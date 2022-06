EA zoekt Senior Game Designer voor 'AAA-openwereld-sandboxgame'

Electronic Arts heeft een vacature uitgeschreven voor een Senior Game Designer - Encounters van een nog niet aangekondigde game. De toekomstige werknemer is verantwoordelijk voor het bouwen en vullen van een open wereld van een sandboxgame.

Spelers kunnen in de nog onbekende game een 'open wereld verkennen' en 'interactief verhaal' ervaren, zo staat in de vacature gespot door eXputer. Op basis van de vereisten voor de baan als Senior Game Designer, namelijk tenminste acht jaar ervaring met het maken van AAA-games, lijkt de aankomende game van EA een groot budget te krijgen. "De Senior Designer stuurt een team aan om een rijke, dynamische gamewereld tot leven te brengen. Je draagt bij aan het ontwerp en de samenstelling van de wereld en zal in detail meewerken aan het vullen van die wereld met gedenkwaardige personages en vijanden", aldus de vacature.

De toekomstige Senior Game Designer werkt direct samen met de regisseur van de openwereldgame. Hoewel de vacature geen details over de daadwerkelijke studio prijsgeeft, wijst de locatie, Seattle, erop dat het om een nieuwe studio gaat. Halverwege 2021 zette EA een nog niet onthulde gamestudio op in de Amerikaanse stad, zo schreef GamesIndustry.biz toen. Kevin Stephens is de baas van de nieuwe ontwikkelaar. Hij was eerder een topman bij Shadow of Mordor-maker Monolith Productions, tevens in Seattle gevestigd.