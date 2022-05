Motorola brengt in juli telefoon met 200-megapixelcamera uit

Lenovo-dochtermerk Motorola heeft bekendgemaakt dat het in juli een telefoon met een 200-megapixelcamera uitbrengt. Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-soc. Er verschenen al renders van de telefoon.

Motorola heeft een teaser geplaatst die het heeft over de 200-megapixelcamera en de release in juli van de telefoon. Daarmee bevestigt de fabrikant geruchten die al maandenlang gaan over het toestel, dat de codenaam Frontier zou dragen.

Motorola Frontier, bron: WinFuture

De camerasensor is vermoedelijk de Samsung HP1. Gebruikers zullen zelden de volledige resolutie van de sensor gebruiken. Bij weinig licht kan de sensor zestien pixels van de sensor combineren tot één pixel in de foto, om zo te komen tot een equivalent van pixels van 2,56 micrometer. Dat resulteert in foto's met een 12,5-megapixelresolutie. Als er veel licht is, kan de sensor foto's vastleggen in 50-megapixelresolutie door vier pixels te combineren of in de volledige resolutie van 200 megapixel.

De Frontier zou de duurste edge-telefoon van Motorola worden voor dit jaar. Tot nu toe heeft de fabrikant de edge 30 en edge 30 Pro uitgebracht. Motorola heeft geen andere details van de telefoon bevestigd. Daardoor is het onbekend wanneer hij precies uitkomt en wat hij gaat kosten.