Vernieuwde Razer Junglecat geeft smartphone Switch-achtige controller

Razer brengt een nieuwe versie uit van de Junglecat-controller. De Junglecat bestaat uit twee losse controllers die aan een bijgeleverde telefoonhoes of hub gekoppeld kunnen worden. De Junglecat kan overweg met zowel Android als Windows.

De Junglecat heeft qua uiterlijk veel weg met de Joy-Con-controllers voor de Nintendo Switch. Beide controllers bestaan uit twee helften die aan een scherm of een hub gekoppeld kunnen worden. Ook qua input lijkt de Junglecat op de Joy-Con-controllers. Het apparaat van Razer heeft namelijk twee analoge joysticks - voor beide controllerhelften één - en in totaal vier bumperknoppen. Aan de linkerhelft zit een d-pad, de rechterhelft krijgt vier actieknoppen mee.

Het lijkt er niet op alsof de controllers - zoals de Joy-Con-controllers - los gebruikt kunnen worden. In plaats daarvan moeten de helften aan een meegeleverde hub worden gekoppeld. Via die hub zijn de controllers te gebruiken met Android-smartphones of -tablets met Android 7.0 of hoger, of met Windows-computers. Voor dat laatste is tenminste Windows 8.1 vereist.

De twee helften zijn ook te koppelen aan een meegeleverde smartphonehoes. Consumenten die de Junglecat buiten de Verenigde Staten kopen, krijgen meegeleverde hoezen voor de Razer Phone 2, Huawei P30 Pro en Samsung Galaxy S10+. Voor de Amerikaanse markt wordt de Huawei vervangen door de Galaxy Note 9 van Samsung.

Verbinding met de smartphone, tablet of computer loopt via bluetooth low energy. De controllers zijn op te laden met usb-c, een volle lading geeft 'meer dan' honderd uur aan gebruik. De Junglecat werkt samen met de Razer Gamepad App, waar de controllerinstellingen per spel aan te passen zijn. Voor deze app is wel minimaal Android 8.0 vereist.

Met de Junglecat mikt Razer naar eigen zeggen op de mobile gaming-markt. Spelers zouden namelijk bij gepaalde smartphonespellen 'oncomfortabele technieken' moeten gebruiken om zowel het spel te kunnen besturen als te kunnen zien wat er op het scherm gebeurt. Deze spellen gebruiken immers aanrakingen op het scherm voor input. De Junglecat zou daarbij helpen, door de inputs weg te halen van het scherm.

De Junglecat is niet de eerste controller die Razer als de Junglecat verkoopt. In 2014 bracht het bedrijf de Junglecat uit voor de iPhone 5 en 5s. Deze versie werkte als een telefoonhoes waarbij het controllerdeel uitgeschoven kon worden, vergelijkbaar met de Sony Ericsson Xperia Play. De vernieuwde Junglecat is vanaf 29 oktober te koop voor 120 euro.