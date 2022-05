V2x is nu nog een ietwat cryptische term, maar de techniek zal in de nabije toekomst mogelijk in iedere auto en laadpaal zitten. Het is de verzamelterm voor elektrische auto's die energie kunnen terugleveren, dankzij een bidirectionele omvormer. Je kunt je auto dan op je huis (v2home), aan je bedrijf (v2business) of aan het elektriciteitsnet (v2grid) koppelen. In Utrecht loopt al enkele jaren een proef met v2x-deelauto's, waaraan onlangs de Hyundai Ioniq 5 is toegevoegd.

Handig, want een auto krijgt zo een grotere rol dan een voertuig dat je van A naar B brengt. Tijdens het stilstaan kan hij worden ingezet als mobiele energiecentrale. Bijvoorbeeld om overtollige stroom van je zonnepanelen op te slaan, energie in te kopen als het goedkoop is en terug te leveren als het duur is, overbelasting (netcongestie) van het elektriciteitsnet te voorkomen (peak shaving) en als powerbank met stopcontact in the middle of nowhere. Ook tijdens natuurrampen met langdurige stroomstoringen kan de auto je reddende engel zijn, deze kan een gemiddeld huishouden circa een week van stroom voorzien, wat aanmerkelijk langer is dan een gemiddelde thuisaccu.