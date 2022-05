HP gaat 14"-laptop met Linux-distributie Pop_OS uitbrengen

HP toont de Dev One, een 14"-laptop die is voorzien van Linux-distributie Pop_OS van System76. De laptop is bedoeld voor ontwikkelaars en wordt voorzien van een Ryzen 7-octacore en 16GB ram. HP noemt een prijs van 1099 dollar, maar het is nog niet duidelijk wanneer de laptop uitkomt.

HP heeft een website in het leven geroepen voor de Dev One-laptop met daarop enkele details. Zo staat er dat de laptop een niet nader gespecificeerde Ryzen 7 PRO-octacoreprocessor krijgt, voorzien wordt van 16GB DDR4-3200-geheugen, een 1TB NVMe-ssd en een 14"-scherm met een full-hd-resolutie.

De laptop wordt geleverd met Pop_OS geïnstalleerd en is voorzien van een toetsenbord met Super-toets in plaats van een Windows-toets. De HP Dev One is zoals de naam aangeeft, bedoeld voor ontwikkelaars en gemaakt in samenwerking met System76, het bedrijf achter Linux-distributie Pop_OS.

Eind april kwam Pop_OS 22.04 LTS uit, onder meer met opties voor het automatisch uitvoeren van updates, een dynamische darkmode en een nieuw downloadcenter vanwaaruit software is te downloaden. Volgens System76 is het besturingssysteem bedoeld voor ontwikkelaars.

Het is nog niet bekend wanneer de HP Dev One verschijnt en of die in Nederland en België te koop zal zijn. Op de teasersite staat al wel een prijs van 1099 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 1251 euro.