Gerucht: EA Motive werkt aan 'revival' van oude EA-franchise

EA Motive, de ontwikkelaar van Star Wars Squadrons, werkt volgens geruchten aan een revival van een oude EA-franchise. De game in kwestie zou aangekondigd worden tijdens de EA Play-presentatie op donderdag 22 juli.

De informatie is afkomstig van VentureBeat-journalist Jeff Grubb, die vaker correcte informatie over onaangekondigde games bekendmaakt. Grubb meldt niet over welke franchise het gaat, maar vertelt in een podcast dat de game wordt getoond tijdens EA's komende presentatie, merkten ook VGC en Eurogamer op.

"We gaan het zien, als we niet eerst dood zijn", teaset Grubb. Mogelijk betreft het een nieuwe game in de Dead Space-franchise, schrijft ook Eurogamer. Diezelfde website meldt dat de claims van Grubb overeenkomen met informatie die Eurogamer zelf heeft vernomen. De studio achter de Dead Space-serie, Visceral Games, werd in 2017 gesloten. Visceral werkte op dat moment nog aan een ongetitelde Star Wars-game, die ook werd geschrapt. De laatste Dead Space-game verscheen in 2013.

EA Motive werkt naar eigen zeggen aan verschillende nieuwe games. De studio meldde dat in oktober 2020 in een blogpost. De ontwikkelaar heeft nog weinig details bekendgemaakt over de projecten waaraan het bedrijf werkt, maar het vermeende revival-project zou over een maand gedeeld worden. De EA Play-presentatie vindt plaats op 22 juli. Het is nog niet bekend hoe laat EA de presentatie houdt.