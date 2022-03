Titel Grid Legends Platform Windows (Steam en Origin), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ontwikkelaar Codemasters Uitgever Electronic Arts Releasedatum 25 februari 2022

Dat autosport in Nederland momenteel populair is, behoeft weinig uitleg. Zelden zullen zo veel mensen naar een race hebben gekeken als afgelopen zondag, toen de beslissing viel in het Formule 1-kampioenschap en Max Verstappen zijn eerste wereldtitel binnensleepte. Toch is de sport niet inééns heel populair. De aandacht groeit al jaren gestaag. Dat komt zeker in Nederland vooral door Verstappen, maar wereldwijd spelen andere factoren mee, zoals de geslaagde Netflix-documentaire ‘Drive to Survive’. In deze documentaireserie wordt op een verhalende manier teruggeblikt op het Formule 1-seizoen van het jaar daarvoor. Rivaliteiten worden uitgemolken, incidenten uitvergroot en dat alles wordt op een Hollywood-achtige manier spectaculair aan elkaar gemonteerd. Het is voor bestaande F1-fans mooi om naar te kijken en weet nieuwe fans te enthousiasmeren.

Het succes van Drive to Survive leidde al tot wat andere zwaartepunten in de jaarlijks verschijnende F1-game, waar we dit jaar ook weer een wat grotere rol zagen voor het singleplayer-verhaal. Het kan echter nog stukken beter. Hoe? Dat zien we wellicht begin volgend jaar. Op 25 februari 2022 brengt Codemasters namelijk Grid Legends op de markt. Deze game bevat een verscheidenheid aan onderdelen en een van de meest in het oog springende, is Driven to Glory. Dit is een verhaalmodus waarin je als ‘Driver 22’ de gebeurtenissen van het voorgaande Grid-seizoen meemaakt. Enkele acteurs spelen daarbij de hoofdrollen, waarvan Ncuti Gatwa - bekend van Netflix’ Sex Education - waarschijnlijk de bekendste is. In acht á tien uur vertelt Grid zo het verhaal van het vorige seizoen, op een manier die lijkt op de stijl van Drive to Survive.

Dat betekent dat je niet alleen race-auto’s aan het werk ziet, waarbij je zelf natuurlijk ook meerijdt, maar ook de coureurs veelvuldig in beeld ziet. Het verhaal wordt daarbij voor een deel verteld via interviews, net zoals dat in Drive to Survive gebeurt. Wie eerder Grid-games heeft gespeeld, zal een deel van de hoofdrolspelers herkennen. Je rijdt in Driven to Glory voor Seneca Motorsport, en de grote rivaal van dat team is Ravenwest, dat samen met zijn eerste rijder Nathan McKane al vaker het te kloppen team is geweest in Grid-games. Dit keer komt Ravenwest meer tot leven dan ooit, waarbij het erop lijkt dat McKane in het verhaal de grote ‘slechterik’ zal zijn terwijl het personage van Gatwa, net als de speler zelf, hem het vuur aan de schenen probeert te leggen.

De verhaalmodus zorgt ervoor dat Grid Legends op voorhand iets heeft dat andere racegames niet hebben, en dus hangt voor het succes van de racegame best iets af van deze Drive to Survive-achtige spelmodus. De eerste beelden die Codemasters liet zien, smaakten zeker naar meer, als is het relatief makkelijk om een kort clipje er goed uit te laten zien. Overigens is acht tot tien uur natuurlijk ook weer niet overdreven lang om geboeid te blijven door een verhaal in een game.