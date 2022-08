Tesla start verkoop Model S Plaid en X Plaid eind 2022 in Nederland en België

Tesla begint vanaf december dit jaar met de verkoop van de Model S Plaid en Model X Plaid in Europa. De twee elektrische voertuigen komen voor prijzen vanaf respectievelijk 139.990 en 143.990 euro beschikbaar in Nederland en België.

De Model S Plaid en Model X Plaid zijn verbeterde versies van de reguliere uitvoeringen van de auto's. Tesla heeft naar eigen zeggen onder meer de 'interieurs, aandrijflijnen, thermische systemen, elektronica en het chassis' vernieuwd.

De voertuigen hebben respectievelijke topsnelheden van 322 en 262 kilometer per uur en een actieradius van 600 en 528 kilometer. De Model S Plaid zou binnen 2,1 seconden vanuit stilstand de 100km/u kunnen halen, de Model X Plaid binnen 2,6 seconden. Beide EV's hebben een vermogen van 749kW (1020pk) en worden aangedreven door drie motoren. Naar verwachting worden de eerste desbetreffende voertuigen tussen december 2022 en februari 2023 geleverd.

Naast de Plaid-varianten van de twee voertuigen komen de nieuwe reguliere Model S en Model X naar Europa. In een persbericht laat Tesla weten dat de Dual Motor All-Wheel Drive-versies, voorheen Long Range genaamd, ergens in 2023 beschikbaar zullen zijn in Europa, waaronder in Nederland en België.

Afbeeldingen Model S (links) en Model X via Tesla