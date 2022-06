Sion-zonneautomaker wil koeltrailers voorzien van zonnepanelen

Sono Motors, bekend van zonneauto Sion, wil gekoelde vrachtwagentrailers gaan voorzien van zonnepanelen. Die zonnepanelen moeten de koeling of vriezer van de oplegger van energie voorzien. Nu gebruiken de trailers daar nog een dieselmotor voor.

Het bedrijf gaat eerst een testtrailer voorzien van 58,9 vierkante meter aan zonnepanelen om te kijken of het plan technisch en financieel haalbaar is. Het gaat om 54 panelen die specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik bij onder meer vrachtwagentrailers. Deze kunnen een piekvermogen leveren van 9,8kW en zijn gekoppeld aan een accu. Zo moet de oplegger zijn inhoud kunnen blijven koelen of vriezen.

Sono stelt dat dit systeem jaarlijks 3400 liter diesel per trailer kan besparen. In piekomstandigheden zou dit 8475 liter diesel kunnen zijn. De CO 2 -besparing zou in een normaal jaar met dit systeem zo'n 9 ton zijn. Het maken van het zonnepaneelsysteem kost zo'n 6,5 ton CO 2 . Na minder dan een jaar is het systeem op het gebied van koolstofdioxideuitstoot dus beter dan het alternatief met dieselmotor, stelt Sono.

Voor de proef heeft Sono een overeenkomst gesloten met koeltrailerfabrikant Reefer Group. Samen met Chereau, een Frans dochterbedrijf van Reefer, gaat Sono de zonnepanelentrailer maken en testen. Sono ziet de koeltrailermarkt als een groeimarkt, omdat er steeds meer vraag zou zijn naar medicijnen, bevroren producten en fastfood. Deze vereisen vrachtwagentrailers die kunnen koelen of vriezen.

De proef wordt gedaan door Sono Solar, een bedrijfsonderdeel van Sono Motors dat zich bezighoudt met het integreren van zonnepanelen in voertuigen. Het Duitse Sono Motors werkt zelf aan de Sion, een zonneauto met een 54kWh-lfp-accu die met zonnepanelen 112 kilometer per week aan actieradius kan laden. De Sion moet volgend jaar in productie gaan en kost 28.500 euro.