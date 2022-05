Battlefield 2042 krijgt vooralsnog overwegend zeer negatieve gebruikersreviews

Battlefield 2042 is al speelbaar voor een beperkte groep spelers en zij zijn, getuige een veelheid aan negatieve recensies, niet te spreken over de game. De kritiek richt zich op allerlei elementen; van het verlaten van het systeem met classes, tot het geluid en de gunplay.

Battlefield 2042 komt pas op 19 november uit, maar spelers die een Gold- of de Ultimate Edition-versie van de shooter hebben aangeschaft of een EA Play-abonnement hebben, kunnen de game al spelen. Op de website Metacritic worden op alle platforms overwegend zeer negatieve beoordelingen gegeven door spelers. In sommige gevallen wijkt dat overigens af van een positief gemiddelde dat bijvoorbeeld de pc-versie van de game krijgt van professionele reviewers.

Spelers klagen onder meer over systeem met specialists, waarmee ontwikkelaar DICE afwijkt van het systeem met vier verschillende soldatenklassen zoals dat traditioneel in de Battlefield-games zat. Ook wordt het gebrek aan een pagina met statistieken, het gebrek aan een scorebord en aan het gebrek aan destruction genoemd. Op het vlak van de prestaties worden bugs, matige animaties, slechte optimalisatie en een niet al te overtuigende fps-nummers genoemd. Ook is men niet te spreken over de balans tussen de wapens, het registreren van schoten en de audiokwaliteit. Een bredere, veelgehoorde klacht is dat de game niet meer aanvoelt als een Battlefield-game, waar het systeem met specialists volgens veel spelers mede debet aan is.

Een deel van de problemen waren ook al aanwezig in de open bèta van Battlefield 2042, die op 8 en 9 oktober plaatsvond. Toen waren er ook al de nodige klachten, al gaf DICE toen aan dat de gebruikte build voor de bèta op dat moment al verouderd was en dat ontwikkeling van de game alweer voorbij dat punt was. Een aantal zaken uit de bèta, zoals trage animaties, zijn opgelost, maar sommige punten worden nu nog steeds aangehaald door spelers, zoals de audio. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kunnen beoordelen van waar geluiden van gebeurtenissen uit de directe omgeving vandaan komen. Wat ook veel wordt genoemd, is het gebrek aan een in-game systeem voor stemcommunicatie met teamleden.

Vrijdag konden de spelers met vroegtijdige toegang al beginnen met Battlefield 2042. Dat openingsweekend leverde, los van de inhoudelijke beoordelingen, ook frustraties op. Spelers klaagden over crashes en serverproblemen en voor sommigen was de game gedurende hele dagdelen nauwelijks fatsoenlijk te spelen. Een auteur van Eurogamer merkt op dat het merendeel van de issues bij de Xbox-versie van de game speelde, dus de ervaringen kunnen wat verschillen tussen de verschillende platforms.