Samsung wil komende vijf jaar 360 miljard dollar investeren in chips en biotech

Samsung kondigt plannen aan om tot 2026 ongeveer 360 miljard dollar te investeren in chips en biotech. De aangekondigde investeringen zouden een toename van 30 procent betekenen in de uitgaven van Samsung.

De investeringen zouden voor 80.000 banen moeten zorgen, claimt de Zuid-Koreaanse techgigant. In een verklaring tegenover Bloomberg laat de techgigant weten dat ongeveer 260 miljard dollar wordt geïnvesteerd in de Zuid-Koreaanse tak van Samsung. De overige 90 miljard is bedoeld om in het buitenland investeringen te doen.

Vorig jaar kondigde Samsung nog aan dat het een chipfabriek gaat bouwen in de Verenigde Staten. De nieuwe fabriek komt in Texas te staan en gaat 17 miljard dollar kosten. Dit was tot nu toe de grootste investering van Samsung die het bedrijf in een keer deed in de VS.

De aankondiging van Samsung komt twee weken na het aantreden van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol. Volgens experts is het gebruikelijk dat grote Zuid-Koreaanse bedrijven investeringen aankondigen bij het aantreden van een nieuwe president. Ook autofabrikant Hyundai kondigde onlangs investeringen aan. Het bedrijf wil 51 miljard dollar investeren in EV's, robotica en luchtvaarttechnologie.