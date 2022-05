EA toont eerste beelden van Dead Space-remake

Motive Studios werkt in opdracht van uitgever EA aan een remake van Dead Space. De scifi-horrorgame wordt 'van de grond af aan opnieuw opgebouwd' voor de nieuwe Xbox- en PlayStation-consoles en pc. EA toont een eerste teasertrailer.

De Dead Space-remake wordt gemaakt met de Frostbite-engine en komt niet naar de consoles van de vorige generatie. De trailer toont beelden die in de engine zijn opgenomen, maar geen gameplay. Volgens Motive krijgt de remake ook gameplayverbeteringen, maar blijft het spel trouw aan het origineel.

Dead Space verscheen in 2008. De game gaat over Isaac Clarke, die een ruimteschip moet repareren en op zoek is naar zijn partner Nicole, maar daarbij wordt tegengewerkt door monsterachtige aliens; de zogenaamde necromorphs. Het is nog niet bekend wanneer de remake verschijnt.