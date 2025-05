Volvo richt bedrijfsonderdeel op voor onderzoek naar vehicle-to-grid

Volvo Cars heeft het Energy Solutions-bedrijfsonderdeel opgericht, waarmee het bedrijf onderzoek wil doen naar toepassingen voor bidirectioneel laden. Zo wil het bedrijf kijken of een EV elektriciteit kan terugleveren aan het energienet en zo als thuisaccu kan fungeren.

Het eerste proefprogramma van Volvo Cars Energy Solutions start in Zweden, waar het bedrijf met het lokale energienetbedrijf v2g wil testen. Klanten moeten met een 'laaggeprijsde' AC-wallbox energie kunnen terugleveren aan het net. Dit zal met de Volvo EX90 gebeuren, Volvo's elektrische topmodel en de eerste Volvo die de benodigde hardware heeft voor bidirectioneel laden. De software voor bidirectioneel laden moet 'na verloop van tijd' naar de EX90 komen. De productie van de EX90 start in de eerste helft van 2024.

Met v2g zou groene energie opgeslagen kunnen worden in de accu van een auto, die wordt teruggeleverd aan het net als er minder duurzame energie beschikbaar is. Naast v2g wil het bedrijfsonderdeel ook kijken naar v2h, waarbij energie wordt teruggeleverd aan de woning, en v2l. Bij v2l zit er een stopcontact in de binnen- of buitenkant van de auto, die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld kampeerspullen of stofzuigers van stroom te kunnen voorzien. V2l kan ook gebruikt worden om andere auto's op te laden. Deze vorm van bidirectioneel laden wordt al toegepast op sommige automodellen.

Volvo zegt dat de gemiddelde dagelijkse rit van een Volvo-auto minder dan 10kWh gebruikt en dat 90 procent van alle dagelijkse ritten, dus ook niet-Volvo's, minder dan 20kWh kost. De EX90 heeft een accu van 111kWh, die volgens Volvo ook voor andere doeleinden kan worden ingezet. De autofabrikant verwacht dat binnen een paar jaar alle Volvo-auto's een gezamenlijke accucapaciteit van 50GWh hebben.