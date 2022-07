Tesla wil eerste Cybertrucks halverwege 2023 leveren

Tesla hoopt halverwege 2023 zijn eerste Cybertrucks te leveren aan klanten. Dat maakt topman Elon Musk bekend tijdens de presentatie van Tesla's kwartaalcijfers. Het bedrijf zegt daarnaast afgelopen kwartaal ruim 250.000 auto's te hebben geleverd.

In een teleconferentie met investeerders zegt Musk dat Tesla de eerste Cybertruck-voertuigen 'midden volgend jaar' hoopt te leveren. Eerder gaf de topman al aan dat de Cybertruck-productie in 2023 begint. Musk zegt niet welke stappen het bedrijf nog moet ondernemen voordat de truck in productie kan gaan. De Cybertruck werd eind 2019 al aangekondigd en heeft sindsdien de nodige vertraging opgelopen. Begin dit jaar verwijderde Tesla de productiedatum van het voertuig op zijn website. Daar stond aanvankelijk dat de productiestart van de truck in 2022 zou plaatsvinden, wat al later was dan aanvankelijk gepland.

Tesla geeft daarnaast aan dat het 75 procent van zijn bitcoinvoorraad heeft verkocht, wat goed was voor 936 miljoen dollar. Het bedrijf investeerde vorig jaar 1,5 miljard dollar in de cryptovaluta. Het bedrijf begon in maart 2021 met het accepteren van bitcoinbetalingen, maar draaide dat anderhalve maand later terug. Volgens Musk verkocht Tesla een groot deel van zijn bitcoinvoorraad vanwege de onzekerheden omtrent de covid-lockdowns in China, waardoor een fabriek van Tesla enige tijd dicht moest.

Het afgelopen kwartaal draaide Tesla verder een omzet van 16,93 miljard dollar, wat 42 procent hoger is dan dezelfde periode in 2021. Vorig kwartaal draaide Tesla een omzet van ongeveer 18,76 miljard dollar. De winst viel met 2,3 miljard dollar hoger uit dan verwacht. Het bedrijf hoopt naar eigen zeggen nog steeds een groei van 50 procent te behalen voor het hele jaar 2022.

Tesla geeft daarbij wel aan dat het last heeft van hinderingen in de productie. Het bedrijf produceerde het afgelopen kwartaal ongeveer 18 procent minder voertuigen dan een kwartaal eerder. Het bedrijf geeft daarnaast aan dat het voldoende accucellen heeft voor de rest van het jaar, maar ziet wel 'enige krapte' op het gebied van halfgeleiders, vooral bij oudere analoge en mixed-signal-chips. Het bedrijf produceerde naar eigen zeggen 258.580 voertuigen en heeft er daarvan 254.695 geleverd.