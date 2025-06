IBM onthult Osprey-quantumprocessor met 433 qubits

IBM heeft de Osprey onthuld, een quantumprocessor met ruim drie keer zoveel qubits als het vorige model. De tech maakt gebruik van de quantumstaat van deeltjes om berekeningen uit te voeren, wat vanaf 2023 moet worden toegepast in een modulaire quantumcomputer.

De Osprey heeft dezelfde fundamenten als de vorig jaar aangekondigde Eagle-quantumprocessor, wat volgens IBM de eerste dergelijke processor met meer dan 100 qubits was. Ondertussen heeft het bedrijf dat meer dan verdrievoudigd door onder meer de bedrading van de andere onderdelen van de processor te scheiden. Verder zijn er maatregelen genomen om deze bedrading beter te isoleren; er zou nu minder warmte vrijkomen waardoor de ijskoude quantumcomputer minder verstoord wordt en microgolfsignalen zouden beter door de bedrading heen kunnen 'stromen', zo beschrijft IEEE Spectrum.

De ontwikkeling van de quantumprocessors zijn een aanloop naar de aankomende modulaire Quantum System Two-quantumcomputer, welke vanaf 2023 beschikbaar moet worden gemaakt voor leden van het IBM Quantum Network. Op het moment werkt IBM daarentegen nog aan het opschalen van het aantal qubits voor de aankomende Condor met 1121 qubits volgend jaar en uiteindelijk meer dan 4000 qubits per quantumsysteem tegen 2025. Dergelijke systemen kunnen in theorie specifieke berekeningen in een behapbare tijd uitvoeren waar een conventionele supercomputer tienduizenden jaren voor nodig zou hebben.