EA deelt in eerste GRID Legends-gameplaytrailer releasedatum van 25 februari

Codemasters-racegame GRID Legends verschijnt op 25 februari voor pc en consoles, heeft uitgever EA bekendgemaakt. Bij release kent het spel meer dan honderd auto's en keren gamemodussen als Drift en Elimination terug.

Codemasters claimt dat het spel de meeste 'gameplaymogelijkheden' van alle GRID-titels kent en wijst daarmee op extra gamemodi als Drift en Elimination. Deze modi zaten in eerdere GRID-titels, maar zaten niet in de in 2019 uitgebrachte versie. Bij Drift moeten spelers zoveel mogelijk punten zien te verzamelen met het driften; in de Elimination-modus valt er iedere ronde een speler af, tot er eentje overblijft.

Het spel kent daarnaast een carrière genaamd Driven to Glory 'met meer dan 250 events'. Ook zijn er nieuwe modi, zoals Race Creator. Hierbij kunnen spelers races organiseren met verschillende autoklassen, en ramps en extra boostpoorten op het circuit. Die boostpoorten spelen een grote rol bij Electric Boost, waarbij deelnemers in elektrische auto's racen en door bepaalde poorten kunnen rijden. Zo'n poort kan buiten de ideale racelijn vallen, waardoor de coureur de keuze moet maken tussen een snellere bocht of die power-up. Spelers kunnen die power-up inzetten wanneer ze willen en krijgen daarmee extra snelheid.

GRID Legends krijgt zowel echte als fictieve tracks en een multiplayermodus. Die multiplayermodus werkt cross-platform en geeft gebruikers een notificatie als vrienden online spelen. Gamers kunnen dan volgens Codemasters zich snel bij die race voegen, zonder dat ze hoeven te wachten op een uitnodiging. GRID Legends verschijnt op 25 februari voor pc via Origin en Steam, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series S en X.