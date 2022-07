Samsung overweegt elf nieuwe chipfabrieken in de VS te bouwen

Samsung overweegt de komende twee decennia elf nieuwe chipfabrieken te bouwen in de VS. Dat blijkt volgens lokale media uit aanvragen die Samsung heeft ingediend. Het zou gaan om een totaalinvestering van 192,1 miljard dollar.

De aanvragen zijn ingediend bij de Amerikaanse staat Texas, schrijft de Austin-American Statesman. Uit de documenten blijkt dat Samsung overweegt om fabrieken te bouwen in verschillende delen van die staat. Het bedrijf vraagt daarbij onder meer om belastingvoordelen. Als de voorstellen worden goedgekeurd, dan zou het bedrijf in totaal 4,8 miljard dollar aan belastingvoordelen kunnen krijgen.

Van de elf mogelijke fabrieken zouden er negen in Taylor komen te staan, een kleine stad met ongeveer 17.000 inwoners zo'n 40 kilometer ten noordoosten van de Texaanse hoofdstad Austin. Samsung zou daarvoor bijna 168 miljard dollar uittrekken. De overige twee mogelijke fabrieken worden in Austin gebouwd, waar Samsung 24,5 miljard dollar in wil investeren. De elf fabrieken leveren in totaal minstens 10.000 directe banen op, claimt de Zuid-Koreaanse chipmaker.

Deze uitbreidingsplannen van Samsung richten zich vooral op de lange termijn. Als de plannen doorgaan, dan zouden de eerste fabrieken op zijn vroegst in 2034 operationeel zijn. Twee fabrieken zullen volgens de documenten pas in 2042 hun eerste chips produceren. Samsung benadrukt in een verklaring ook dat de indieningen niet betekenen dat er al concrete plannen zijn om de fabrieken te bouwen. "We hebben op dit moment geen concrete plannen om te bouwen, maar de aanvragen maken deel uit van Samsungs langetermijnplanningsproces om de levensvatbaarheid van de mogelijke bouw van extra chipfabrieken in de VS te evalueren", zei een woordvoerder van het bedrijf in een verklaring aan lokale media.

Samsung is al langer bezig met het uitbreiden van zijn productiecapaciteit, onder meer in de Verenigde Staten. Het bedrijf bouwt momenteel al een chipfabriek in Taylor. Het bedrijf gaat daar naar eigen zeggen chips produceren voor verschillende doeleinden, zoals de mobiele sector, 5G, high-performance computing en AI. Die fabriek gaat ongeveer 5 miljoen vierkante meter beslaan en moet in 2024 operationeel zijn. Mogelijk hebben de overwegingen te maken met de Amerikaanse CHIPS-wet, die 50 miljard dollar aan subsidie moet vrijmaken voor de halfgeleidersector.