van ondervonden mogelijk afvangen door meer capaciteit in te zetten.

T-Mobile-klanten ervaren sinds vrijdag problemen met hun internetverbinding en deden daarover hun beklag op het forum van de provider en op het forum van Tweakers. De provider bevestigde dat sinds vrijdag het verkeer via de transit provider van Deutsche Telekom verloopt. Dinsdagmiddag zei de provider nog dat het bij die beslissing bleef, maar werd wel toegezegd de capaciteit te vergroten om de problemen op te lossen.