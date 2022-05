IBM neemt Eagle-quantumprocessor met 127 qubits in december in gebruik

IBM heeft een quantumprocessor onthuld met 127 qubits. De Eagle-processor wordt vanaf december door het bedrijf in gebruik genomen. De Eagle wordt een opstap naar Osprey, die in 2022 klaar moet zijn en 433 qubits heeft.

Volgens IBM is Eagle de eerste quantumprocessor die niet kan worden gesimuleerd door een klassieke supercomputer. Dat meldt het bedrijf voorafgaand aan zijn IBM Quantum Summit 2021, waar onder andere Engadget over schrijft. Toch kan de processor nog geen problemen oplossen die klassieke supercomputers niet ook kunnen uitrekenen, hoewel het wel een stap zet in de richting van die mijlpaal, aldus IBM. Met andere woorden: de quantumprocessor biedt nog geen quantum supremacy. Google claimde dit in 2019 wel behaald te hebben met zijn Sycamore-processor van 53 qubits, maar dit was met betrekking tot een specifieke, nutteloze berekening en IBM uitte kritiek op de claim.

Het bedrijf zegt dat het bij Eagle componenten voor de controle van qubits op meerdere fysieke chipniveaus heeft geplaatst, terwijl de qubits zelf allemaal op één aparte laag zitten. Daarmee moet verstoring van buitenaf beter voorkomen worden, beweert IBM.

De Eagle-qubits worden in een hexagonale structuur geplaatst, net als bij de Falcon-processor van 27 en de Hummingbird van 65 qubits, meldt IBM in een blogpost. Door de qubits op die manier te plaatsen worden ze met slechts twee of drie buren verbonden, wat de kans op fouten als gevolg van interacties met aangrenzende qubits moet verlagen.

Schematische voorstelling van de lagen van de Eagle-quantumprocessor

De rekenkracht van Eagle komt in december beschikbaar voor een select groepje leden van het IBM Quantum Network, waarop verscheidene organisaties zijn aangesloten die gebruikmaken van IBM's quantumtechnologie. Het wordt als 'verkennend systeem' beschikbaar gemaakt, zegt Jerry Chow van IBM tegen Engadget. Dat houdt in dat Eagle in early access gaat, en IBM geen uptime of 'een bepaald niveau van herhaalbare prestaties, gemeten aan de hand van het quantumvolume' kan garanderen.

Eerder liet IBM al een roadmap zien waaruit bleek dat het, naast de Eagle, bezig is met twee andere quantumprocessors. In 2022 verschijnt Osprey, die 433 qubits moet bevatten. De opvolger van de Osprey, Condor, moet het jaar daarop verschijnen en 1121 qubits aantikken. Voor dergelijke processors met meer dan 1000 qubits is IBM bezig met de Quantum System Two-quantumcomputer. Die is modulair, in tegenstelling tot de System One. Ook kan het meer processors in één systeem huisvesten en koelen dan de huidige quantumcomputer. De System Two wordt in 2023 in gebruik genomen, aldus IBM.

Steeds meer bedrijven investeren in onderzoek rond quantumcomputing. Naast IBM hebben ook bedrijven als Microsoft, Google en Honeywell quantumprocessors in de maak. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over de zoektocht naar de beste qubits en in 2018 over de strijd tussen bedrijven om de eerste bruikbare quantumcomputer te bouwen.