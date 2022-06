Verhalen in sport- en racegames: we hebben ze vaker gezien en vinden ze eigenlijk altijd wel leuk. Nu denk je wellicht “sorry, ben je niet helemaal lekker?”, want inderdaad: de verhalen zijn zelden echt hoogwaardig of indrukwekkend. Maar of je nu kijkt naar FIFA’s The Journey, of naar Braking Point, dat we vorig jaar in de jaarlijks verschijnende F1-game zagen, het vermaakt altijd wel. Het is een leuke extra. In een sport- of racegame gaat het uiteraard om gameplay, maar de aanwezigheid van een verhaaltje kan een leuk kader bieden om die gameplay op een net even andere manier te beleven. Zelfs al is de uitwerking niet ideaal, het is leuk om het verhaal een keer door te spelen, zeker als de maker de moeite heeft genomen allerlei acteurs in te huren om ze de tussenscènes te laten spelen.

Grid Legends is natuurlijk niet zomaar een racegame. De game maakt onderdeel uit van een langlopende serie van Codemasters, waarbij de wortels van de serie nog liggen in de oude Toca Race Driver-serie die de Engelse ontwikkelstudio lang geleden maakte. Waar die games op veel vlakken een natuurgetrouwe weergave van de autosport probeerden te bieden, is de Grid-serie door de jaren heen wel wat ‘ver-arcadiseerd’. Ja, dat woord hebben we net zelf bedacht. Wat bedoelen we ermee? Grid is al jaren niet meer hét toonbeeld van realisme, als het dat ooit was. De serie neemt eerder allerlei autosportklassen als uitgangspunt, gooit er een spectaculair sausje met allerlei toeters en bellen overheen, en ziedaar: je hebt de gameplay zoals we die kenmerkend vinden voor Grid. Natuurlijk werd het zwaartepunt tussen titels als Grid: Autosport en Grid af en toe wat heen en weer geschoven, maar het algemene idee erachter bleef hetzelfde.

Grid Legends is daarop geen uitzondering. De game schotelt spelers een groot aantal verschillende auto’s voor uit allerlei facetten van de autosport, uitgezonderd de racemonsters die hun ding doen op onverharde wegen. Voor de rallysport heeft Codemasters immers Dirt en Dirt Rally in huis. Grid Legends geeft dus ruim baan voor auto’s die op circuits actief zijn, al kun je dat laatste ruim interpreteren. Je racet namelijk niet alleen op gekende banen als Brands Hatch of de Red Bull Ring, maar ook in de stadscentra van onder meer Moskou, Londen en Parijs.

Dat levert Grid Legends al meteen een voordeel op, want zeker deze stadscentra gingen al snel tot onze favoriete locaties behoren. Dat is opvallend, want meestal is het andersom en vinden we het rijden op de echte circuits veel leuker. We hebben dit vast aan de hardware van - in dit geval - de Xbox Series X te danken, want rondrijden in de grote steden is een lust voor het oog. Of je nu langs de statige Russische gebouwen raast of langs een serie Parijse cafeetjes scheurt, het ziet er allemaal prachtig uit. Voor de circuits geldt dat ze er ook prima bij liggen, maar die hebben natuurlijk wat minder pracht en praal om mee uit te pakken.

Probleempjes met framerate en geluid

Dat verandert wanneer in de game de hemel zich opent en je geconfronteerd wordt met een regenrace. Over de hele linie laten racegames de laatste jaren steeds betere regeneffecten zien en Grid Legends doet lekker aan deze ontwikkeling mee. Tijdens een regenrace zorgen de racende auto’s ervoor dat water netjes opspat, wat er op momenten voor kan zorgen dat je amper meer iets ziet door de ‘spray’ die auto’s voor je opwerpen. Wel valt tijdens de regenraces, zeker als die plaatsvinden in een van de genoemde stadscentra, op dat de game het soms moeilijk heeft. We zagen de framerate op die momenten af en toe een beetje hikken. Niets game-brekends, maar genoeg om licht irritant te zijn. Er gebeurt op die momenten dan ook wel veel op het scherm, dus het valt Codemasters te vergeven.

Minder fijn is dat stemmen vaak wegvallen. We speelden met ondertiteling aan en zagen het dus in beeld wanneer een engineer of presentator iets zei tijdens een race, maar hoorden die tekst dan vaak helemaal niet. Dat ondermijnt de sfeer rond de races een beetje. Ook valt op dat wat er op die momenten gezegd wordt, snel in herhaling valt. Binnen drie races hoor je al een herhaling van hetzelfde commentaar en dat is natuurlijk niet echt sterk.