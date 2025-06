Volvo introduceert elektrische EX90 met actieradius tot 600km

Volvo introduceert de EX90. De elektrische suv krijgt een accu van 111kWh en een actieradius tot 600km. De EX90 komt uit in twee varianten. Een eerste versie heeft 408pk en kost in Nederland 102.495 euro. De krachtigere variant heeft 517pk en kost minstens 107.495 euro.

De Twin Motor-editie krijgt, net als de Twin Motor Performance-editie, twee elektromotoren waarvan er telkens een exemplaar tussen de voor- en achteras van de wagen zit. Bij de Twin Motor-editie bedraagt het koppel 770Nm. Deze variant kan in 5,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur accelereren. De actieradius bedraagt bij deze variant maximaal 590km op een lading. De Twin Motor Performance-editie beschikt over 910Nm aan koppel en kan in 4,9 seconden naar 100 kilometer per uur optrekken. De actieradius bedraagt volgens Volvo bij deze wagen maximaal 600 kilometer. De actieradius is berekend met de WLTP-norm.

Beide varianten worden geleverd met een accu van 111kWh, waarvan 107kWh effectief te gebruiken is. De accu ondersteunt snelladen met 250kW en kan volgens de autofabrikant van 10 naar 80 procent opgeladen worden in ongeveer een half uur. De accu van de wagen ondersteunt ook bidirectioneel laden. Hierdoor kan het ook andere apparaten opladen of zelfs ingezet worden als een thuisaccu.

De EX90 is 5,04 meter lang, 2,03 meter breed en 1,75 meter hoog. De wielbasis meet 2,98 meter. De elektrische suv beschikt over drie zetelrijen. De kofferruimte bedraagt 310 liter als de derde zetelrij in gebruik is. Als die wordt neergeklapt, loopt de kofferruimte op tot 655 liter. De frunk, dat is de kofferruimte onder de motorkap van de wagen, heeft een beschikbaar volume van 37 liter.

Volvo heeft de elektrische suv uitgerust met een verticaal georiënteerd 14,5”-infotainmentpaneel. Het instrumentenpaneel zal op een horizontaal display komen te staan achter het stuur. Het infotainmentsysteem kan standaard Google Assistent, Google Maps en Android-apps uit de Google Play Store draaien. Dit wordt mogelijk gemaakt met het Digital Services-pakket waar vier jaar lang van kan worden gebruikgemaakt. Na die vier jaar zijn er volgens Google kosten van toepassing. Het wordt ook mogelijk om Apple CarPlay of Android Auto te gebruiken. De wagen wordt met een 5g-modem uitgerust om verbinding met het internet te maken.

Elke EX90 wordt standaard uitgerust met sensoren en veiligheidsfuncties waardoor de wagen proactief kan reageren op wisselende verkeerssituaties of op tekenen van vermoeidheid of verminderde concentratie bij de chauffeur zelf. De EX90 wordt met 16 ultrasone sensoren uitgerust, acht camera’s, vijf radarsystemen en een lidar-module. Via het Luminar-systeem, dat eveneens standaard wordt meegeleverd, kan de wagen tot 250 meter in het donker 'kijken' en de bestuurder waarschuwen voor eventuele obstakels.

De EX90 wordt vanaf volgend jaar in de Verenigde Staten geassembleerd en later ook in China. De Twin Motor-editie is in Nederland te bestellen met een vanafprijs van 102.495 euro. In België kost deze versie minstens 106.300 euro. De Twin Performance Editie zal in Nederland voor 107.495 euro aangekocht kunnen worden. In België kost deze versie 111.400 euro.

Update, 19.00 uur: De prijzen in het artikel waren de Belgische prijzen. De Nederlandse prijzen zijn toegevoegd aan de inleiding en broodtekst. Met dank aan de reactie van PaT.