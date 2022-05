Gerucht: EA overweegt Battlefield 2042 gedeeltelijk free-to-play te maken

Electronic Arts overweegt mogelijk om een deel van Battlefield 2042 free-to-play te maken. Dat meldt Tom Henderson, een journalist die regelmatig informatie deelt over de Battlefield-franchise. Mogelijk betreft het de Portal- of Hazard Zone-modus.

Henderson meldt op Twitter dat EA 'zeer teleurgesteld is' over hoe Battlefield 2042 heeft gepresteerd. Het bedrijf zou 'alle opties' overwegen voor de titel, inclusief het verkennen van free-to-play-opties voor het spel. In een YouTube-video meldt de insider dat EA potentieel een onderdeel van Battlefield 2042 gratis speelbaar gaat maken.

Hoewel het nog niet concreet bekend is om welke spelmodus dat zou gaan, zou de uitgever kijken naar een deel van Hazard Zone of Battlefield Portal. Die laatste is volgens Henderson waarschijnlijker, omdat die modus meer spelers trekt. De volledige game zou wel betaald blijven. EA presenteert zijn kwartaalcijfers op 1 februari; mogelijk komt het bedrijf dan met meer details over zijn toekomstplannen voor Battlefield 2042.

Battlefield 2042 verscheen op 19 november voor consoles en pc's. De shooter werd bij release negatief ontvangen door gamers, onder andere vanwege bugs, het systeem met classes, de gunplay en andere gameplayaspecten. Ontwikkelaar DICE heeft aangegeven verschillende aspecten van de game aan te willen pakken naar aanleiding van de kritiek. Onlangs gaf het bedrijf daarover al een update, waarin het onder andere enkele update-plannen deelt voor de komende paar maanden.