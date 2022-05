Codemasters kondigt GRID Legends aan

Codemasters brengt onder de vlag van EA volgend jaar racegame GRID Legends uit. Net als in de voorgaande delen bevat de game verschillende soorten autosport, maar de nadruk ligt dit keer ook op personages. De game bevat filmpjes met acteurs.

Met een eerste trailer van GRID Legends introduceert Codemasters de nieuwe insteek van het spel. Verschillende fictieve coureurs komen aan het woord en vertellen over hun beweegredenen om mee te doen aan de eveneens fictieve racecompetities.

Volgens de GRID Legends-website kunnen spelers hun auto's upgraden en aanpassen en bevat het spel 130 'routes', waaronder bekende circuits zoals Brands Hatch en Indianapolis. Daarnaast komen er locaties uit eerdere GRID-games terug en worden er nieuwe locaties toegevoegd.

Het spel zal volgend jaar verschijnen voor Xbox- en PlayStation-consoles en op Steam en via EA Origin. Voor welke consolegeneraties GRID Legends verschijnt is nog niet bekend en ook is nog niet duidelijk wanneer in 2022 het spel uitkomt.