Ford wil EV's in de toekomst om kosten te drukken alleen online verkopen

Elektrische Ford-auto's worden in de toekomst enkel online verkocht en tegen vaste prijzen, stelt ceo Jim Farley. Zo wil het bedrijf meer winst maken op elektrische auto's. Farley denkt dat diverse fabrikanten EV's van rond 25.000 dollar gaan uitbrengen vanwege dalende kosten.

De kosten voor elektrische voertuigen dalen in de komende jaren en een 'enorme prijsoorlog' zal daarop volgen, zegt Farley volgens ABC News. De ceo verwacht dat de concurrentie vooral hevig wordt bij EV's rond 25.000 dollar. Omgerekend is dit ruim 23.000 euro. Het is niet duidelijk of Farley hiermee ook op de Europese markt doelt; door bijvoorbeeld invoerkosten en belastingen kunnen de prijzen tussen de Europese en de Amerikaanse markt verschillen. Het is ook niet duidelijk aan wat voor termijn Farley denkt.

Wel zegt Farley dat de materialen om een EV te kunnen produceren, ongeveer 18.000 dollar zullen kosten. Nu is de productie van EV's een stuk duurder; enkel de accu van de Mustang Mach-E kost al 18.000 dollar. De productieprijzen dalen volgens Farley vanwege vernieuwde accu's die goedkopere en minder schaarse edelmetalen bevatten. Er wordt dan minder nikkel en kobalt gebruikt. Daarnaast zegt Farley dat het minder tijd zal kosten en minder arbeidsintensief zal zijn om EV's te produceren. Hierdoor kan de prijs van elektrische wagens gedrukt worden.

Om de kosten verder te drukken, wil Ford bovendien het dealermodel veranderen. Met niet-onderhandelbare prijzen wil hij volgens TechCrunch winstmarges behalen die overeenkomen met die van Tesla. Volgens Farley is er in de toekomst geen voorraad meer aanwezig bij autodealers. De elektrische wagens zullen direct bij de klant worden afgeleverd. "We moeten naar een niet-onderhandelbare prijs. We moeten 100 procent online gaan, zodat de voorraad rechtstreeks naar de klant gaat met 100 procent ophaal- en bezorging op afstand."

Het is nog niet bekend wanneer Ford overgaat op de volledige onlineverkoop. Op welke termijn de 'prijsoorlog' moet plaatsvinden, is evenmin duidelijk. In China is er wel al sprake van een prijsoorlog, zegt Farley. In dat land wordt meer dan de helft van de elektrische voertuigen ter wereld verkocht. De populairste auto van Wuling, een mini-EV, kost ongeveer 8000 dollar. Ford is niet de enige autofabrikant die zijn auto's online wil verkopen; ook Volvo wil dit vanaf 2030 gaan doen.